Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    France Football назвал игроков, занявших места с 30-го по 20-е в голосовании за «Золотой мяч»

    Сегодня, 2 декабря, в Париже пройдет церемония вручения «Золотого мяча».

    Журнал France Football опубликовал список футболистов, которые заняли места с 30-го по 20-е в голосовании за награду.

    Золотой мяч. Места с 30-го по 20-е

    28-30. Донни ван де Бек (Голландия, «Аякс»);
    28-30. Маркиньос (Бразилия, «ПСЖ»);
    28-30. Жоау Фелиш (Португалия, «Атлетико»);
    27-26. Джорджиньо Вейналдум (Голландия, «Ливерпуль»);
    27-26. Карим Бензема (Франция, «Реал»);
    25-24. Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»);
    25-24. Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»);
    23. Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм»);
    22. Сон Хын-Мин (Южная Корея, «Тоттенхэм»);
    21-20. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»);
    21-20. Душан Тадич (Сербия, «Аякс»).

    • Церемония награждения начнется в 22:30 мск. Также будет вручен женский «Золотой мяч», награда лучшему игроку младше 21 года и приз лучшему вратарю мира имени Льва Яшина.
    • Действующий обладатель «Золотого мяча» – Лука Модрич.

    Большой разбор о премии «Золотой мяч». Сколько все это стоит? Почему голосование всегда спорное? Кто все это придумал?

    Источник: France Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:34
    Комментарии3
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74682
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru