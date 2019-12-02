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  • France Football назвал игроков, занявших места с 30-го по 20-е в голосовании за «Золотой мяч»

France Football назвал игроков, занявших места с 30-го по 20-е в голосовании за «Золотой мяч»

2 декабря 2019, 20:34
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Сегодня, 2 декабря, в Париже пройдет церемония вручения «Золотого мяча».

Журнал France Football опубликовал список футболистов, которые заняли места с 30-го по 20-е в голосовании за награду.

Золотой мяч. Места с 30-го по 20-е

28-30. Донни ван де Бек (Голландия, «Аякс»);
28-30. Маркиньос (Бразилия, «ПСЖ»);
28-30. Жоау Фелиш (Португалия, «Атлетико»);
27-26. Джорджиньо Вейналдум (Голландия, «Ливерпуль»);
27-26. Карим Бензема (Франция, «Реал»);
25-24. Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»);
25-24. Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»);
23. Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм»);
22. Сон Хын-Мин (Южная Корея, «Тоттенхэм»);
21-20. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»);
21-20. Душан Тадич (Сербия, «Аякс»).

  • Церемония награждения начнется в 22:30 мск. Также будет вручен женский «Золотой мяч», награда лучшему игроку младше 21 года и приз лучшему вратарю мира имени Льва Яшина.
  • Действующий обладатель «Золотого мяча» – Лука Модрич.

Большой разбор о премии «Золотой мяч». Сколько все это стоит? Почему голосование всегда спорное? Кто все это придумал?

Источник: France Football
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Европа
Комментарии (4)
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Mister_Tomsk
1575308450
а де дзюба?)))
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Saracen Jr
1575314931
бред
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