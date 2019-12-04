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  • Семак: «Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных. Состояние Лунева улучшается»

Семак: «Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных. Состояние Лунева улучшается»

4 декабря 2019, 13:23
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о восстановлении нападающего Малкома и голкипера Андрея Лунева.

– Андрей Лунев примет участие в «Фан-Променаде» и проведет автограф-сессию на «Газпром Арене». Как он себя чувствует?

– Его состояние улучшается. Надеюсь, уже к первому сбору он будет в полном порядке и начнет тренироваться в общей группе.

– Если можно, то еще вопрос про Малкома. Действительно ли он уехал в Бразилию? Каково его состояние?

– Все идет по плану. Один из наших тренеров уедет сейчас в Бразилию и будет работать вместе с ним. Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных, поедет на индивидуальные сборы с другим нашим тренером. Надеюсь, к первому тренировочному дню в новом цикле он уже будет работать вместе с командой, – сказал Семак.

  • Минувшим летом Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 миллионов евро.
  • Фланговый нападающий провел две игры и с августа не играет из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

Bobsoccer: Малком должен восстановиться к первому зимнему сбору «Зенита», Маммана – в середине весны

Малком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Лунев Андрей Малком Семак Сергей
Комментарии (6)
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Kollljan
1575461497
Мутно всё. А в Питере тренироваться ему западло что ли?
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Боцман59rus
1575467190
Семак показывает свое истинное лицо, лучше вообще не комментировать ситуацию, чем вешать лапшу своим же болельщикам
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paracetamol
1575477199
Два симулянта!
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Hektor 84
1575481337
Лунев вышел из запоя? Или закодировали?
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