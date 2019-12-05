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  • Слуцкий: «Если у тренера внутри затухает костер, то он уже хозяйственник, который просто получает зарплату»

Слуцкий: «Если у тренера внутри затухает костер, то он уже хозяйственник, который просто получает зарплату»

5 декабря 2019, 18:26
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Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, почему ушел из ЦСКА в 2016 году.

«Мне показалось, что я ЦСКА отдал все, что мог. Может быть, этого было недостаточно. Но я отдал все, и в этом плане – чистая совесть.

Обратный процесс произошел – чтобы иметь мотивацию, чтобы иметь этот костер внутри тебя. Если у тренера затухает внутри костер, то он уже хозяйственник, который что-то механически делает и получает зарплату.

Я понял, что костер затухает. Никто не виноват, это факт. Какой шаг в этой ситуации, идти в другой российский клуб?» – сказал Слуцкий в интервью Александру Головину.

  • Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года.
  • ЦСКА под его руководством трижды выиграл чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014).

Источник: YouTube-канал «Всему Головин»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Витесс Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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Decorhome
1575559995
Как показала практика, этот костер должен быть не только у тренера
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капссник мстяшный!
1575562180
слуцкий хороший российский тренер!но для европы ему видно еще время не пришло,или уже ушло?
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