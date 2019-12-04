Экс-игрок «Локомотива» Лима: «Семин хотел, чтобы я выступал за сборную России»

Бывший полузащитник «Локомотива» Франсиско Лима признался, что мог выступать за сборную России.

«Семин хотел, чтобы я выступал за сборную России, но я отказался. Я рассчитывал попасть в сборную Бразилии. Точно так же я отказал сборной Италии, которая выиграла чемпионат мира в 2006 году. Как раз в год того мундиаля меня звал Липпи, но я отказал по той же причине – хотел играть за сборную Бразилии. Увы, не сложилось, хотя Сколари обещал вызвать меня еще на ЧМ-2002.

Почему не вызвали? Я тогда был в «Роме» и провел свой лучший год в карьере. Меня назвали лучшим игроком в Европе. Сколари приехал к нам на последний матч сезона. Мы победили и на следующий день он был на базе «Ромы» и сказал, что вызовет меня на ЧМ-2002. Я должен был ехать на сбор, но в результате вместо меня пригласили Клеберсона. Сколари сказал, что не его вина, а федерации. Что это CBF выбрало Клеберсона», – заявил бразилец.