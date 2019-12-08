Аршавин: «На месте «Спартака» я бы сейчас думал о том, как бы не попасть в переходные игры ФНЛ»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин посоветовал «Спартаку» думать об избежании попадания в стыковые матчи за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне.

«На месте «Спартака» я бы сейчас думал о том, как бы обеспечить себе место не в переходных играх, чем зацепиться за Европу. Пока так. Если по очкам посмотреть, то они в трех баллах от этих позиций», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.

В зоне переходных игр находятся «Рубин» (13-я строчка, 19 баллов) и «Оренбург» (14-е место, 19 баллов).

РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на десятом месте