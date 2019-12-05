Слуцкий: «Если у тренера внутри затухает костер, то он уже хозяйственник, который просто получает зарплату»

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, почему ушел из ЦСКА в 2016 году.

«Мне показалось, что я ЦСКА отдал все, что мог. Может быть, этого было недостаточно. Но я отдал все, и в этом плане – чистая совесть.

Обратный процесс произошел – чтобы иметь мотивацию, чтобы иметь этот костер внутри тебя. Если у тренера затухает внутри костер, то он уже хозяйственник, который что-то механически делает и получает зарплату.

Я понял, что костер затухает. Никто не виноват, это факт. Какой шаг в этой ситуации, идти в другой российский клуб?» – сказал Слуцкий в интервью Александру Головину.