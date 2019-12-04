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    Семак: «Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных. Состояние Лунева улучшается»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о восстановлении нападающего Малкома и голкипера Андрея Лунева.

    – Андрей Лунев примет участие в «Фан-Променаде» и проведет автограф-сессию на «Газпром Арене». Как он себя чувствует?

    – Его состояние улучшается. Надеюсь, уже к первому сбору он будет в полном порядке и начнет тренироваться в общей группе.

    – Если можно, то еще вопрос про Малкома. Действительно ли он уехал в Бразилию? Каково его состояние?

    – Все идет по плану. Один из наших тренеров уедет сейчас в Бразилию и будет работать вместе с ним. Малком вернется из отпуска на две недели раньше остальных, поедет на индивидуальные сборы с другим нашим тренером. Надеюсь, к первому тренировочному дню в новом цикле он уже будет работать вместе с командой, – сказал Семак.

    • Минувшим летом Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» за 40 миллионов евро.
    • Фланговый нападающий провел две игры и с августа не играет из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

    Bobsoccer: Малком должен восстановиться к первому зимнему сбору «Зенита», Маммана – в середине весны

    Малком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1793

      Kollljan 17 минут назад

      Мутно всё. А в Питере тренироваться ему западло что ли?

      0
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      Рейтинг: +1818

      Борат 1 час назад

      надо было и кокорина с ним в бразилию отправить - пускай бы вместе потренировались!

      1
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      ...
      Рейтинг: +955

      Давид59 > Борат 1 час назад

      Не, Кокошу туда нельзя пускать. У него моральный облик неустойчивый. Уж больно бразильянки хороши!

      1
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      Рейтинг: +131

      Semenycch > Давид59 1 час назад

      Вы его в сексуальные маньяки записали?

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      Рейтинг: +131

      Semenycch 2 часа назад

      Решение отпустит Малкома в Бразилию верное. и тот факт, что он выйдет из отпуска раньше остальных тоже верное решение.

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