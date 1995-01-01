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    Колосков: «В крайнем случае, Россия сыграет на ЧМ-2022 под нейтральным флагом. Подчеркиваю – в крайнем»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение WADA отстранить Россию от участия в чемпионатах мира и Олимпиадах на четыре года.

    – Во-первых, призываю вас не делать поспешных выводов. Не надо сейчас понимать панику, что мы не сыграем на чемпионате мира. В рекомендациях WADA есть положение, согласно которой чистые спортсмены будут допущены к соревнованиям под нейтральным флагом. Так что в крайнем случае наша сборная сыграет на ЧМ в Катаре под нейтральным флагом.

    Во-вторых, это решение WADA будет обжаловано в CAS. И я не исключаю, что CAS примет более взвешенное решение к тем российским спортсменам, которые имеют безупречную репутацию. А футболисты как раз имеют такую репутацию.

    В-третьих, надо понимать, какая позиция по этому вопросу у ФИФА. Она не заинтересована в том, чтобы сборная России безосновательно была бы не допущена до участия в отборочном турнире чемпионата мира и в самом ЧМ в Катаре.

    Так что у меня есть твердая убежденность, что мы сыграем в отборочном турнире, а если его успешно пройдем, то поедем в Катар. А детали я уже готов буду обсудить с вами после вердикта CAS.

    – Позвольте тогда уточнить. Вы считаете, что Россия, скорее всего, сыграет на ЧМ в Катаре под нейтральным флагом?

    – Нет. Не скорее всего. Я этого не говорил. Игра под нейтральным флагом – это крайний вариант. Подчеркиваю – крайний, – сказал Колосков.

    • Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
    • У России есть 21 день, чтобы опротестовать решение агенства.

    WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3920

      Ковастер 13 минут назад

      Под каким флагом?? Да плевать я хотел на тех кто под нейтральным флагом будет выступать. Флаг моей страны- Триколор. Я не нейтральный и за нейтралов не болею. Я не хочу болеть за тех кто смирился с учасью серой страны.

      1
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      Рейтинг: +9194

      silver29 19 минут назад

      Под нейтральными белыми флагами выступают только предатели.

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