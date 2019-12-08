Главные новости дня. Гинер и Гончаренко жестко раскритиковали судейство, Федотов ушел из «Оренбурга» и завтра возглавит «Сочи»

Каррера прилетел в Афины для подписания контракта с АЕКом.

Болельщики ЦСКА поддержали акцию протеста против действий полиции.

«Тамбов» всухую разгромил «Оренбург» и сравнялся по количеству побед со «Спартаком».

Федотов покинул «Оренбург». Завтра тренер должен возглавить «Сочи».

Роналду сожалеет об уходе в «Ювентус». Игрок думает, что в «Реале» выиграл бы еще два «Золотых мяча».

«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА и ушел на паузу на втором месте.

«Ты сейчас *** занимаешься»: Гончаренко обматерил арбитра матча «Краснодар» – ЦСКА.

Гинер: «Господин Егоров — конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится».

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы отстает от «Ливерпуля» на 14 очков.

О чем теперь думает «Локомотив»