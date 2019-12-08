Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Министр Колобков – о протестах фанатов: «Бойкоты – неправильная позиция. Если болельщики нарушали закон, они должны быть наказаны»

Министр Колобков – о протестах фанатов: «Бойкоты – неправильная позиция. Если болельщики нарушали закон, они должны быть наказаны»

8 декабря 2019, 16:30
20

В 19-м туре РПЛ активные фанаты покидают матчи в первом тайме в знак протеста на задержание на прошлой неделе в Санкт-Петербурге болельщиков «Спартака». Ситуацию прокомментировал министр спорта России Павел Колобков.

«Я считаю, что это неправильная позиция – делать бойкоты, потому что страдают от этого их любимые команды и футболисты.

Если действительно болельщики нарушали правила поведения, нарушали наши законы, они должны нести наказание в соответствии с соответствующими процедурами», – приводит слова бывшего фехтовальщика «Р-Спорт».

  • Задержания фанатов «Спартака» случились в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
  • Сообщалось о сотнях задержанных.
  • В РПЛ лидирует «Зенит».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kvm
1575812333
Министр Колобков: "Если менты нарушали закон, они должны быть награждены."
Ответить
Asbjorn
1575812827
а если не нарушали и их забрали?что тогда ?накажут ли полицейских?и не г-ну колобкову решать,какая правильная позиция,а какая нет,запрещать фанатам выходить с трибун тоже неправильная позиция
Ответить
ivany4
1575814189
Если действительно болельщики(футболисты, тренеры, судьи, РФС) нарушали правила поведения, нарушали наши законы, они должны нести наказание в соответствии с соответствующими процедурами. Теперь осталось прописать правила поведения и наказания для всех вышеперечисленных, и вперед - бороться за чистоту футбола!!! Но ведь у себя в глазу бревна никто не видит!)
Ответить
NEONFOL
1575814483
при задержании надо снимать видео, как с дпс сделали, там уж и видно по делу или беспределу, а так никто ничего не докажет, власть всегда права в России
Ответить
serhio80
1575816874
Спортсменом был хорошим, а как министр мудак( нормы по времени выхода со стадиона хоть где-то соблюдаются? С детского сектора ***** уходить приходится заранее( на ЧМ все работало, никаких проблем не возникало
Ответить
vka1970
1575819433
А если не нарушали правила поведения, то министры будут наказаны ? Так эти так называемые наказания мы год от года наблюдаем. Спасибо господин министр, но пока вы не поймёте, что болельщики это тоже люди, протесты не прекратятся.
Ответить
baslim10z
1575820522
Сей министр? Колобков? Вот пусть своими колобками командует.
Ответить
Полная Канистра
1575822885
ты просто слепой котяра колобок хватали всех подряд без причины еще до игры и не надо величавую кабинетную свою рожу выставлять
Ответить
Алекс636363
1575828094
хватит церемониться с уродами на стадионах. правильно - таких только сажать. давно пора закрутитьгайки. на стадион должны ходить нормальные люди, а не пьяное быдло.
Ответить
GoLenaStop
1575829808
СТОП - АГРЕССИИ НА СТАДИОНАХ!!! С этой хрени начались правосеки , ультрас и всякая антисоцальная мразь. Спартачи, хотите стать фашистами и ублюдками? Одумайтесь. С ув.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+