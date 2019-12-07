«Зенит» в 2019 году ни разу не проиграл дома в РПЛ

Российский футбольный год для «Зенита» окончен. В матче 19-го тура РПЛ, последнего перед зимней паузой, действующие чемпионы разгромили «Динамо» (4:0).

Таким образом, зенитовцы за весь 2019 год ни разу не проиграли в РПЛ в Санкт-Петербурге. В нынешнем сезоне «Зенит» потерпел два поражения (оба – в гостях).