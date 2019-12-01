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  • Комитет РФС по этике может рассмотреть слова Дзюбы о «спартаковских фашистах»

Комитет РФС по этике может рассмотреть слова Дзюбы о «спартаковских фашистах»

1 декабря 2019, 22:35
28

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал высказывание форварда «Зенита» Артема Дзюбы после победы над «Спартаком» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ.

«Если в комитет по этике поступит обращение от РФС или от РПЛ, мы обязательно рассмотрим эти слова.

Мое личное отношение? Я его не высказываю. Оно будет соответствовать решению нашего комитета, если это дело будет рассмотрено», — заявил Андреев.

Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (28)
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Давид59
1575232276
Человек не имеет своего мнения. Где-то я это уже слышал... ааа вспомнил: "я, как и все мои товарищи" (Жванецкий по-моему)
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vka1970
1575233831
Ну теперь посмотрим как РФС крутится начнёт. У них вариантов нет.Дзюба их весело подставил. Хлебайте сцуки, что сами и заварили.
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Dellleone
1575239423
С зенита - 10 очков это было бы справедливо по-моему. Пусть это Буратино языком свои поменьше трепет, хоть я за ЦСКА болею но эта тварь всегда раздражала, кто его пиарет??? Нафига его постоянно в спи рекламируют... у них с Миллером какие то личные отношения ?
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Скук
1575241904
вот тут туса)) Дзюба - мяч принимает, пасы отдаёт, обыгрывает, сам забивает. Я сегодня не вижу подобного напа в РПЛ из Россиян. А вы тут ... да выще футбол то смотрите? или только повонять? ) болелы. Ну вощем и у в мадриде в барселоне таких "ценителей футбола" полно. Срътесь. в полемику не вступаю. И поймите - за слова и Дзюба ответит и болельщики (возможно). Но оскорблений он точно не заслужил. Ни на поле ни здесь. А отыграв 90 минут (по-честному) у каждого могут эмоции взорваться. К томуже радикальные спартачи (не дай боже с ними в метро столкнуться) - самые ёнутые в Москве. просто быдло.
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SLADE2019
1575242029
Заявление должно быть от РФС или от РПЛ? Тогда большие сомнения меня одолевают, что оно будет!
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МЯСО87
1575263480
Ох, это бревно своей смертью не умрет
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mahan
1575266838
Если, что и поступит,то максимум что ему грозит штраф 100 000 руб. Так для него это копейки. Разгонять этот комитет надо.
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Decorhome
1575267823
Довели
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vladimir-7
1575269443
Интересно, ...если поступит обращение в комитет по этике РФС от РФС или РПЛ, т.е. если сами к себе обратятся, а почему обращение команды не может быть рассмотрено? Может быть, если комитету по этике не хочется работать, то принимать обращение не от президента РФС, а только от президента РФ.
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Дедуктор
1575294520
Дзюбе надо извиниться поскорее. Не так много среди околоспартаковской тусовки этих самых. Фашистов. Ублюдков и дегенератов - да. критическая масса. Больше, чем у всех остальных клубов вместе взятых. Но фашистами эта тупая публика небогата. Обычные моральные уроды.
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