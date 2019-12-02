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  • УЕФА – о задержаниях болельщиков в Санкт-Петербурге: «Этот вопрос находится в компетенции РФС и местных властей»

УЕФА – о задержаниях болельщиков в Санкт-Петербурге: «Этот вопрос находится в компетенции РФС и местных властей»

2 декабря 2019, 11:17
5

Пресс-служба УЕФА отреагировала на массовые задержания болельщиков в Санкт-Петербурге в преддверии матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).

«Этот вопрос находится в компетенции РФС и местных властей, поскольку инцидент произошел в рамках матча национальной лиги», – говорится в сообщении УЕФА.

  • По информации издания «Фонтанка», правоохранители задержали более 80 фанатов.
  • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (5)
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Дядя Серёжа
1575278621
НАТО там об ущимлении демократии не заикалось? Хоть кому-то на законном основании рыло начистить. (чтоб было звонко - мы всех под свою гребёнку)
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alp
1575282889
о! кб уже и в уефа настучало )))) терпилы мля
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paracetamol
1575285986
Еуропа тоже устала от свиней.
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vladimir-7
1575288299
В России весь футбол находится в компетенции РФС, а УЕФА тогда для чего, только бабки с России получать и проводить жеребьевки?
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Красный май
1575293422
В переводе на общедоступный: "пока никто не хочет нас усиленно спонсировать, кроме газпрёма, пусть творят там, что хотят".
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