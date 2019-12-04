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  • «Ахмат» наказан за выкрики диктора в микрофон в матче с «Рубином»

«Ахмат» наказан за выкрики диктора в микрофон в матче с «Рубином»

4 декабря 2019, 14:38
5

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Ахмат» оштрафован за использование диктором микрофона во время матча 18-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

«В концовке матча диктор использовал микрофон для поддержки «Ахмата». Футбольный клуб оштрафован на 50 тыс. рублей», – сказал Григорьянц.

  • В августе во время матча «Ахмат» – «Спартак» (1:3) после удаления нападающего грозненцев Адама Мбенге из дикторской рубки прокричали оскорбление в адрес судьи Алексея Сухого.
  • После оскорбления судьи сотрудник пресс-службы «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсултанов был уволен.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Ахмат
Комментарии (5)
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Decorhome
1575460431
Да уж
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SpartakSpartakSpartak
1575462138
Ризван снова вышел на работу!
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Plyash
1575463022
А что сам Глава про судью мнение не высказал?
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алдан2014
1575465505
А где криминал то?Диктору,что запрещено использовать микрофон?Ау кдк!!!
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Ганнибал Лектор
1575481083
Ризван, Ризван, Ризван - грустно вздохнул Рамзан...
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