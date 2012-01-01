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    Комитет РФС по этике может рассмотреть слова Дзюбы о «спартаковских фашистах»

    Глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал высказывание форварда «Зенита» Артема Дзюбы после победы над «Спартаком» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ.

    «Если в комитет по этике поступит обращение от РФС или от РПЛ, мы обязательно рассмотрим эти слова.

    Мое личное отношение? Я его не высказываю. Оно будет соответствовать решению нашего комитета, если это дело будет рассмотрено», — заявил Андреев.

    Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +330

      КрымForever 18 минут назад

      Ждем эпичный баттл между ̶К̶р̶а̶с̶н̶о̶й̶ Синей Армией и фошыстами)))

      0
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      Рейтинг: +1795

      Борат 22 минуты назад

      Молодец Дзюба!
      Посадил хряков на кукан!
      Ну им не привыкать!
      Вот умора!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      Каменный стояк 26 минут назад

      Нужно дисквалифицировать этого ублюдка нахер!!!

      2
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      Рейтинг: +202

      Valeron2790 > Каменный стояк 24 минуты назад

      Сказал сраптаковский фашист!)

      0
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      Рейтинг: +112

      Каменный стояк > Valeron2790 18 минут назад

      Да мне вообще на все российские клубы насрать))) я здесь для того, чтобы вас, чмошников, любителей отечественного футбола, постебать))) и тебя, кретина, в том числе)))

      -1
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