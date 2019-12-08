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    Министр Колобков – о протестах фанатов: «Бойкоты – неправильная позиция. Если болельщики нарушали закон, они должны быть наказаны»

    В 19-м туре РПЛ активные фанаты покидают матчи в первом тайме в знак протеста на задержание на прошлой неделе в Санкт-Петербурге болельщиков «Спартака». Ситуацию прокомментировал министр спорта России Павел Колобков.

    «Я считаю, что это неправильная позиция – делать бойкоты, потому что страдают от этого их любимые команды и футболисты.

    Если действительно болельщики нарушали правила поведения, нарушали наши законы, они должны нести наказание в соответствии с соответствующими процедурами», – приводит слова бывшего фехтовальщика «Р-Спорт».

    • Задержания фанатов «Спартака» случились в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
    • Сообщалось о сотнях задержанных.
    • В РПЛ лидирует «Зенит».

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4272

      ivany4 3 минуты назад

      Если действительно болельщики(футболисты, тренеры, судьи, РФС) нарушали правила поведения, нарушали наши законы, они должны нести наказание в соответствии с соответствующими процедурами.
      Теперь осталось прописать правила поведения и наказания для всех вышеперечисленных, и вперед - бороться за чистоту футбола!!!
      Но ведь у себя в глазу бревна никто не видит!)

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      Рейтинг: +1832

      neveldomha 3 минуты назад

      А что ещё Колобков должен сказать: - Извините в следующий раз мы хулиганов отшлепаем по попке и поставим в угол. И пускай мамамочки их оттуда забирают))))

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      Рейтинг: +818

      spam2009 7 минут назад

      А то есть в его круглой голове мысли что они не нарушали нет, прискорбно

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      Рейтинг: +8088

      ufos73 10 минут назад

      Катись ты колобок по дороге, на ней дерево встретишь, вдвоем не скучно будет...

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      Рейтинг: +10819

      vladimir-7 24 минуты назад

      Колобок, а если игрок назвал болельщиков фашистами, он должен нести
      наказание и сесть в тюрьму?

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      Рейтинг: +6134

      Asbjorn 25 минут назад

      а если не нарушали и их забрали?что тогда ?накажут ли полицейских?и не г-ну колобкову решать,какая правильная позиция,а какая нет,запрещать фанатам выходить с трибун тоже неправильная позиция

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      Рейтинг: +976

      kvm 33 минуты назад

      Министр Колобков: "Если менты нарушали закон, они должны быть награждены."

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