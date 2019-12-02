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    УЕФА – о задержаниях болельщиков в Санкт-Петербурге: «Этот вопрос находится в компетенции РФС и местных властей»

    Пресс-служба УЕФА отреагировала на массовые задержания болельщиков в Санкт-Петербурге в преддверии матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).

    «Этот вопрос находится в компетенции РФС и местных властей, поскольку инцидент произошел в рамках матча национальной лиги», – говорится в сообщении УЕФА.

    • По информации издания «Фонтанка», правоохранители задержали более 80 фанатов.
    • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.

    Уткин – Дзюбе: «Людей закрыли за то, что они «оскорбляли» тебя, а ты поехал домой ужинать»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4072

      alp 18 минут назад

      о! кб уже и в уефа настучало )))) терпилы мля

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      Рейтинг: +3216

      Дядя Серёжа 1 час назад

      НАТО там об ущимлении демократии не заикалось?
      Хоть кому-то на законном основании рыло начистить.
      (чтоб было звонко - мы всех под свою гребёнку)

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      Рейтинг: +1196

      Genz 1 час назад

      Едут в Питер, чтобы оскорблядь Дзюбу. Это идиотизм. Надо таких сажать

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