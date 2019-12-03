РФС запретит клубам комментировать судейство публично. Об арбитрах будет говорить группа экспертов

Как уже сообщалось ранее, сегодня руководители РФС провели совещание, посвященное вопросам судейства в чемпионате России.

На собрании была поставлена задача c марта 2020 года использовать систему VAR во всех матчах РПЛ.

Кроме того, представители РФС отметили, что работа арбитров может и должна подвергаться критике, но в ведомстве не считают правильным то, что клубы делают это публично. Российский футбольный союз считает, что должна быть сформирована группа экспертов, которая будет иметь полномочия для того, чтобы комментировать работу судей.

В РФС изменения – судейский комитет возглавил Хачатурянц. Откуда он взялся? А что будет с Егоровым?