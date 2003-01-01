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    Названы игроки, занявшие места с 19-го по 11-е в голосовании за «Золотой мяч»

    Сегодня, 2 декабря, в Париже пройдет церемония вручения «Золотого мяча».

    Журнал France Football опубликовал список футболистов, которые заняли места с 20-го по 11-е в голосовании за награду.

    Золотой мяч. Места с 20-го по 11-е

    19. Трент Александер-Арнольд (Англия, «Ливерпуль»);
    18. Антуан Гризманн (Франция, «Барселона»);
    17. Роберто Фирмино (Бразилия, «Ливерпуль»);
    16. Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»);
    15. Маттейс де Лигт (Голландия, «Ювентус»);
    14. Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»);
    13. Эден Азар (Бельгия, «Реал»);
    12. Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»);
    11. Френки де Йонг (Голландия, «Барселона»).

    • Церемония награждения начнется в 22:30 мск. Также будет вручен женский «Золотой мяч», награда лучшему игроку младше 21 года и приз лучшему вратарю мира имени Льва Яшина.
    • Действующий обладатель «Золотого мяча» – Лука Модрич.

    France Football назвал игроков, занявших места с 30-го по 20-е в голосовании за «Золотой мяч»

    Большой разбор о премии «Золотой мяч». Сколько все это стоит? Почему голосование всегда спорное? Кто все это придумал?

    Источник: France Football

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