Семак: «Большая группа игроков не поможет «Зениту» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 19-го тура РПЛ с «Динамо».

— Это самый важный вопрос на сегодняшний день, который нам предстоит решить, — по поводу эмоций, усталости, травматизма, дисквалификаций. Все вместе заставляет задумать о том, что можно сделать и изменить, чтобы концовку провели на хорошем уровне. Каждый день занимаемся анализом физического и эмоционального состояния футболистов.

— Уже есть понимание, кто из игроков точно не сможет помочь команде?

— Большая группа, но на 100% сказать сложно. Группа тех, кто на 90% не сможет помочь, есть. Но мы все-таки надеемся, что возможны и приятные сюрпризы. Не только неприятные.

— «Динамо» неплохо выглядит в последнее время. Что думаете об этой команде?

— Да, на протяжении шести матчей команда не знает поражений. Хорошие победы над лидерами нашего футбола. Ждет очень серьезный матч против очень хорошей команды, которая хорошо укомплектована. И эмоциональное состояние сейчас на высоком уровне, исходя из последних результатов. Нас ждет очень сложный, тяжелый матч.

— Как вообще изменилось «Динамо» с учетом прихода нового главного тренера? Они стали активно набирать очки, чего не делали раньше.

— Это главное отличие. Естественно, когда команда набирает очки, то эмоциональное состояние футболистов улучшается. Думаю, футболисты находятся в приподнятом настроении. Команда, изначально перестроившись, играла в три центральных защитника, последние матчи проводит в четверке защитников. Есть вариативность в зависимости от футболистов, которые есть в распоряжении. Посмотрим, как «Динамо» сыграет против нас, — сказал Семак.

«Зенит» сыграет с «Динамо» 6 декабря, начало матча – в 19:30 мск.

Питерская команда идет на первом месте с 42 очками, московская – на шестой строчке с 24 очками.

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