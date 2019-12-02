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  • «Золотой мяч»-2019: Салах – пятый, Мбаппе – шестой, Левандовски – восьмой

«Золотой мяч»-2019: Салах – пятый, Мбаппе – шестой, Левандовски – восьмой

2 декабря 2019, 23:25
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В Париже проходит церемония вручения «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

Журнал France Football опубликовал список футболистов, которые заняли места с десятого по четвертое в голосовании за награду.

10. Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»);
9. Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»);
8. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»);
7. Алисон (Бразилия, «Ливерпуль»);
6. Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»);
5. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»).

Названы игроки, занявшие места с 19-го по 11-е в голосовании за «Золотой мяч»

France Football назвал игроков, занявших места с 30-го по 20-е в голосовании за «Золотой мяч»

Источник: «Бомбардир»
Европа Манчестер Сити Бавария Ливерпуль ПСЖ Левандовски Роберт Салах Мохамед Силва Бернарду Марез Рияд Мбаппе Килиан Алиссон
Комментарии (3)
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Дядя Серёжа
1575342020
Это наверно неофициальный список? Я героического Дзюбу не вижу...
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Cules2013
1575353716
Вот как они эти списки составляют? Голосуют, как приз зрительских симпатий - мне нравится Салах, а вот мне - Марез. Так что-ли? Что делает Марез в списке мне не ясно вообще. А Левандовски круче Салаха, просто он не выиграл ЛЧ. Но при чём тут общекомандные трофеи, если рейтинг индивидуальных скиллов?
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