Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    «Ахмат» наказан за выкрики диктора в микрофон в матче с «Рубином»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Ахмат» оштрафован за использование диктором микрофона во время матча 18-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

    «В концовке матча диктор использовал микрофон для поддержки «Ахмата». Футбольный клуб оштрафован на 50 тыс. рублей», – сказал Григорьянц.

    • В августе во время матча «Ахмат» – «Спартак» (1:3) после удаления нападающего грозненцев Адама Мбенге из дикторской рубки прокричали оскорбление в адрес судьи Алексея Сухого.
    • После оскорбления судьи сотрудник пресс-службы «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсултанов был уволен.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:38
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74709
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru