Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
Материалы

Краснодар - ЦСКА

07.12.2019, Суббота, 16:30 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 19 тур Краснодар - ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
10 тур
22 сентября, воскресенье 19:00 ЦСКА 3:2 Краснодар
Кубок «Париматч» Премьер 2019
1 тур
27 июня, четверг 19:00 Краснодар 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
26 тур
28 апреля, воскресенье 19:00 Краснодар 2:0 ЦСКА
12 тур
28 октября, воскресенье 19:00 ЦСКА 1:2 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
27 тур
22 апреля, воскресенье 16:30 ЦСКА 2:1 Краснодар
13 тур
14 октября, суббота 19:00 Краснодар 0:1 ЦСКА
Товарищеские матчи 2017

9 июля, воскресенье 13:00 ЦСКА 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
22 тур
9 апреля, воскресенье 16:30 Краснодар 1:1 ЦСКА
8 тур
24 сентября, суббота 17:00 ЦСКА 1:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
16 мая, понедельник 19:30 ЦСКА 2:0 Краснодар
15 тур
8 ноября, воскресенье 17:00 Краснодар 2:1 ЦСКА
Россия. Кубок (2015/2016)
1/2 финала
20 апреля, среда 19:30 ЦСКА 3:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
24 тур
19 апреля, воскресенье 13:30 ЦСКА 1:1 Краснодар
14 тур
22 ноября, суббота 16:30 Краснодар 2:1 ЦСКА
Россия. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
16 апреля, среда 19:30 ЦСКА 0:1 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
6 декабря, пятница 17:45 Краснодар 1:0 ЦСКА
14 тур
27 октября, воскресенье 16:00 ЦСКА 5:1 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
17 марта, воскресенье 13:30 ЦСКА 1:0 Краснодар
7 тур
2 сентября, воскресенье 13:30 Краснодар 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
18 тур
31 июля, воскресенье 20:00 Краснодар 1:1 ЦСКА
3 тур
3 апреля, воскресенье 18:30 ЦСКА 1:1 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
...
  • ...
    Рейтинг: +26

    Nikolai58CSKA 7 декабря 2019, 20:08

    Опять кэп наш в попе... гон-дон старый

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +270

    aleksandr1969 7 декабря 2019, 18:36

    100 минут!! Вот это да.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2231

    river31 7 декабря 2019, 18:33

    Почему не красная для Вилена?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com > river31 7 декабря 2019, 18:35

    Да потому.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2231

    river31 > zaichkin777@gmail.com 9 декабря 2019, 19:20

    "Да потому"-что"."
    Нет справедливости в мире...:-))))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 7 декабря 2019, 18:31

    Ничья заслуженная.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 7 декабря 2019, 18:29

    Ули этот Козянцев сам не идёт сразу смотреть камеры? Время судьи специально тянут, что бы отменили VAR и судья опять станет богом на поле. А то откатные резко понизились.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +192

    GuberDV > zaichkin777@gmail.com 7 декабря 2019, 18:33

    Алгоритм у них такой - спорные моменты по умолчанию принимает решение ВАР. И только когда даже ВАР в сомнениях, не могут принять ответственное решение, тогда они зовут главного к телевизору, типа ну его наххх, иди сам решай))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 7 декабря 2019, 18:23

    ****** Краснодар своими ничейками. Бомжи сильно не напрягаясь взяли опять чемпионство.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +192

    GuberDV > zaichkin777@gmail.com 7 декабря 2019, 18:28

    У тебя всегда бомжи виноваты. И Газпром, который купил все победы соперников и всех судей на всех матчах.

    -2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4486

    Snek 7 декабря 2019, 18:00

    Казарцев - это просто ретард года, ё мазай...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +192

    GuberDV 7 декабря 2019, 17:57

    Вечно кубаноидам пропирает((( и Ари руку не защитали, и на на добивание успел упырина

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2231

    river31 7 декабря 2019, 17:56

    Браво Акинфеев!!!!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4486

    Snek 7 декабря 2019, 16:57

    Раз в год и Ванёк забивает :)))

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 