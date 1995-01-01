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    Де Лигт – лучший молодой игрок 2019 года

    Защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт признан лучшим игроком мира в возрасте до 21 года.

    Журнал France Football вручил 20-летнему голландцу премию Kopa Trophy.

    В голосовании Де Лигт опередил таких игроков, как Жоау Фелиш («Атлетико»), Джейдон Санчо («Боруссия» Д), Мойзе Кен («Эвертон»), Самуэль Чуквуэзе («Вильярреал»), Ли Кан Ин («Валенсия»), Винисиус Жуниор («Реал»), Кай Хаверц («Байер»), Маттео Гендузи («Арсенал») и Андрей Лунин («Вальядолид»).

    В прошлом году победителем в этой номинации стал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

    Источник: «Бомбардир»

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