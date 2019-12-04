Семак: «Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных. Состояние Лунева улучшается»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о восстановлении нападающего Малкома и голкипера Андрея Лунева.

– Андрей Лунев примет участие в «Фан-Променаде» и проведет автограф-сессию на «Газпром Арене». Как он себя чувствует?

– Его состояние улучшается. Надеюсь, уже к первому сбору он будет в полном порядке и начнет тренироваться в общей группе.

– Если можно, то еще вопрос про Малкома. Действительно ли он уехал в Бразилию? Каково его состояние?

– Все идет по плану. Один из наших тренеров уедет сейчас в Бразилию и будет работать вместе с ним. Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных, поедет на индивидуальные сборы с другим нашим тренером. Надеюсь, к первому тренировочному дню в новом цикле он уже будет работать вместе с командой, – сказал Семак.

Минувшим летом Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 миллионов евро.

Фланговый нападающий провел две игры и с августа не играет из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

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