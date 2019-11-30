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  • РПЛ. Кварацхелия на 93-й минуте принес «Рубину» ничью в Грозном

РПЛ. Кварацхелия на 93-й минуте принес «Рубину» ничью в Грозном

30 ноября 2019, 20:55
7

В 18-м туре РПЛ «Рубин» в гостях добыл ничью против «Ахмата». В компенсированное время мяч забил Хвича Кварацхелия.

У хозяев отличился бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков. «Ахмат» идет в таблице на десятом месте. «Рубин» находится в зоне переходных матчей.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Глушаков, 31; 1:1 – Кварацхелия, 90+3.

«Ахмат»: Городов, Анхель, Семeнов, Гиголаев, Гащенков, Глушаков (Швец, 90+2), Исмаэл, Харин (Садуллаев, 81), Иванов, Роши, Понсе.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Плиев, Данченко, Поярков, Давиташвили, Подберeзкин, Могилевец (Кварацхелия, 73), Зуев (Кьяртанссон, 73), Коновалов, Марков.

Предупреждения: Харин, 64; Исмаэл, 74; Иванов, 83 – Коновалов, 35; Уремович, 63.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Рубин Кварацхелия Хвича
Комментарии (7)
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andromend
1575136618
Вот это отскок у Рубина.Всем отскокам отскок!
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Dellleone
1575136831
А видь на 92 минуте Ахмат мог забить второй , не реализованный выход 1 на 1 привёл к ничьей 1-1 .
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zigbert
1575138188
Рубину награда за борьбу до конца.
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ilichkadr
1575139899
Похоже, что Рубину пора в ФНЛ, поскольку в республике футбол никому не нужен.
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VVM1964
1575141422
Да ,что то надо Рубину делать - может Слуцкого пригласить , пока Динамо не перехватило )))
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x-x-x-x-x
1575142291
Ахмат это не Терек. можеть сейчас поймут что сглупили с названием. как назвали так и поплыли))))
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