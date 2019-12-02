УЕФА – о задержаниях болельщиков в Санкт-Петербурге: «Этот вопрос находится в компетенции РФС и местных властей»

Пресс-служба УЕФА отреагировала на массовые задержания болельщиков в Санкт-Петербурге в преддверии матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).

«Этот вопрос находится в компетенции РФС и местных властей, поскольку инцидент произошел в рамках матча национальной лиги», – говорится в сообщении УЕФА.

По информации издания «Фонтанка», правоохранители задержали более 80 фанатов.

Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.

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