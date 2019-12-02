«Золотой мяч»-2019: Салах – пятый, Мбаппе – шестой, Левандовски – восьмой

В Париже проходит церемония вручения «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

Журнал France Football опубликовал список футболистов, которые заняли места с десятого по четвертое в голосовании за награду.

10. Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»);

9. Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»);

8. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»);

7. Алисон (Бразилия, «Ливерпуль»);

6. Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»);

5. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»).

Названы игроки, занявшие места с 19-го по 11-е в голосовании за «Золотой мяч»

France Football назвал игроков, занявших места с 30-го по 20-е в голосовании за «Золотой мяч»