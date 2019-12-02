Ван Дейк – второй в голосовании на «Золотой мяч», Роналду – третий, Мане – четвертый

Стали известны полные результаты голосования за обладателя «Золотого мяча» 2019 года.
Выиграл награду нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Далее расположились Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Ювентус») и Садио Мане («Ливерпуль») соответственно на втором, третьем и четвертом месте.
«Золотой мяч»-2019: Салах – пятый, Мбаппе – шестой, Левандовски – восьмой
Названы игроки, занявшие места с 19-го по 11-е в голосовании за «Золотой мяч»
France Football назвал игроков, занявших места с 30-го по 20-е в голосовании за «Золотой мяч»
Источник: «Бомбардир»