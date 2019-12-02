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    Ван Дейк – второй в голосовании на «Золотой мяч», Роналду – третий, Мане – четвертый

    Стали известны полные результаты голосования за обладателя «Золотого мяча» 2019 года.

    Выиграл награду нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

    Далее расположились Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Ювентус») и Садио Мане («Ливерпуль») соответственно на втором, третьем и четвертом месте.

    «Золотой мяч»-2019: Салах – пятый, Мбаппе – шестой, Левандовски – восьмой

    Названы игроки, занявшие места с 19-го по 11-е в голосовании за «Золотой мяч»

    France Football назвал игроков, занявших места с 30-го по 20-е в голосовании за «Золотой мяч»

    Источник: «Бомбардир»

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    02.12.2019 23:50
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