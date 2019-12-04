«Ахмат» наказан за выкрики диктора в микрофон в матче с «Рубином»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Ахмат» оштрафован за использование диктором микрофона во время матча 18-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).
«В концовке матча диктор использовал микрофон для поддержки «Ахмата». Футбольный клуб оштрафован на 50 тыс. рублей», – сказал Григорьянц.
- В августе во время матча «Ахмат» – «Спартак» (1:3) после удаления нападающего грозненцев Адама Мбенге из дикторской рубки прокричали оскорбление в адрес судьи Алексея Сухого.
- После оскорбления судьи сотрудник пресс-службы «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсултанов был уволен.
Источник: «Чемпионат»