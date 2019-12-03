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    РФС запретит клубам комментировать судейство публично. Об арбитрах будет говорить группа экспертов

    Как уже сообщалось ранее, сегодня руководители РФС провели совещание, посвященное вопросам судейства в чемпионате России.

    На собрании была поставлена задача c марта 2020 года использовать систему VAR во всех матчах РПЛ.

    Кроме того, представители РФС отметили, что работа арбитров может и должна подвергаться критике, но в ведомстве не считают правильным то, что клубы делают это публично. Российский футбольный союз считает, что должна быть сформирована группа экспертов, которая будет иметь полномочия для того, чтобы комментировать работу судей.

    В РФС изменения – судейский комитет возглавил Хачатурянц. Откуда он взялся? А что будет с Егоровым?

    Источник: Официальный сайт РФС

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    03.12.2019 23:24
    Комментарии13
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      Рейтинг: +4351

      paracetamol 31 секунду назад

      А когда запретят судьям получать взятки от заинтересованных сторон?

      0
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      Рейтинг: +2549

      maygli 6 минут назад

      Судью на мыло!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      From1945 29 минут назад

      очкуют...

      0
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      Рейтинг: +6121

      Asbjorn 34 минуты назад

      Про игроков плохо болельщикам нельзя говорить(одного игрока),про судей тоже плохо нельзя, мараз крепчает

      1
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      Рейтинг: +572

      moskowcity-petrv 38 минут назад

      Свобода слова как никак)

      1
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      Рейтинг: +37

      ladislau 40 минут назад

      Всё как у людей

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3413

      Рубинище 40 минут назад

      а на футбол ходить не запрещают ещё?
      давно пора перестать ходить на это гумно. пусть эта группа ходит см. и обсуждает. наверно только так можно ситуации с судейством исправить.

      2
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      Рейтинг: +22167

      gol_kak_sokol 45 минут назад

      Маразм. Всем молчать. Правда, она только в телевизоре и в Газпроме. Для зюбы исключение - может базланить.

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      Рейтинг: +86

      biber ru 54 минуты назад

      После запрета Чиполлино ни чему удивляться уже не приходится... - Молчать!!!...

      1
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      Рейтинг: +22167

      gol_kak_sokol > biber ru 45 минут назад

      +))

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      Рейтинг: +10

      kamalfed 57 минут назад

      Договорные матчи >> black-bet.ru

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