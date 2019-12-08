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    Фанаты «Сочи» на матче с «Рубином» покинули трибуны в знак протеста, но перешли на другой сектор

    Болельщики «Сочи» поддержали протест фанатов других российских клубов, которые на матчах 19-го тура РПЛ покидают стадионы в знак солидарности с болельщиками «Спартака», задержанными в прошлые выходные в Санкт-Петербурге. Южане покинули матч с «Рубином».

    Правда, через некоторое время те же болельщики появились на другом секторе, информирует журналист «БИЗНЕС Online» Владислав Зимагулов. Видео доступно ниже.

    • Задержания фанатов «Спартака» случились в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
    • Сообщалось о сотнях задержанных.
    • В РПЛ лидирует «Зенит».

    Источник: твиттер Владислава Зимагулова

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