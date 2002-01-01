Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Экс-игрок «Локомотива» Лима: «Семин хотел, чтобы я выступал за сборную России»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Франсиско Лима признался, что мог выступать за сборную России.

    «Семин хотел, чтобы я выступал за сборную России, но я отказался. Я рассчитывал попасть в сборную Бразилии. Точно так же я отказал сборной Италии, которая выиграла чемпионат мира в 2006 году. Как раз в год того мундиаля меня звал Липпи, но я отказал по той же причине – хотел играть за сборную Бразилии. Увы, не сложилось, хотя Сколари обещал вызвать меня еще на ЧМ-2002.

    Почему не вызвали? Я тогда был в «Роме» и провел свой лучший год в карьере. Меня назвали лучшим игроком в Европе. Сколари приехал к нам на последний матч сезона. Мы победили и на следующий день он был на базе «Ромы» и сказал, что вызовет меня на ЧМ-2002. Я должен был ехать на сбор, но в результате вместо меня пригласили Клеберсона. Сколари сказал, что не его вина, а федерации. Что это CBF выбрало Клеберсона», – заявил бразилец.

    • Лима перешел в «Локо» из «Ромы» летом 2004 года за 5,7 миллиона евро.
    • В составе железнодорожников он провел 48 матчей.
    • Также Лима выступал в России за «Динамо».

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:37
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2597

      Nesterenko 28 минут назад

      Сейчас бы нам такого опорника.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74700
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru