Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Главные новости дня. Гинер и Гончаренко жестко раскритиковали судейство, Федотов ушел из «Оренбурга» и завтра возглавит «Сочи»

    Каррера прилетел в Афины для подписания контракта с АЕКом.

    Болельщики ЦСКА поддержали акцию протеста против действий полиции.

    «Тамбов» всухую разгромил «Оренбург» и сравнялся по количеству побед со «Спартаком».

    Федотов покинул «Оренбург». Завтра тренер должен возглавить «Сочи».

    Роналду сожалеет об уходе в «Ювентус». Игрок думает, что в «Реале» выиграл бы еще два «Золотых мяча».

    «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА и ушел на паузу на втором месте.

    «Ты сейчас *** занимаешься»: Гончаренко обматерил арбитра матча «Краснодар» – ЦСКА.

    Гинер: «Господин Егоров — конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится».

    «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы отстает от «Ливерпуля» на 14 очков.

    О чем теперь думает «Локомотив»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74733
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru