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  • Фанаты «Сочи» на матче с «Рубином» покинули трибуны в знак протеста, но перешли на другой сектор

Фанаты «Сочи» на матче с «Рубином» покинули трибуны в знак протеста, но перешли на другой сектор

8 декабря 2019, 18:41
9

Болельщики «Сочи» поддержали протест фанатов других российских клубов, которые на матчах 19-го тура РПЛ покидают стадионы в знак солидарности с болельщиками «Спартака», задержанными в прошлые выходные в Санкт-Петербурге. Южане покинули матч с «Рубином».

Правда, через некоторое время те же болельщики появились на другом секторе, информирует журналист «БИЗНЕС Online» Владислав Зимагулов. Видео доступно ниже.

  • Задержания фанатов «Спартака» случились в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
  • Сообщалось о сотнях задержанных.
  • В РПЛ лидирует «Зенит».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Владислава Зимагулова
Россия. Премьер-лига Сочи
Комментарии (9)
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Кузьмич на трибуне
1575825722
Это типа мы уходим, но не со стадиона ,а на другой сектор.
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МармадЮюк
1575827744
ну тут всё ясно, Сенитовские подстилки, как клуб спонсор скажет, так мы и сделаем))))
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Вальдемар IV
1575828949
фанаты питерского динамо?
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Axe111
1575831954
Какие там фанаты могут быть лол
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Владислав Vlad
1575871501
По поводу ухода с трибун. Это была акция от правительства - узнать, сколько идиотов ходят на футбол и как влиять на стадо.
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