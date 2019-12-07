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РПЛ. «Тамбов» всухую разгромил «Оренбург» и сравнялся по количеству побед со «Спартаком»

7 декабря 2019, 15:54
16

В первом матче игрового дня РПЛ «Тамбов» крупно победил «Оренбург». Теперь на счету команды Сергея Первушина шесть выигрышей в сезоне – как и у «Спартака», самого титулованного клуба России.

Один из голов забил выступавший за «Спартак» Владимир Обухов. «Оренбург» опустился в зону переходных матчей.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Тамбов – Оренбург – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Радакович, 47 (в свои ворота); 2:0 – Обухов, 65.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе (Таказов, 87), Тетрашвили (Чуперка, 86), Грицаенко, Осипенко, Карасев, Килин, Обухов, Костюков (Чернышов, 83), Мелкадзе.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Афонин, Кулишев (Чуканов, 85), Мишкич, Алвеш (Черных, 70), Скофлек (Фамейе, 46), Рогич.

Предупреждения: Мелкадзе, 88 – Зотов, 37; Скофлек, 44; Рогич, 47; Мишкич, 67.

Удаления: нет – Зотов, 52 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тамбов Оренбург Спартак
Комментарии (16)
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APchelov
1575723741
А при чём тут Спартак??? Почему не Динамо? У нас в рпл это что, ориентир? )))
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Дима Цэ
1575725910
Молодцы земляки! Молодцы!!!
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Серж 69
1575726640
Тамбов молодцы,причём не только сейчас,но и в последнее время.Подвиг,не подвиг,но играть не на своём поле,и играть хорошо,побеждать,это дорого стоит.Уход самовлюблённого дона Григора оказался не просто полезным фактором,но оказал прямо таки животворящее действие на игру.Так держать,побеждайте ещё,не останавливайтесь!
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3a zenit
1575727402
ну зачем так подчёркивать что Спартак середняк вышки,троляки))
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VVM1964
1575728363
Столько же сколько у Динамо , больше чем у Урала и Уфы - что ???????
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Зенит77
1575729012
Какая красивая таблица
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NEONFOL
1575732838
чуть что спартак вспоминают, как же всех бесит что у спартака с его неважной игрой до сих пор армия фанатов в 10 раз больше остальных
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Ловкий Бубен
1575734092
Спартак поборется с Лохомотивом за 10-е место
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ZENIT*****
1575740913
ТАМБОВ!!!МОЛОДЦЫ!!!С победой!!!
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Павелий
1575743271
1. Всё верно: Спартак - самый титулованный российский клуб. 2. И у Уфы, и у Динамо тоже по 6 побед. Но все всё равно сравнивают именно со Спартаком, так как только он был, есть и будет народной командой.
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