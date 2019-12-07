Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» в 2019 году ни разу не проиграл дома в РПЛ

7 декабря 2019, 14:30
2

Российский футбольный год для «Зенита» окончен. В матче 19-го тура РПЛ, последнего перед зимней паузой, действующие чемпионы разгромили «Динамо» (4:0).

Таким образом, зенитовцы за весь 2019 год ни разу не проиграли в РПЛ в Санкт-Петербурге. В нынешнем сезоне «Зенит» потерпел два поражения (оба – в гостях).

  • Команда Сергея Семака лидирует в РПЛ с 11-очковым преимуществом.
  • На следующей неделе «Зенит» проведет последний матч группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».
  • Форвард «Зенита» Артем Дзюба сейчас лидирует в списке бомбардиров РПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
aleksandr1969
1575719233
3-0 исправьте))))
Ответить
Горкин Блеванов
1575720944
Дык этож благодаря судьям, Газпрому ну и ваабще, срочно начать расследование , акцию протеста ... демонстративный пердёж и коллективное повизгивание в рупоре Пищевика
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+