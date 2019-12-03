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  • Главные новости дня. Месси получил «Золотой мяч», трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток

Главные новости дня. Месси получил «Золотой мяч», трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток

3 декабря 2019, 00:59
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«Луч» близок к банкротству. Команда может не доиграть сезон ФНЛ.

Суд оштрафовал 19 фанатов «Спартака» за нецензурную брань на улице.

Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток.

Быстров – о фанатах «Спартака»: «Просто так никого не забирают. Не нравится – есть Европа, там и гей-парады можно проводить».

РПЛ. ЦСКА дома проиграл «Арсеналу», «Краснодар» сыграл вничью с «Тамбовом».

Де Лигт – лучший молодой игрок 2019 года.

Алисон стал первым обладателем трофея Яшина.

Хын-Мин Сон – лучший игрок Азии, выступающий за пределами континента.

Ван Дейк – второй в голосовании на «Золотой мяч», Роналду – третий, Мане – четвертый.

Месси – обладатель «Золотого мяча» 2019 года.

Величие Месси – это также большие проблемы

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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poliakovromanuil
1575331126
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цена по акции.Вот все описано--------- https://bit.vodka/miopres
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Дядя Серёжа
1575341180
Две равнозначные темы для заголовка...
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subbotaspartak
1575375854
Архиважно.
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