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  • Уткин – Дзюбе: «Людей закрыли за то, что они «оскорбляли» тебя, а ты поехал домой ужинать»

Уткин – Дзюбе: «Людей закрыли за то, что они «оскорбляли» тебя, а ты поехал домой ужинать»

1 декабря 2019, 23:24
50

Журналист и видеоблогер Василий Уткин прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» Артема Дзюбы после матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

«Несколько десятков людей закрыли за то, что они «оскорбляли» тебя; закрыли за слова; а ты поехал домой ужинать. Никого нельзя сажать за слова, даже на день – мое глубокое убеждение, тот случай, когда я имею на это не голословное право – про меня кричали и пели не раз, и еще споют.

А можно было сейчас попросить отпустить. Сказать, что дело зашло слишком далеко. Простить публично. Много чего можно было бы сказать. А ты еще и фашистами назвал. Ну и кто ты после этого... Эх», – написал Уткин.

Фанатов «Спартака» арестовали в Санкт-Петербурге за фразу «Дзюба вон, Дзюба кривоногий»

Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»

Комитет РФС по этике может рассмотреть слова Дзюбы о «спартаковских фашистах»

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (50)
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Zubo
1575232001
..Великая империя футбола несущая спорт в массы победила сектантов и их приспешников
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житель СПб
1575232604
Безотносительно к футболу: категорически не согласен с Уткиным! Категорически! Если мы хотим хоть чуть чуть быть культурным народом, то такие мысли - абсурд. Оскорбление, высказываемое публично - это серьезное правонарушение, на грани с преступлением. По Уткину - каждый, кто написал заявление о преступлении на преступника, и преступника (правонарушителя) задержали - не должен после этого домой ужинать ехать? А что должен делать? Грустить? Извините, Василий, если Вы это читаете - это неправильно (выбираю вежливые слова). И, поверьте, я имею право на такие обоснованные суждения - и по своему возрасту, и по своей профессии.
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Зенит77
1575232834
Правильно что их закрыли, могу дать руку на отсечение, Уся поддерживал Пака в конфликте с Кокориным, Уся, запомни оскорблять нельзя чудо ты , это унижение чести и достоинства, за это нужно запирать , по возможности использовать порку, а поскольку осскорблениями занимаются в основном имбецилы и недоношенные нужно назначать общественные работы и стояние в углу, в особых случаях возможны сроки в колонии, клоун
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Уткинсон Рыгнольд-Червяки
1575233141
Уткин хочет оскорблять и чтобы ему за это ничего не было, драться он не может, сдачи дать не может, безумно низкий уровень тестостерона влияет на общий эмоциональный фон, психика нарушена, поэтому нужно всех безнаказанно оскорблять, а вот посадили бы разок за клевету и унижение достоинства сразу бы перестал
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Ловкий Бубен
1575233724
Вообще то оскорбления особенно сопровождаемые нецензурной бранью это хулиганство за которое нужно задерживать
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ААМ
1575234007
Уткин ещё раз доказал, что он не только хам, но и глуп и не знает элементарных норм адм. законодательства
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САДЫЧОК
1575234365
Это надо быть абсолютно безмозглым , чтобы не понимать . что большая половина всех болельщиков просто ненавидит Дзюбу ! Как , он вообще смотрит в глаза людям , общается ? У , обычного человека был бы психологический надлом !..А , этот наоборот только гадости и говорит !...Конечно , мат недопустим ... но мы видим , что Дзюба постоянно подстрекает-а это уже серьезное нарушение !
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vka1970
1575234804
Вообще то по закону у нас нет статьи за то или иное высказывание.Есть за пропаганду экстремизма, терроризма и ещё какой то хрени, но за высказывания или кричалки, нет.За что тогда закрыли пацанов ? Мне скажут за маты, за нецензурщину, но Ваш же Аршавин мать вашу епт высказался на эту тему крайне просто: Если всех сажать кто употребляет в своём лексиконе маты,в стране пробки исчезнут.
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slavа0508
1575236676
Ну вот прав же Василий,,,,что б кто не говорил,,,
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m40
1575259401
А зачем Дзюбе забивать свою голову такой ерундой? Команда победила,сам почти забил гол, настроение хорошее, время отпраздновать...Ладно арестовали болел твоей команды. А тут твои недображелатели, пусть сами разбираются. Может в следующий раз думать будут. Вседозволенность рождает безнаказанность.
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