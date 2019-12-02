«Золотой мяч»-2019: Салах – пятый, Мбаппе – шестой, Левандовски – восьмой

В Париже проходит церемония вручения «Золотого мяча» по итогам 2019 года.
Журнал France Football опубликовал список футболистов, которые заняли места с десятого по четвертое в голосовании за награду.
10. Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»);
9. Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»);
8. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»);
7. Алисон (Бразилия, «Ливерпуль»);
6. Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»);
5. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»).
Названы игроки, занявшие места с 19-го по 11-е в голосовании за «Золотой мяч»
France Football назвал игроков, занявших места с 30-го по 20-е в голосовании за «Золотой мяч»
Источник: «Бомбардир»