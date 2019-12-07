РПЛ. «Тамбов» всухую разгромил «Оренбург» и сравнялся по количеству побед со «Спартаком»

В первом матче игрового дня РПЛ «Тамбов» крупно победил «Оренбург». Теперь на счету команды Сергея Первушина шесть выигрышей в сезоне – как и у «Спартака», самого титулованного клуба России.

Один из голов забил выступавший за «Спартак» Владимир Обухов. «Оренбург» опустился в зону переходных матчей.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Тамбов – Оренбург – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Радакович, 47 (в свои ворота); 2:0 – Обухов, 65.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе (Таказов, 87), Тетрашвили (Чуперка, 86), Грицаенко, Осипенко, Карасев, Килин, Обухов, Костюков (Чернышов, 83), Мелкадзе.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Афонин, Кулишев (Чуканов, 85), Мишкич, Алвеш (Черных, 70), Скофлек (Фамейе, 46), Рогич.

Предупреждения: Мелкадзе, 88 – Зотов, 37; Скофлек, 44; Рогич, 47; Мишкич, 67.

Удаления: нет – Зотов, 52 (вторая ж.к.).

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