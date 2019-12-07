РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА и ушел на паузу на втором месте

В 19-м туре РПЛ «Краснодар» и ЦСКА обменялись голами. У южан отличился форвард Ари, у москвичей – полузащитник молодежной сборной России Иван Обляков.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв в чемпионате на втором месте. Обе команды на следующей неделе проведут выездные матчи Лиги Европы.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Краснодар – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Обляков, 15; 1:1 – Ари, 63.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Стоцкий (Скопинцев, 46), Олссон (Камболов, 83), Вилена, Газинский, Ари (Берг, 87), Вандерсон.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Обляков (Ахметов, 83), Бистрович, Дзагоев (Набабкин, 66), Влашич (Бийол, 87), Чалов.

Предупреждения: Вилена, 90+10 – Влашич, 42; Дзагоев, 57; Обляков, 62; Чалов, 65; Набабкин, 74; Дивеев, 90+1.

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Голы Облякова – красота и споры. Игроки толкаются, VAR смотрят пять минут