Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ван Дейк – второй в голосовании на «Золотой мяч», Роналду – третий, Мане – четвертый

Ван Дейк – второй в голосовании на «Золотой мяч», Роналду – третий, Мане – четвертый

2 декабря 2019, 23:50

Стали известны полные результаты голосования за обладателя «Золотого мяча» 2019 года.

Выиграл награду нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Далее расположились Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Ювентус») и Садио Мане («Ливерпуль») соответственно на втором, третьем и четвертом месте.

«Золотой мяч»-2019: Салах – пятый, Мбаппе – шестой, Левандовски – восьмой

Названы игроки, занявшие места с 19-го по 11-е в голосовании за «Золотой мяч»

France Football назвал игроков, занявших места с 30-го по 20-е в голосовании за «Золотой мяч»

Источник: «Бомбардир»
Европа Ливерпуль Ювентус Роналду Криштиану ван Дейк Вирджил Мане Садио
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+