Главные новости дня. Месси получил «Золотой мяч», трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток

«Луч» близок к банкротству. Команда может не доиграть сезон ФНЛ.
Суд оштрафовал 19 фанатов «Спартака» за нецензурную брань на улице.
Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток.
Быстров – о фанатах «Спартака»: «Просто так никого не забирают. Не нравится – есть Европа, там и гей-парады можно проводить».
РПЛ. ЦСКА дома проиграл «Арсеналу», «Краснодар» сыграл вничью с «Тамбовом».
Де Лигт – лучший молодой игрок 2019 года.
Алисон стал первым обладателем трофея Яшина.
Хын-Мин Сон – лучший игрок Азии, выступающий за пределами континента.
Ван Дейк – второй в голосовании на «Золотой мяч», Роналду – третий, Мане – четвертый.
Месси – обладатель «Золотого мяча» 2019 года.
Величие Месси – это также большие проблемы
Источник: Бомбардир.ру