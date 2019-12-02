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Де Лигт – лучший молодой игрок 2019 года

2 декабря 2019, 22:51
4

Защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт признан лучшим игроком мира в возрасте до 21 года.

Журнал France Football вручил 20-летнему голландцу премию Kopa Trophy.

В голосовании Де Лигт опередил таких игроков, как Жоау Фелиш («Атлетико»), Джейдон Санчо («Боруссия» Д), Мойзе Кен («Эвертон»), Самуэль Чуквуэзе («Вильярреал»), Ли Кан Ин («Валенсия»), Винисиус Жуниор («Реал»), Кай Хаверц («Байер»), Маттео Гендузи («Арсенал») и Андрей Лунин («Вальядолид»).

В прошлом году победителем в этой номинации стал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус де Лигт Матейс
Комментарии (4)
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Cules2013
1575320131
Два года подряд один и тот же выиграть не может? Де Лигт хорош, но не уверен, что лучше, чем Фелиш или Санчо. Хотя...
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Great Tartaria
1575324911
пздц.... каким МАКАРОМ ??? он в каждой игре за ювентус косячит и привозит голы... и лучший..... а кто 2 место тогда ? Обляков?
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Proker
1575347945
Во как молодой а ,в начале игры в Юве ,две авто гола в лепиль свои ворота,и стал лучшим игроком,вот вы даёте.....
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Decorhome
1575361936
Достойно
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