Названы игроки, занявшие места с 19-го по 11-е в голосовании за «Золотой мяч»

Сегодня, 2 декабря, в Париже пройдет церемония вручения «Золотого мяча».
Журнал France Football опубликовал список футболистов, которые заняли места с 20-го по 11-е в голосовании за награду.
Золотой мяч. Места с 20-го по 11-е
19. Трент Александер-Арнольд (Англия, «Ливерпуль»);
18. Антуан Гризманн (Франция, «Барселона»);
17. Роберто Фирмино (Бразилия, «Ливерпуль»);
16. Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»);
15. Маттейс де Лигт (Голландия, «Ювентус»);
14. Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»);
13. Эден Азар (Бельгия, «Реал»);
12. Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»);
11. Френки де Йонг (Голландия, «Барселона»).
- Церемония награждения начнется в 22:30 мск. Также будет вручен женский «Золотой мяч», награда лучшему игроку младше 21 года и приз лучшему вратарю мира имени Льва Яшина.
- Действующий обладатель «Золотого мяча» – Лука Модрич.
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