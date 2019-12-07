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    Спортивный директор «Зенита»: «В «Ювентусе» интересовались моим мнением об Алексее Миранчуке»

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта оценил возможность перехода полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Ювентус» или «Зенит».

    «Верю ли, что Алексей Миранчук может перейти в «Ювентус»? Если вы спрашиваете мое мнение, то я считаю, что в «Юве» есть очень много игроков на этой позиции. Потому такой трансфер представить сложно. Думаю, что атакующая группа в «Юве» более чем укомплектована.

    Интересовался ли моим мнением об Алексее спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи? Да, он узнавал, что я о нем думаю.

    Что касается информации СМИ о желании «Зенита» купить братьев Миранчуков, то оба брата — очень интересные футболисты, но они играют в «Локомотиве». Мы не можем говорить об интересе или отсутствии интереса к ним со стороны «Зенита».

    У нас есть свои игроки, которые показывают хороший уровень, лидируя в РПЛ и ведя борьбу за плей-офф Лиги чемпионов. Мы не думаем о тех, кто выступает в других командах», — сказал Рибалта.

    • Ранее в итальянских СМИ появлялась информация, что Алексей Миранчук может перейти в «Ювентус» или «Милан».
    • В этом сезоне РПЛ Алексей Миранчук провел 16 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1029

      alarm 1 час назад

      а стыдно всё равно за хряков!

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