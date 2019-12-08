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  • Аршавин: «На месте «Спартака» я бы сейчас думал о том, как бы не попасть в переходные игры ФНЛ»

Аршавин: «На месте «Спартака» я бы сейчас думал о том, как бы не попасть в переходные игры ФНЛ»

8 декабря 2019, 22:32
42

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин посоветовал «Спартаку» думать об избежании попадания в стыковые матчи за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне.

«На месте «Спартака» я бы сейчас думал о том, как бы обеспечить себе место не в переходных играх, чем зацепиться за Европу. Пока так. Если по очкам посмотреть, то они в трех баллах от этих позиций», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.
  • В зоне переходных игр находятся «Рубин» (13-я строчка, 19 баллов) и «Оренбург» (14-е место, 19 баллов).

РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на десятом месте

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (42)
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rwp
1575833514
Займись личной жизнью, умник
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paracetamol
1575833524
Золотые слова, Андрей Сергеевич!
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Spartak Piter
1575835309
тут же прикол в том что этому козлу просто платит газпром что бы срал спартак.
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serhio80
1575835383
Андрюша сказочный дэбил)
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vlad10180v
1575836399
на месте тебя шавка я бы тоже задумался о будущем
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Серж 69
1575837060
«На месте «Спартака» я бы сейчас думал ...Но ты сейчас не на его месте,поэтому не нужно не о чём думать.Да и думать у тебя получается гораздо хуже,чем болтать.
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SPbZenit12
1575837264
Не знаю троллит он или нет, но по факту это так.
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kliker
1575841943
Говно из Андрюши всё течёт.
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Nik1964
1575871008
Им давно уже дорога в ФНЛ заказана! Этот Спартак уже больше никого не нагнет. На Тамбов и Сочи приятней смотреть
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eugenpauk
1575882965
Состав и цели не сопоставимы... Андрей думайте про Зенит, а за СПАРТАК на любом месте подумают люди за него болеющие и ответственные...
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