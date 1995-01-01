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    Лима: «Ушел из «Динамо», потому что оттуда ушел Семин. Без него у меня не было желания тренироваться»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Франсиско Лима рассказал о своем выступлении за «Динамо». За клуб из Москвы бразилец провел лишь семь матчей.

    «Ушел из «Динамо», потому что Семин оттуда ушел. Он меня звал. Для меня его фигура была очень важна. Без него у меня уже не было желания тренироваться. С клубом смогли договориться, у меня контракт с «Динамо» был всего на полгода рассчитан. Так что когда Семин ушел, то и я ушел», — рассказал Лима.

    • Лима перешел в «Локо» из «Ромы» летом 2004 года за 5,7 миллиона евро.
    • В составе железнодорожников он провел 48 матчей.

    Экс-игрок «Локомотива» Лима: «Семин хотел, чтобы я выступал за сборную России»

    Источник: «Чемпионат»

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