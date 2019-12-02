Величие Месси – это также большие проблемы

Лео не идеален.

В 2019 году Месси – безоговорочно лучший игрок мира. Он выиграл две главные футбольные премии: лучшего футболиста по версии FIFA и «Золотой мяч».

Да, Месси провел сумасшедший по качеству календарный год. Да, он всецело заслужил эти премии. Да, он лучший игрок мира прямо сейчас.

Но с одной оговоркой. Он лучший игрок мира только тогда, когда владеет мячом. Нет, тоже неправильно. Он лучший игрок мира только тогда, когда его команда владеет мячом.

twit text — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 2, 2019

Слова легендарного Йохана Кройфа: «В среднем игрок владеет мячом на протяжении трех минут за матч, что доказано статистически. Самое главное – чем он занят остальные 87 минут. Вот что определяет игрока как хорошего или нет».

Давайте спроецируем эти слова на Месси. И разберемся.

Лео точно владеет мячом больше трех минут за матч. В последние годы он в тройке лидеров «Барсы» по количество касаний за игру. Нет точных цифр, сколько Месси в среднем владеет мячом. Но точно – меньше десяти. Десять минут владения одним игроком – аномалия.

Предположим, что в среднем Месси владеет мячом за игру семь минут. А что тогда в остальные 83?

Что он делает, когда команда владеет мячом

Грамотно открывается/стягивает на себя соперников/освобождает зоны для партнеров – светлая сторона Месси; в умном движении без мяча он гениален.

Но в последние годы Лео стал играть иначе, когда «Барса» с мячом. Он чаще стягивается к средней трети поля, как можно ближе к мячу. Тем самым воруя пространство у партнеров, вбегая в их зоны. Вальверде ему это разрешает. Так «Барса» стала максимально играющей на Месси.

Это не значит, что стягивания Месси к мячу портят абсолютно все. Нет, ведь мы знаем, что он лучший в мире на мяче. Но это ломает позиционную игру команды. Это делает ее более предсказуемой. Сужает вариативность. И отнимает влияние на игру у остальных футболистов. То есть в какой-то мере разбалансирует команду.

Одна жертва, которая сохраняет гениальность Месси, уже есть.

Что он делает, когда команда без мяча

В среднем в последние сезоны владение «Барселона» – 60%. То есть 36 минут матча (40% времени) Месси с командой играют без мяча.

Преимущественно в эти минуты Лео мало двигается. Обычно просто ходит пешком.

Какие в этом плюсы?

• Лео экономит физическую и эмоциональную энергию для фаз, когда команда с мячом.

• Сканирует пространство. Особенно в первые минуты матча – он высматривает, как двигается каждый игрок обороны соперника, как ведет себя в том или ином эпизоде, какую позицию выбирает, как в целом взаимодействует оборона. И после уже знает об их слабостях, которыми затем пользуется.

Какие минусы?

• Команды, в которых играет Месси, обречены на отсутствие прессинга.

Современный футбол уже просто кричит: без прессинга, без обороняющихся нападающих, эффективность команды падает. Лучшие команды мира (давайте возьмем прошлый сезон: «Ливерпуль», «Сити», «Тоттенхэм», «Аякс») это доказывают. «Барселона» пока исключение именно из-за Месси.

• Вывод-1: бешеную форму Месси удается сохранять из-за тотальной свободы на поле. Лео не адаптируется под систему команды. Он ее создает.

• Вывод-2: Вероятно, Месси лучший в истории футбола игрок, в ногах у которого мяч. Но сейчас он не вписывается в понятие идеального современного нападающего. Идеальный форвард в 2019-м: умеет прессинговать, быстро включаться в отбор, перекрывать зоны для передач соперников.

Почти уверен, что все это Месси может делать даже сейчас, в 32 года. Но если захочет. А он, видимо, не хочет.

• Вывод-3: Месси не идеальный. Есть хороший шанс, что когда-нибудь появится игрок, который по уровню гениальности с мячом будет близок к Лео. И при этом полностью адаптируется к современному футболу (интересно, каким он будет?).

Очень вероятно, что мы ошибаемся, думая, что лучше Месси никого никогда не будет.

• Вопросы: Вальверде смирился, что игра «Барсы» должна строиться через Месси, или осознанно так ее выстроил? Что будет с Месси, когда Вальверде уйдет? Когда в «Барселону» берут нового тренера, ставят ли они ему условие подстраиваться под Лео? Найдется ли тренер, который заставит Месси работать без мяча?

Пока остаются такие интриги, футбол продолжает увлекать.