Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    Слуцкий: «Если у тренера внутри затухает костер, то он уже хозяйственник, который просто получает зарплату»

    Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, почему ушел из ЦСКА в 2016 году.

    «Мне показалось, что я ЦСКА отдал все, что мог. Может быть, этого было недостаточно. Но я отдал все, и в этом плане – чистая совесть.

    Обратный процесс произошел – чтобы иметь мотивацию, чтобы иметь этот костер внутри тебя. Если у тренера затухает внутри костер, то он уже хозяйственник, который что-то механически делает и получает зарплату.

    Я понял, что костер затухает. Никто не виноват, это факт. Какой шаг в этой ситуации, идти в другой российский клуб?» – сказал Слуцкий в интервью Александру Головину.

    • Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года.
    • ЦСКА под его руководством трижды выиграл чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014).

    Источник: YouTube-канал «Всему Головин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:26
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      капссник мстяшный! 5 минут назад

      слуцкий хороший российский тренер!но для европы ему видно еще время не пришло,или уже ушло?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1209

      Decorhome 42 минуты назад

      Как показала практика, этот костер должен быть не только у тренера

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74728
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru