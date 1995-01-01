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    РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА и ушел на паузу на втором месте

    В 19-м туре РПЛ «Краснодар» и ЦСКА обменялись голами. У южан отличился форвард Ари, у москвичей – полузащитник молодежной сборной России Иван Обляков.

    «Краснодар» ушел на зимний перерыв в чемпионате на втором месте. Обе команды на следующей неделе проведут выездные матчи Лиги Европы.

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    Краснодар – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Обляков, 15; 1:1 – Ари, 63.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Стоцкий (Скопинцев, 46), Олссон (Камболов, 83), Вилена, Газинский, Ари (Берг, 87), Вандерсон.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Обляков (Ахметов, 83), Бистрович, Дзагоев (Набабкин, 66), Влашич (Бийол, 87), Чалов.

    Предупреждения: Вилена, 90+10 – Влашич, 42; Дзагоев, 57; Обляков, 62; Чалов, 65; Набабкин, 74; Дивеев, 90+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Голы Облякова – красота и споры. Игроки толкаются, VAR смотрят пять минут

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:34
    Комментарии86
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      Рейтинг: +804

      Серж 69 29 секунд назад

      Бились,бились,но победою не разродились...Ничья,и снова в пользу Зенита,который и без этой помощи прекрасно себе справляется.Цска всё не может взлететь,как говорил Гончаренко,топчется на месте,нет былой игры.Краснодар также не блещет совершенно,утратил,надеюсь,только временно,свой кураж атакующий образца прошлого года,дёргается,старается,но толку мало.Хотелось бы пожелать обоим клубам удачи и успеха в последнем туре ЛЕ,хотя ожидания не столь хороши...Как бы не получилось так,что "откуда у хлопцев испанская грусть?Да как откуда,они как раз и побывали в Испании,да вот неудачной вышла поездка,что у одного,что у другого.Злые они,испанцы эти,так и норовят наших обижать".Ну да ладно,поживём-увидим.

      0
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      Рейтинг: +3398

      RotBerg 16 минут назад

      А по сабжу, слабоват Мусаев. Краснодар хоть и совсем недавно появился, да и титулов нет вовсе, но труда и денег ввалил Галицкий туда не слабо, нужен специалист поопытней.

      0
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      Рейтинг: +1011

      Jhon1989 19 минут назад

      https://twitter.com/jewel_smart/status/1203329078599835648?s=20 как можно было засчитывать этот гол... Самое интересное что этот момент не покажут на матч тв ,х...илы газпромовские!!!

      0
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      Рейтинг: +3398

      RotBerg > Jhon1989 14 минут назад

      Вот боль у человека, срочно смотреть всем момент по ссылке! Газпром опять виноват( Наказать всех! Срочно! Правильно, мой друг, я говорю??

      0
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      Рейтинг: +3398

      RotBerg 24 минуты назад

      А ещё очень хочется поблагодарить болельщиков Спартака за первое место в таблице Зенита!! Спасибо вам, счастливые люди, без вашей поддержки у нас небыло бы такого мотивированного Артема Дзюбы! Низкий вам поклон) Надеюсь это станет большим вкладом в наше чемпионство)

      1
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      Рейтинг: +1952

      dyema 37 минут назад

      По итогу матча- игра нормальная, счёт по игре, Зенит Чемпион!!!)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      GuberDV > dyema 16 минут назад

      Да, разница +10 перед весной дает шанцы неплохие. Жаль только что в следующем году опять в группу ЛЧ хлама всякого получим

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +775

      ZENIT***** > dyema 2 минуты назад

      Хотя и рано об этом говорить,но твоё высказывание полностью поддерживаю!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +775

      ZENIT***** 37 минут назад

      Целых 101 минуту отыграли!Бились,бились -не добились.Результат есть результат,что есть ,то есть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +123

      aleksandr1969 39 минут назад

      Хвати искать иголку в стоге сена, тем более что ее там нет. Просто играть надо, а если игроки кривоногие, то что здесь сделаешь. Тренироваться надо, а не по клубам ходить и водку жрать.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3079

      BAIv > aleksandr1969 33 минуты назад

      Тренер под стать игрокам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1200

      CSKA №1 52 минуты назад

      Липовый пенальти!!!Краснодар вообще не играл,вытянули их за уши!!!Ари-лучший игрок?По моему мнению он лучший хам и симулянт,сам фолит,а потом корчится!ЦСКА откровенно засуживают весь чемпионат!!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +2866

      Виталий Орехов > CSKA №1 50 минут назад

      На счет чемпионата это ты загнул.

      6
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      ...
      Рейтинг: +1200

      CSKA №1 > Виталий Орехов 49 минут назад

      Да сколько таких игр было,Зенит,Арсенал,Сочи

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2866

      Виталий Орехов > CSKA №1 48 минут назад

      "Таких игр" у всех команд достаточно.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      dinBGmo > CSKA №1 45 минут назад

      Субъективное мнение болельщика, который привык к тому, что судьи благодаря Гинеру благоволят армейцам.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1200

      CSKA №1 > Виталий Орехов 44 минуты назад

      Ну не скажи,когда откровенно подсуживают,прям бред,противно смотреть,Как только ЦСКА забивает начинается свист в одну сторону,или при ничьей изначально .Краснодар играл грубо,но у них нет желтых карточек,у ЦСКА их до Х..!!!Какой пенальти увидел там судья,Обляков корпус поставил этой обезьяне еще и по спине получил,опа на пенальти и желтая,пиз..Ц !!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1200

      CSKA №1 > dinBGmo 44 минуты назад

      Причем здесь мнение,ты посмотри в телевизор,

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +808

      spam2009 > CSKA №1 43 минуты назад

      каждый наездник своего коня хвалит

      1
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      ...
      Рейтинг: +1024

      alarm > CSKA №1 41 минуту назад

      визжишь, как хряк. будь умнее. тебе выше правильно написали.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +629

      MURAD F. A. > CSKA №1 37 минут назад

      У тебя или со зрением плохо или телевизор не то показывал.....

      0
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      ...
      Рейтинг: +282

      житель СПб > CSKA №1 37 минут назад

      Думаю, что Вы не правы. Пенальти не липовый хотя и неоднозначный, сложный. На многочисленных видеоповторах видно, что Обляков бьет (да, думаю, что неумышленно - но что это меняет?) в колено Ари. А как известно, Ари такой, что мог бы и добежать до этого мяча и опередить Игоря. Теперь - вообще по игре. Мое впечатление, что футболисты Краснодара бегали больше и активнее, чем ЦСКА. Его нападающие были интереснее, чем у ЦСКА. Что с Чаловым происходит? Его было не видно. Так что ЦСКА еще повезло, что краснодарцы бегали несколько суетливо, не попадали в створ, было много неточностей, потерь. Именно поэтому в целом ЦСКА выглядел лучше - но не существенно. Вот как-то так...

      2
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      ...
      Рейтинг: +5646

      ilichkadr > CSKA №1 33 минуты назад

      Действительно, какой пенальти, если Обляков всего-то кинул через бедро Ари!? (с).

      2
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      ...
      Рейтинг: +3398

      RotBerg > CSKA №1 27 минут назад

      Друг мой, ты прав!!! Я даже больше скажу, эти злые судьи и в ЛЕ вас засудили, особенно с Фери как то там ( постоянно забываю как этот именитый клуб называется)

      0
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      Рейтинг: +123

      aleksandr1969 > CSKA №1 16 минут назад

      Ай ай всю московскую элиту засудили!!!! Локомотив ЦСКА Спартак Динамо прям все не заслуженно проиграли. Необходимо срочно подать апелляцию и присудить этим командам по 10 очкова. Ведь это столица.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1024

      alarm 52 минуты назад

      позор хрякам!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +817

      kazak161 53 минуты назад

      Все фанаты Краснодара и ЦСКА остались до конца матча молодцы,не чего вестись на бред сектантов!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2866

      Виталий Орехов > kazak161 52 минуты назад

      https://sport.rambler.ru/football/43304662-fanaty-tsska-ushli-so-stadiona-v-pereryve-matcha-s-krasnodarom/?utm_source=head_old&utm_campaign=self_promo&utm_medium=mcol&utm_content=sport

      0
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      Рейтинг: +282

      житель СПб > kazak161 48 минут назад

      Поддерживаю!

      3
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      ...
      Рейтинг: +351

      Ceнит > kazak161 45 минут назад

      Дегенерат прежде чем что то высрать, поищи инфу

      Болельщики «Локомотива» подверглись массовым задержаниям в Самаре, болельщики «Зенита» столкнулись с необоснованной жестокостью со стороны правоохранителей Казани и Екатеринбурга, фанаты ЦСКА с нарушением своих конституционных прав в Туле.

      Цепочка подобных событий не выглядит случайной и говорит о том, что в отделении полиции по итогам любого матча может оказаться каждый из нас, не взирая на возраст и клубные цвета.

      Мы призываем ВСЕХ болельщиков выразить своё несогласие с происходящим, высказать свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка.

      В связи с этим, призываем покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ.

      Кроме того, на ближайшей домашней игре мы полностью откажемся от флагов, баннеров и других атрибутов визуальной поддержки!

      Также наша вышка - в знак солидарности с отстранёнными от футбола заряжающими «Спартака» и ЦСКА и оштрафованным заряжающим «Зенита» - останется без заводящих.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +817

      kazak161 > Ceнит 43 минуты назад

      Ты еще бл...ть революцию организуй,а то получится как с Беркутом!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +351

      Ceнит > kazak161 42 минуты назад

      Иди за путина проголосуй, и надейся что у твоих детей будет будущие))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +817

      kazak161 > Ceнит 37 минут назад

      Хочешь испытать на себе всю "прелесть"гражданской войны? я такое даже врагу не пожелаю а вы все подстрекаете к такому событию! Сначала протесты в футболе а потом пошло поехало на радость США!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3079

      BAIv > Ceнит 35 минут назад

      Да это ты и голосуешь , делаяшь что тебе хозяин скажет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +351

      Ceнит > kazak161 33 минуты назад

      Согласен, пусть лучшее бабок дальше дубинками херачат, и сажают по приколу) Слава путену

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +351

      Ceнит > BAIv 33 минуты назад

      Я в европе чилю, так что сори)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3079

      BAIv > Ceнит 31 минуту назад

      А причем здесь бабки, ты встал против ментов типо, по команде и деже не знаешь по чьей и для чего

      1
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      ...
      Рейтинг: +3079

      BAIv > Ceнит 28 минут назад

      90% троллей это це европпа,

      1
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      Рейтинг: +351

      Ceнит > BAIv 26 минут назад

      Зато все кто защищает нынешнюю власть 100% овощи)

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