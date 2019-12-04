Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лима: «Ушел из «Динамо», потому что оттуда ушел Семин. Без него у меня не было желания тренироваться»

Лима: «Ушел из «Динамо», потому что оттуда ушел Семин. Без него у меня не было желания тренироваться»

4 декабря 2019, 09:25
1

Бывший полузащитник «Локомотива» Франсиско Лима рассказал о своем выступлении за «Динамо». За клуб из Москвы бразилец провел лишь семь матчей.

«Ушел из «Динамо», потому что Семин оттуда ушел. Он меня звал. Для меня его фигура была очень важна. Без него у меня уже не было желания тренироваться. С клубом смогли договориться, у меня контракт с «Динамо» был всего на полгода рассчитан. Так что когда Семин ушел, то и я ушел», — рассказал Лима.

  • Лима перешел в «Локо» из «Ромы» летом 2004 года за 5,7 миллиона евро.
  • В составе железнодорожников он провел 48 матчей.

Экс-игрок «Локомотива» Лима: «Семин хотел, чтобы я выступал за сборную России»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Семин Юрий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1575443191
Сильный аргумент. """""
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+