Спортивный директор «Зенита»: «В «Ювентусе» интересовались моим мнением об Алексее Миранчуке»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта оценил возможность перехода полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Ювентус» или «Зенит».

«Верю ли, что Алексей Миранчук может перейти в «Ювентус»? Если вы спрашиваете мое мнение, то я считаю, что в «Юве» есть очень много игроков на этой позиции. Потому такой трансфер представить сложно. Думаю, что атакующая группа в «Юве» более чем укомплектована.

Интересовался ли моим мнением об Алексее спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи? Да, он узнавал, что я о нем думаю.

Что касается информации СМИ о желании «Зенита» купить братьев Миранчуков, то оба брата — очень интересные футболисты, но они играют в «Локомотиве». Мы не можем говорить об интересе или отсутствии интереса к ним со стороны «Зенита».

У нас есть свои игроки, которые показывают хороший уровень, лидируя в РПЛ и ведя борьбу за плей-офф Лиги чемпионов. Мы не думаем о тех, кто выступает в других командах», — сказал Рибалта.