France Football назвал игроков, занявших места с 30-го по 20-е в голосовании за «Золотой мяч»

Сегодня, 2 декабря, в Париже пройдет церемония вручения «Золотого мяча».

Журнал France Football опубликовал список футболистов, которые заняли места с 30-го по 20-е в голосовании за награду.

Золотой мяч. Места с 30-го по 20-е

28-30. Донни ван де Бек (Голландия, «Аякс»);

28-30. Маркиньос (Бразилия, «ПСЖ»);

28-30. Жоау Фелиш (Португалия, «Атлетико»);

27-26. Джорджиньо Вейналдум (Голландия, «Ливерпуль»);

27-26. Карим Бензема (Франция, «Реал»);

25-24. Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»);

25-24. Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»);

23. Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм»);

22. Сон Хын-Мин (Южная Корея, «Тоттенхэм»);

21-20. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»);

21-20. Душан Тадич (Сербия, «Аякс»).

Церемония награждения начнется в 22:30 мск. Также будет вручен женский «Золотой мяч», награда лучшему игроку младше 21 года и приз лучшему вратарю мира имени Льва Яшина .

. Действующий обладатель «Золотого мяча» – Лука Модрич.

Большой разбор о премии «Золотой мяч». Сколько все это стоит? Почему голосование всегда спорное? Кто все это придумал?