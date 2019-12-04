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    Семак: «Большая группа игроков не поможет «Зениту» в матче с «Динамо»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 19-го тура РПЛ с «Динамо».

    — Это самый важный вопрос на сегодняшний день, который нам предстоит решить, — по поводу эмоций, усталости, травматизма, дисквалификаций. Все вместе заставляет задумать о том, что можно сделать и изменить, чтобы концовку провели на хорошем уровне. Каждый день занимаемся анализом физического и эмоционального состояния футболистов.

    — Уже есть понимание, кто из игроков точно не сможет помочь команде?

    — Большая группа, но на 100% сказать сложно. Группа тех, кто на 90% не сможет помочь, есть. Но мы все-таки надеемся, что возможны и приятные сюрпризы. Не только неприятные.

    — «Динамо» неплохо выглядит в последнее время. Что думаете об этой команде?

    — Да, на протяжении шести матчей команда не знает поражений. Хорошие победы над лидерами нашего футбола. Ждет очень серьезный матч против очень хорошей команды, которая хорошо укомплектована. И эмоциональное состояние сейчас на высоком уровне, исходя из последних результатов. Нас ждет очень сложный, тяжелый матч.

    — Как вообще изменилось «Динамо» с учетом прихода нового главного тренера? Они стали активно набирать очки, чего не делали раньше.

    — Это главное отличие. Естественно, когда команда набирает очки, то эмоциональное состояние футболистов улучшается. Думаю, футболисты находятся в приподнятом настроении. Команда, изначально перестроившись, играла в три центральных защитника, последние матчи проводит в четверке защитников. Есть вариативность в зависимости от футболистов, которые есть в распоряжении. Посмотрим, как «Динамо» сыграет против нас, — сказал Семак.

    • «Зенит» сыграет с «Динамо» 6 декабря, начало матча – в 19:30 мск.
    • Питерская команда идет на первом месте с 42 очками, московская – на шестой строчке с 24 очками.

    Семак: «Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных. Состояние Лунева улучшается»

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии8
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      Рейтинг: +323

      Olymp2 1 минуту назад

      Очем ты? А судьи то на что?!!

      0
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      Рейтинг: +1263

      playsh 4 минуты назад

      Заранее и на всякий случай несёт пургу,а то вдруг лягут Динамовцам.Отрыв большой,ребятки-бомжатки расслабились уже,в отпуск хотят.Хитёр Семак.

      0
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      Рейтинг: +1191

      Decorhome 36 минут назад

      интересный должен получиться матч. Динамо сейчас на подъеме

      0
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      Рейтинг: +330

      titata 36 минут назад

      Кузя опять что ли на больничке?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1818

      Борат 1 час назад

      выпусти какого-нибудь костолома, чтоб юсупову вернул должок!
      давите это днище мусорское!

      2
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      ...
      Рейтинг: +2129

      raritet > Борат 22 минуты назад

      Конечно, хорошо бы. Но что-то мне подсказывает , исходя из оборотов Семака, что нас ожидает Слив.

      0
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      Рейтинг: +955

      Давид59 1 час назад

      Дать пинка Краневиттеру и Маку. Пусть в пятницу хорошенько поработают

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1823

      swot1205 1 час назад

      да они без полсостава должны в России всех обыгрывать. чего в прочем не получается ска в Европе. что говорит о донном состонии Зенитки

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