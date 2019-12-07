Федотов покинул «Оренбург». Завтра тренер должен возглавить «Сочи»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев объявил об уходе главного тренера Владимира Федотова. Контракт разорван по обоюдному соглашению.

«Подтверждаю, Федотов покидает наш клуб. Неудовлетворительный отрезок команды не связан с работой тренера. Есть другие причины, о которых мы уже не раз говорили. Работой тренера мы довольны.

Уход – его решение, и мы отнеслись к нему с пониманием. Несмотря на то, что есть действующий контракт, мы не стали ставить какие-то препятствия. Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон», – сказал Кияев «Р-Спорт».