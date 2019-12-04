«Ахмат» наказан за выкрики диктора в микрофон в матче с «Рубином»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Ахмат» оштрафован за использование диктором микрофона во время матча 18-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

«В концовке матча диктор использовал микрофон для поддержки «Ахмата». Футбольный клуб оштрафован на 50 тыс. рублей», – сказал Григорьянц.