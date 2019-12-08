Министр Колобков – о протестах фанатов: «Бойкоты – неправильная позиция. Если болельщики нарушали закон, они должны быть наказаны»

В 19-м туре РПЛ активные фанаты покидают матчи в первом тайме в знак протеста на задержание на прошлой неделе в Санкт-Петербурге болельщиков «Спартака». Ситуацию прокомментировал министр спорта России Павел Колобков.

«Я считаю, что это неправильная позиция – делать бойкоты, потому что страдают от этого их любимые команды и футболисты.

Если действительно болельщики нарушали правила поведения, нарушали наши законы, они должны нести наказание в соответствии с соответствующими процедурами», – приводит слова бывшего фехтовальщика «Р-Спорт».