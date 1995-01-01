РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА и ушел на паузу на втором месте

Бились,бились,но победою не разродились...Ничья,и снова в пользу Зенита,который и без этой помощи прекрасно себе справляется.Цска всё не может взлететь,как говорил Гончаренко,топчется на месте,нет былой игры.Краснодар также не блещет совершенно,утратил,надеюсь,только временно,свой кураж атакующий образца прошлого года,дёргается,старается,но толку мало.Хотелось бы пожелать обоим клубам удачи и успеха в последнем туре ЛЕ,хотя ожидания не столь хороши...Как бы не получилось так,что "откуда у хлопцев испанская грусть?Да как откуда,они как раз и побывали в Испании,да вот неудачной вышла поездка,что у одного,что у другого.Злые они,испанцы эти,так и норовят наших обижать".Ну да ладно,поживём-увидим.
В 19-м туре РПЛ «Краснодар» и ЦСКА обменялись голами. У южан отличился форвард Ари, у москвичей – полузащитник молодежной сборной России Иван Обляков.
«Краснодар» ушел на зимний перерыв в чемпионате на втором месте. Обе команды на следующей неделе проведут выездные матчи Лиги Европы.
Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур
Краснодар – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Обляков, 15; 1:1 – Ари, 63.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Стоцкий (Скопинцев, 46), Олссон (Камболов, 83), Вилена, Газинский, Ари (Берг, 87), Вандерсон.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Обляков (Ахметов, 83), Бистрович, Дзагоев (Набабкин, 66), Влашич (Бийол, 87), Чалов.
Предупреждения: Вилена, 90+10 – Влашич, 42; Дзагоев, 57; Обляков, 62; Чалов, 65; Набабкин, 74; Дивеев, 90+1.
Голы Облякова – красота и споры. Игроки толкаются, VAR смотрят пять минут