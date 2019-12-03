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  • РФС запретит клубам комментировать судейство публично. Об арбитрах будет говорить группа экспертов

РФС запретит клубам комментировать судейство публично. Об арбитрах будет говорить группа экспертов

3 декабря 2019, 23:24
50

Как уже сообщалось ранее, сегодня руководители РФС провели совещание, посвященное вопросам судейства в чемпионате России.

На собрании была поставлена задача c марта 2020 года использовать систему VAR во всех матчах РПЛ.

Кроме того, представители РФС отметили, что работа арбитров может и должна подвергаться критике, но в ведомстве не считают правильным то, что клубы делают это публично. Российский футбольный союз считает, что должна быть сформирована группа экспертов, которая будет иметь полномочия для того, чтобы комментировать работу судей.

В РФС изменения – судейский комитет возглавил Хачатурянц. Откуда он взялся? А что будет с Егоровым?

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (50)
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BRO_football
1575409541
Вот она свобода слова. Надо судить нормально, и тогда критиковать будет нечего! А высказывать своё мнение о судействе нужно именно публично и придавать этому большую огласку, иначе департамент судейства совсем обленится и исправлять свои ошибки будет куда медленнее. А в РФС хотят, чтобы проблема судейства замалчивалась и обсуждалась только в узких кругах.
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Из Твери Леха
1575410819
"Комментировать судейство и Дзюбу". Так лучше будет...
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Павелий
1575416618
Мне кажется, что проще тогда дать Зениту первое место на 10 лет вперёд и играть свой нормальный чемпионат с блэкджеком и шлю... А то это уже совсем какое-то извращение в пользу одной команды получается.
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Дядя Серёжа
1575424924
Запретить кричать на стадионах!!! Всем кляп в рот на входе.
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Niko
1575429875
Конституцию бросили и растоптали уже давно. Сверху видно все, кто надо уже кипятит большие котлы для обнаглевших толстосумов.
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Добрый Бобер
1575433051
Наш футбол - зеркало нашей политической системы. Есть жирующие толстосумы и еле выживающие, есть культ одной личности, теперь и в футболе есть люди, которые работают так паршиво, что только законодательно могут запретить критику в свой адрес.
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plehanov6
1575436338
Всем рты решили заткнуть? Вряд ли это получится - не те времена! Лучше научите своих людей работать честно и ответственно.
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Миша13
1575441728
Судей приравняли к кремлевским неприкасаемым..
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xkixerx
1575441757
Скоро запретят и в комментариях, обсуждать судей, введут уголовную ответственность, будут по IP вычислять :D
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vladimir-7
1575444245
А почему РФС запрещает клубам комментировать, запретите и болельщикам комментировать работу судей, а еще нужно судьям узаконить неприкосновенность, как депутатам ГД, а то придется судьям выходить на поле на костылях.
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