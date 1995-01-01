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    «Зенит» в 2019 году ни разу не проиграл дома в РПЛ

    Российский футбольный год для «Зенита» окончен. В матче 19-го тура РПЛ, последнего перед зимней паузой, действующие чемпионы разгромили «Динамо» (4:0).

    Таким образом, зенитовцы за весь 2019 год ни разу не проиграли в РПЛ в Санкт-Петербурге. В нынешнем сезоне «Зенит» потерпел два поражения (оба – в гостях).

    • Команда Сергея Семака лидирует в РПЛ с 11-очковым преимуществом.
    • На следующей неделе «Зенит» проведет последний матч группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».
    • Форвард «Зенита» Артем Дзюба сейчас лидирует в списке бомбардиров РПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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