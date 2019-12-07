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РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА и ушел на паузу на втором месте

7 декабря 2019, 18:34
84

В 19-м туре РПЛ «Краснодар» и ЦСКА обменялись голами. У южан отличился форвард Ари, у москвичей – полузащитник молодежной сборной России Иван Обляков.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв в чемпионате на втором месте. Обе команды на следующей неделе проведут выездные матчи Лиги Европы.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Краснодар – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Обляков, 15; 1:1 – Ари, 63.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Стоцкий (Скопинцев, 46), Олссон (Камболов, 83), Вилена, Газинский, Ари (Берг, 87), Вандерсон.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Обляков (Ахметов, 83), Бистрович, Дзагоев (Набабкин, 66), Влашич (Бийол, 87), Чалов.

Предупреждения: Вилена, 90+10 – Влашич, 42; Дзагоев, 57; Обляков, 62; Чалов, 65; Набабкин, 74; Дивеев, 90+1.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Голы Облякова – красота и споры. Игроки толкаются, VAR смотрят пять минут

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА
Комментарии (84)
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Из Твери Леха
1575733007
Жалкое зрелище в исполнение быков. Команду, которую потоптали венгры и болгары, надо было просто обыгрывать с разницей в пару мячей. Атаки никакующие и сумбурные. Печально, видимо клуб совместно с лигой деградирует.
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Зенит77
1575733653
Какой был красивый нырок в исполнении ЦСКА на ярко-красную тянул, опять ЦСКА тянут за уши, у ЦСКА должно было быть две красных, почему не дали Ссунит или как там тебя недоношенный ?
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kazak161
1575734129
Все фанаты Краснодара и ЦСКА остались до конца матча молодцы,не чего вестись на бред сектантов!
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CSKA №1
1575734217
Липовый пенальти!!!Краснодар вообще не играл,вытянули их за уши!!!Ари-лучший игрок?По моему мнению он лучший хам и симулянт,сам фолит,а потом корчится!ЦСКА откровенно засуживают весь чемпионат!!!
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aleksandr1969
1575735002
Хвати искать иголку в стоге сена, тем более что ее там нет. Просто играть надо, а если игроки кривоногие, то что здесь сделаешь. Тренироваться надо, а не по клубам ходить и водку жрать.
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ZENIT*****
1575735078
Целых 101 минуту отыграли!Бились,бились -не добились.Результат есть результат,что есть ,то есть.
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dyema
1575735090
По итогу матча- игра нормальная, счёт по игре, Зенит Чемпион!!!)))
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ZENIT*****
1575737762
У быков куда-то пропал кураж,задор,лёгкость в созидании....У коней в начале чемпа,и говорить нечего,всё охали и ахали,как молодняк будет тягаться с другими командами,без сыгранности ,но ничего ж,и сыгрались,и тягаются!Удачи обеим командам!
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Чец
1575742293
Нет у Краснодара дирижера, каким был Перейра, а без дирижера команда не способна так играть, как раньше.На стадионе об этом и разговору было до хрипоты. А нет заводилы--нет команды. Я так думаю.
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Иван_Невский
1575742818
Бычков со вторым местом! за перерыв надо прибавлять. в испании с такой игрой шансов нет.
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