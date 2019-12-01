Комитет РФС по этике может рассмотреть слова Дзюбы о «спартаковских фашистах»

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал высказывание форварда «Зенита» Артема Дзюбы после победы над «Спартаком» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ.

«Если в комитет по этике поступит обращение от РФС или от РПЛ, мы обязательно рассмотрим эти слова.

Мое личное отношение? Я его не высказываю. Оно будет соответствовать решению нашего комитета, если это дело будет рассмотрено», — заявил Андреев.

Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»