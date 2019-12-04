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  • Семак: «Большая группа игроков не поможет «Зениту» в матче с «Динамо»

Семак: «Большая группа игроков не поможет «Зениту» в матче с «Динамо»

4 декабря 2019, 13:39
18

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 19-го тура РПЛ с «Динамо».

— Это самый важный вопрос на сегодняшний день, который нам предстоит решить, — по поводу эмоций, усталости, травматизма, дисквалификаций. Все вместе заставляет задумать о том, что можно сделать и изменить, чтобы концовку провели на хорошем уровне. Каждый день занимаемся анализом физического и эмоционального состояния футболистов.

— Уже есть понимание, кто из игроков точно не сможет помочь команде?

— Большая группа, но на 100% сказать сложно. Группа тех, кто на 90% не сможет помочь, есть. Но мы все-таки надеемся, что возможны и приятные сюрпризы. Не только неприятные.

— «Динамо» неплохо выглядит в последнее время. Что думаете об этой команде?

— Да, на протяжении шести матчей команда не знает поражений. Хорошие победы над лидерами нашего футбола. Ждет очень серьезный матч против очень хорошей команды, которая хорошо укомплектована. И эмоциональное состояние сейчас на высоком уровне, исходя из последних результатов. Нас ждет очень сложный, тяжелый матч.

— Как вообще изменилось «Динамо» с учетом прихода нового главного тренера? Они стали активно набирать очки, чего не делали раньше.

— Это главное отличие. Естественно, когда команда набирает очки, то эмоциональное состояние футболистов улучшается. Думаю, футболисты находятся в приподнятом настроении. Команда, изначально перестроившись, играла в три центральных защитника, последние матчи проводит в четверке защитников. Есть вариативность в зависимости от футболистов, которые есть в распоряжении. Посмотрим, как «Динамо» сыграет против нас, — сказал Семак.

  • «Зенит» сыграет с «Динамо» 6 декабря, начало матча – в 19:30 мск.
  • Питерская команда идет на первом месте с 42 очками, московская – на шестой строчке с 24 очками.

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Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Семак Сергей
Комментарии (18)
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swot1205
1575456703
да они без полсостава должны в России всех обыгрывать. чего в прочем не получается ска в Европе. что говорит о донном состонии Зенитки
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Давид59
1575456715
Дать пинка Краневиттеру и Маку. Пусть в пятницу хорошенько поработают
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Decorhome
1575460412
интересный должен получиться матч. Динамо сейчас на подъеме
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Plyash
1575462346
Заранее и на всякий случай несёт пургу,а то вдруг лягут Динамовцам.Отрыв большой,ребятки-бомжатки расслабились уже,в отпуск хотят.Хитёр Семак.
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Olymp2
1575462474
Очем ты? А судьи то на что?!!
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ilichkadr
1575463154
Скорее всего не будет Дзюбы, Азмуна, Кузяева и Ивановича.
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paracetamol
1575476974
Ростов тоже пыжился, а влетел 1-6.
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swot1205
1575478814
минусовики, мр а з и вы все
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Hektor 84
1575481484
Так из форм клуба Сочи верните из аренды. Или зимой еще пятерых прикупите на народные ресурсы
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капссник мстяшный!
1575484922
молодежь проверить можно!но лучше конечно основу наиграть перед бенфикой!
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