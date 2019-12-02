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    «Золотой мяч»-2019: Салах – пятый, Мбаппе – шестой, Левандовски – восьмой

    В Париже проходит церемония вручения «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

    Журнал France Football опубликовал список футболистов, которые заняли места с десятого по четвертое в голосовании за награду.

    10. Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»);
    9. Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»);
    8. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»);
    7. Алисон (Бразилия, «Ливерпуль»);
    6. Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»);
    5. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»).

    Названы игроки, занявшие места с 19-го по 11-е в голосовании за «Золотой мяч»

    France Football назвал игроков, занявших места с 30-го по 20-е в голосовании за «Золотой мяч»

    Источник: «Бомбардир»

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    02.12.2019 23:25
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