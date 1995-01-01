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    Аршавин: «На месте «Спартака» я бы сейчас думал о том, как бы не попасть в переходные игры ФНЛ»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин посоветовал «Спартаку» думать об избежании попадания в стыковые матчи за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне.

    «На месте «Спартака» я бы сейчас думал о том, как бы обеспечить себе место не в переходных играх, чем зацепиться за Европу. Пока так. Если по очкам посмотреть, то они в трех баллах от этих позиций», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 22 очка.
    • В зоне переходных игр находятся «Рубин» (13-я строчка, 19 баллов) и «Оренбург» (14-е место, 19 баллов).

    РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на десятом месте

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4473

      paracetamol 8 минут назад

      Золотые слова, Андрей Сергеевич!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +33

      rwp 8 минут назад

      Займись личной жизнью, умник

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