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  • Экс-игрок «Локомотива» Лима: «Семин хотел, чтобы я выступал за сборную России»

Экс-игрок «Локомотива» Лима: «Семин хотел, чтобы я выступал за сборную России»

4 декабря 2019, 01:37
7

Бывший полузащитник «Локомотива» Франсиско Лима признался, что мог выступать за сборную России.

«Семин хотел, чтобы я выступал за сборную России, но я отказался. Я рассчитывал попасть в сборную Бразилии. Точно так же я отказал сборной Италии, которая выиграла чемпионат мира в 2006 году. Как раз в год того мундиаля меня звал Липпи, но я отказал по той же причине – хотел играть за сборную Бразилии. Увы, не сложилось, хотя Сколари обещал вызвать меня еще на ЧМ-2002.

Почему не вызвали? Я тогда был в «Роме» и провел свой лучший год в карьере. Меня назвали лучшим игроком в Европе. Сколари приехал к нам на последний матч сезона. Мы победили и на следующий день он был на базе «Ромы» и сказал, что вызовет меня на ЧМ-2002. Я должен был ехать на сбор, но в результате вместо меня пригласили Клеберсона. Сколари сказал, что не его вина, а федерации. Что это CBF выбрало Клеберсона», – заявил бразилец.

  • Лима перешел в «Локо» из «Ромы» летом 2004 года за 5,7 миллиона евро.
  • В составе железнодорожников он провел 48 матчей.
  • Также Лима выступал в России за «Динамо».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (7)
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Nesterenko
1575413170
Сейчас бы нам такого опорника.
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Chingis17rus
1575423624
Хороший был лег
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Дядя Серёжа
1575431075
Тут помню....тут не помню.....
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Sanloko
1575443561
Таких профессиональных легионеров в России по пальцам можно пересчитать, этому парню пожизненный респект и уважуха.
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paracetamol
1575449127
Да ладно, и так всякого г-на лысый набрал.
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Plyash
1575478970
Ну сказку рассказал красивую,фантазёр.Даже за сборную бразилии не приглашался никогда.
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