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  • Колосков: «В крайнем случае, Россия сыграет на ЧМ-2022 под нейтральным флагом. Подчеркиваю – в крайнем»

Колосков: «В крайнем случае, Россия сыграет на ЧМ-2022 под нейтральным флагом. Подчеркиваю – в крайнем»

9 декабря 2019, 15:17
19

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение WADA отстранить Россию от участия в чемпионатах мира и Олимпиадах на четыре года.

– Во-первых, призываю вас не делать поспешных выводов. Не надо сейчас понимать панику, что мы не сыграем на чемпионате мира. В рекомендациях WADA есть положение, согласно которой чистые спортсмены будут допущены к соревнованиям под нейтральным флагом. Так что в крайнем случае наша сборная сыграет на ЧМ в Катаре под нейтральным флагом.

Во-вторых, это решение WADA будет обжаловано в CAS. И я не исключаю, что CAS примет более взвешенное решение к тем российским спортсменам, которые имеют безупречную репутацию. А футболисты как раз имеют такую репутацию.

В-третьих, надо понимать, какая позиция по этому вопросу у ФИФА. Она не заинтересована в том, чтобы сборная России безосновательно была бы не допущена до участия в отборочном турнире чемпионата мира и в самом ЧМ в Катаре.

Так что у меня есть твердая убежденность, что мы сыграем в отборочном турнире, а если его успешно пройдем, то поедем в Катар. А детали я уже готов буду обсудить с вами после вердикта CAS.

– Позвольте тогда уточнить. Вы считаете, что Россия, скорее всего, сыграет на ЧМ в Катаре под нейтральным флагом?

– Нет. Не скорее всего. Я этого не говорил. Игра под нейтральным флагом – это крайний вариант. Подчеркиваю – крайний, – сказал Колосков.

  • Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
  • У России есть 21 день, чтобы опротестовать решение агенства.

WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия
Комментарии (19)
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Ковастер
1575894338
Под каким флагом?? Да плевать я хотел на тех кто под нейтральным флагом будет выступать. Флаг моей страны- Триколор. Я не нейтральный и за нейтралов не болею. Я не хочу болеть за тех кто смирился с учасью серой страны.
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mihail200606
1575897103
Отобраться ещё надо..
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Старикан
1575897229
Судя со скандалами с нашей футбольной формой к ЧЕ-2020, мы и на нём сыграем в нейтральной форме...
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bset
1575897310
Не удивлюсь, если откажутся. Пофиг, что футболисты готовятся, для некоторых это единственных шанс в карьере. Пофиг, что футболисты не виноваты, что кого-то из спортсменов покрывали. Пофиг, что сами виноваты и наказание закономерно. Все равно надо ерепениться, мол, мы при таких условиях участвовать не собираемся. Может надо было сначала думать, прежде чем допинг покрывать? А от того, что мы откажемся, никто ничего не потеряет. Всем плевать на Россию.
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Давид59
1575902657
Какая разница в какой форме. Главное сыграть. Мы это уже на зимней олимпиаде имели - хоккеисты играли просто в красном, без герба и слова "Россия"
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swot1205
1575902723
вы что себя не уважаете. выступать без флага и гимпа, это хуже отстранения и больший позор
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Mazai-NN
1575904333
Да в рот их конем. Вы мля тогда еще на колени становитесь когда на поле выйдите. Ведь главное то СЫГРАТЬ. На ..уй их пошлите.
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jora_lok
1575905859
Пусть наши кривоногие отберутся сначала, прежде чем о чем-то рассуждать
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тётя ASYA
1575906507
Пусть нейтральные спортсмены выступают под нейтральным флагом.Нужно уважать себя и лизать им о.ч.ко
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Пельш 1
1575906653
Лучше бы молчал проститня, похоже казачок то засланный, раз соглашается на нейтралку!
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