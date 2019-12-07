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  • Федотов покинул «Оренбург». Завтра тренер должен возглавить «Сочи»

Федотов покинул «Оренбург». Завтра тренер должен возглавить «Сочи»

7 декабря 2019, 16:28
14

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев объявил об уходе главного тренера Владимира Федотова. Контракт разорван по обоюдному соглашению.

«Подтверждаю, Федотов покидает наш клуб. Неудовлетворительный отрезок команды не связан с работой тренера. Есть другие причины, о которых мы уже не раз говорили. Работой тренера мы довольны.

Уход – его решение, и мы отнеслись к нему с пониманием. Несмотря на то, что есть действующий контракт, мы не стали ставить какие-то препятствия. Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон», – сказал Кияев «Р-Спорт».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Оренбург Сочи Федотов Владимир
Комментарии (14)
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нейтральныйкакникто
1575727901
Из одного болота в другое , или шило на мыло.Наверно Лёня Слуцкий уже билет бронирует в фарм-клуб газпрёма
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VVM1964
1575728247
На понижение пошел из Зетит-2 в Зенит-3 )))
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Frankfurt Am Main
1575729046
В Сочи теплее
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spam2009
1575732075
пересел с одной газовой трубы на другую, попой
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sochi-2013
1575735066
Ротенберг нашел самый бюджетный вариант. Хотя можно вообще без тренера.
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zigbert
1575738890
Не к добру все это для Оренбурга.
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GoLenaStop
1575743165
плять, скачки вшей на одной и той же протухшей голове...
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житель СПб
1575743310
Считаю, что это недопустимо и не этично. Должны быть организационные и этические ограничения таких переходов. Руководство Лиги неправо. Надо ввести правило, что тренер в ходе сезона не может переходить из одного клуба Лиги в другой. Даже футболисты могут переходить только 2 раза в год! Вот как он будет руководить игрой нового клуба против старого!?
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RJM555
1575744900
ну да только его там и ждали.....
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bset
1575765261
Из Зенита-2 в Зенит-3 сомнительный переход) Хотя может Сочи заиграет, а Оренбург выкинут за ненадобностью. Хотя 12 очков в сезон лишними не бывают...
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