Министр Колобков – о протестах фанатов: «Бойкоты – неправильная позиция. Если болельщики нарушали закон, они должны быть наказаны»

Если действительно болельщики(футболисты, тренеры, судьи, РФС) нарушали правила поведения, нарушали наши законы, они должны нести наказание в соответствии с соответствующими процедурами.
Теперь осталось прописать правила поведения и наказания для всех вышеперечисленных, и вперед - бороться за чистоту футбола!!!
Но ведь у себя в глазу бревна никто не видит!)
В 19-м туре РПЛ активные фанаты покидают матчи в первом тайме в знак протеста на задержание на прошлой неделе в Санкт-Петербурге болельщиков «Спартака». Ситуацию прокомментировал министр спорта России Павел Колобков.
«Я считаю, что это неправильная позиция – делать бойкоты, потому что страдают от этого их любимые команды и футболисты.
Если действительно болельщики нарушали правила поведения, нарушали наши законы, они должны нести наказание в соответствии с соответствующими процедурами», – приводит слова бывшего фехтовальщика «Р-Спорт».
- Задержания фанатов «Спартака» случились в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).
- Сообщалось о сотнях задержанных.
- В РПЛ лидирует «Зенит».