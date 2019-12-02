Названы игроки, занявшие места с 19-го по 11-е в голосовании за «Золотой мяч»

Сегодня, 2 декабря, в Париже пройдет церемония вручения «Золотого мяча».

Журнал France Football опубликовал список футболистов, которые заняли места с 20-го по 11-е в голосовании за награду.

Золотой мяч. Места с 20-го по 11-е

19. Трент Александер-Арнольд (Англия, «Ливерпуль»);

18. Антуан Гризманн (Франция, «Барселона»);

17. Роберто Фирмино (Бразилия, «Ливерпуль»);

16. Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»);

15. Маттейс де Лигт (Голландия, «Ювентус»);

14. Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»);

13. Эден Азар (Бельгия, «Реал»);

12. Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»);

11. Френки де Йонг (Голландия, «Барселона»).

Церемония награждения начнется в 22:30 мск. Также будет вручен женский «Золотой мяч», награда лучшему игроку младше 21 года и приз лучшему вратарю мира имени Льва Яшина .

. Действующий обладатель «Золотого мяча» – Лука Модрич.

France Football назвал игроков, занявших места с 30-го по 20-е в голосовании за «Золотой мяч»

Большой разбор о премии «Золотой мяч». Сколько все это стоит? Почему голосование всегда спорное? Кто все это придумал?