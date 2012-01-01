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    РПЛ. «Тамбов» всухую разгромил «Оренбург» и сравнялся по количеству побед со «Спартаком»

    В первом матче игрового дня РПЛ «Тамбов» крупно победил «Оренбург». Теперь на счету команды Сергея Первушина шесть выигрышей в сезоне – как и у «Спартака», самого титулованного клуба России.

    Один из голов забил выступавший за «Спартак» Владимир Обухов. «Оренбург» опустился в зону переходных матчей.

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    Тамбов – Оренбург – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Радакович, 47 (в свои ворота); 2:0 – Обухов, 65.

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе (Таказов, 87), Тетрашвили (Чуперка, 86), Грицаенко, Осипенко, Карасев, Килин, Обухов, Костюков (Чернышов, 83), Мелкадзе.

    «Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Афонин, Кулишев (Чуканов, 85), Мишкич, Алвеш (Черных, 70), Скофлек (Фамейе, 46), Рогич.

    Предупреждения: Мелкадзе, 88 – Зотов, 37; Скофлек, 44; Рогич, 47; Мишкич, 67.

    Удаления: нет – Зотов, 52 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии14
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      Рейтинг: +98

      Зенит77 58 секунд назад

      Какая красивая таблица

      0
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      Рейтинг: +19820

      VVM1964 11 минут назад

      Столько же сколько у Динамо , больше чем у Урала и Уфы - что ???????

      0
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    • ...
      Рейтинг: +160

      Яврунгер Мстяшный 8 18 минут назад

      "спортыг и желуди" - скоро в кинотеатрах Ростова....

      9
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      Рейтинг: +53

      ЧЕНС 21 минуту назад

      Ах земляки порадовали !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4473

      3a zenit 27 минут назад

      ну зачем так подчёркивать что Спартак середняк вышки,троляки))

      1
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      Рейтинг: +802

      Серж 69 40 минут назад

      Тамбов молодцы,причём не только сейчас,но и в последнее время.Подвиг,не подвиг,но играть не на своём поле,и играть хорошо,побеждать,это дорого стоит.Уход самовлюблённого дона Григора оказался не просто полезным фактором,но оказал прямо таки животворящее действие на игру.Так держать,побеждайте ещё,не останавливайтесь!

      1
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      Рейтинг: +669

      Дима Цэ 52 минуты назад

      Молодцы земляки! Молодцы!!!

      1
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      Рейтинг: +10871

      sssrspartak 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      afv13!спасибо друг за плюсы!!не надо наверное!а то тоже погоришь !?

      -7
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      Рейтинг: +168

      Завулон new new 1 час назад

      Насыщенный тур получается.

      0
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      Рейтинг: +1020

      alarm 1 час назад

      ещё раз позор косорылым!

      10
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      Рейтинг: +10871

      sssrspartak > alarm 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      очередной робот!только минусов не вижу!ау !робот из планеты железяка!

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