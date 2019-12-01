Уткин – Дзюбе: «Людей закрыли за то, что они «оскорбляли» тебя, а ты поехал домой ужинать»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» Артема Дзюбы после матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

«Несколько десятков людей закрыли за то, что они «оскорбляли» тебя; закрыли за слова; а ты поехал домой ужинать. Никого нельзя сажать за слова, даже на день – мое глубокое убеждение, тот случай, когда я имею на это не голословное право – про меня кричали и пели не раз, и еще споют.

А можно было сейчас попросить отпустить. Сказать, что дело зашло слишком далеко. Простить публично. Много чего можно было бы сказать. А ты еще и фашистами назвал. Ну и кто ты после этого... Эх», – написал Уткин.

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