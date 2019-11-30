РПЛ. Кварацхелия на 93-й минуте принес «Рубину» ничью в Грозном

В 18-м туре РПЛ «Рубин» в гостях добыл ничью против «Ахмата». В компенсированное время мяч забил Хвича Кварацхелия.

У хозяев отличился бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков. «Ахмат» идет в таблице на десятом месте. «Рубин» находится в зоне переходных матчей.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Глушаков, 31; 1:1 – Кварацхелия, 90+3.

«Ахмат»: Городов, Анхель, Семeнов, Гиголаев, Гащенков, Глушаков (Швец, 90+2), Исмаэл, Харин (Садуллаев, 81), Иванов, Роши, Понсе.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Плиев, Данченко, Поярков, Давиташвили, Подберeзкин, Могилевец (Кварацхелия, 73), Зуев (Кьяртанссон, 73), Коновалов, Марков.

Предупреждения: Харин, 64; Исмаэл, 74; Иванов, 83 – Коновалов, 35; Уремович, 63.

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