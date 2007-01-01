Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    РПЛ. Кварацхелия на 93-й минуте принес «Рубину» ничью в Грозном

    В 18-м туре РПЛ «Рубин» в гостях добыл ничью против «Ахмата». В компенсированное время мяч забил Хвича Кварацхелия.

    У хозяев отличился бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков. «Ахмат» идет в таблице на десятом месте. «Рубин» находится в зоне переходных матчей.

    Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

    Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Глушаков, 31; 1:1 – Кварацхелия, 90+3.

    «Ахмат»: Городов, Анхель, Семeнов, Гиголаев, Гащенков, Глушаков (Швец, 90+2), Исмаэл, Харин (Садуллаев, 81), Иванов, Роши, Понсе.

    «Рубин»: Дюпин, Уремович, Плиев, Данченко, Поярков, Давиташвили, Подберeзкин, Могилевец (Кварацхелия, 73), Зуев (Кьяртанссон, 73), Коновалов, Марков.

    Предупреждения: Харин, 64; Исмаэл, 74; Иванов, 83 – Коновалов, 35; Уремович, 63.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:55
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5373

      ilichkadr 22 минуты назад

      Похоже, что Рубину пора в ФНЛ, поскольку в республике футбол никому не нужен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74669

      zigbert 51 минуту назад

      Рубину награда за борьбу до конца.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7843

      parevg 1 час назад

      Рикошет спас Рубин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2452

      Dellleone 1 час назад

      А видь на 92 минуте Ахмат мог забить второй , не реализованный выход 1 на 1 привёл к ничьей 1-1 .

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Semenycch 1 час назад

      Ничья хороший результат для Рубина.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      andromend 1 час назад

      Вот это отскок у Рубина.Всем отскокам отскок!

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74635
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru