Колосков: «В крайнем случае, Россия сыграет на ЧМ-2022 под нейтральным флагом. Подчеркиваю – в крайнем»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение WADA отстранить Россию от участия в чемпионатах мира и Олимпиадах на четыре года.

– Во-первых, призываю вас не делать поспешных выводов. Не надо сейчас понимать панику, что мы не сыграем на чемпионате мира. В рекомендациях WADA есть положение, согласно которой чистые спортсмены будут допущены к соревнованиям под нейтральным флагом. Так что в крайнем случае наша сборная сыграет на ЧМ в Катаре под нейтральным флагом.

Во-вторых, это решение WADA будет обжаловано в CAS. И я не исключаю, что CAS примет более взвешенное решение к тем российским спортсменам, которые имеют безупречную репутацию. А футболисты как раз имеют такую репутацию.

В-третьих, надо понимать, какая позиция по этому вопросу у ФИФА. Она не заинтересована в том, чтобы сборная России безосновательно была бы не допущена до участия в отборочном турнире чемпионата мира и в самом ЧМ в Катаре.

Так что у меня есть твердая убежденность, что мы сыграем в отборочном турнире, а если его успешно пройдем, то поедем в Катар. А детали я уже готов буду обсудить с вами после вердикта CAS.

– Позвольте тогда уточнить. Вы считаете, что Россия, скорее всего, сыграет на ЧМ в Катаре под нейтральным флагом?

– Нет. Не скорее всего. Я этого не говорил. Игра под нейтральным флагом – это крайний вариант. Подчеркиваю – крайний, – сказал Колосков.

Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.

У России есть 21 день, чтобы опротестовать решение агенства.

WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года