Фанаты «Сочи» на матче с «Рубином» покинули трибуны в знак протеста, но перешли на другой сектор

Болельщики «Сочи» поддержали протест фанатов других российских клубов, которые на матчах 19-го тура РПЛ покидают стадионы в знак солидарности с болельщиками «Спартака», задержанными в прошлые выходные в Санкт-Петербурге. Южане покинули матч с «Рубином».

Правда, через некоторое время те же болельщики появились на другом секторе, информирует журналист «БИЗНЕС Online» Владислав Зимагулов. Видео доступно ниже.

Задержания фанатов «Спартака» случились в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

Сообщалось о сотнях задержанных.

В РПЛ лидирует «Зенит».