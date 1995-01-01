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    РПЛ. «Ростов» и «Урал» обошлись без голов. Команда Карпина из последних восьми матчей выиграла один

    В матче 18-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уралом» зафиксирована ничья. Команды не смогли поразить ворота друг друга. Южане из последних восьми встреч выиграли одну, это случилось 26-го октября.

    «Ростов» в таблице находится на пятом месте, в зоне Лиги Европы. «Урал» занимает девятую строчку.

    Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 0:0

    «Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков (Логашов, 18), Ионов (Долгов, 82), Байрамян (Саплинов, 66), Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер (Егорычев, 71), Бикфалви, Эль Кабир (Погребняк, 55), Августиняк, Кухарчик, Ильин.

    Предупреждения: Козлов, 41; Логашов, 62 – Фидлер, 68; Поляков, 70; Егорычев, 84; Ильин, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии21
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      Рейтинг: +780

      kazak161 1 минуту назад

      Короче ,что бы не было плохо на душе надо не смотреть футбол и тогда всем будет ХОРОШО!

      0
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      Рейтинг: +780

      kazak161 7 минут назад

      **** обидно, только начинаешь верить в команду а тебя веслом по голове, не верю я больше ни кому!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тем более проституткам из выше!

      2
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      Рейтинг: +2793

      Виталий Орехов > kazak161 1 минуту назад

      Действительно! "Задержка по зарплате". Можно подумать, что игроки Ростова получают по 30 т.р. как средняя по области (если верить губернатору). Не выдали зарплату 3 месяца и Пипец! У всех недоедание. Терять очки на важнейшем отрезке чемпионата недопустимо. Тем более, показывая стабильную игру, рыночная цена футболистов Ростова возросла бы несомненно.

      1
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      Рейтинг: +288

      nominum 10 минут назад

      Валера сказал после матча, что игрой доволен, результатом- нет! Валерий Георгиевич, 12 угловых коту под хвост- это хорошая игра? А где же Кафанов со своими стандартами? При Бердыеве третью часть бы реализовали. Тьфу!

      0
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      Рейтинг: +3705

      TOL47 13 минут назад

      Попади Зайнутдинов и сразу другие коменты, результата нет и совсем херово.

      2
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      Рейтинг: +603

      ZENIT***** 18 минут назад

      Что-то с Валерианой командой не то! Огонь пропал.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +603

      ZENIT***** > ZENIT***** 18 минут назад

      Да и Урал молодцы,по такой игре.

      0
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      Рейтинг: +423

      Kokmarov 18 минут назад

      Деревянные недоученные футболисты, зато в основном свои, что поделаешь... Уныло, грустно и печально. Без Ромы вообще тяжело.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2793

      Виталий Орехов > Kokmarov 16 минут назад

      Будем уповать на Ерему и Мамая во втором круге! Дай то БОГ!!! Держись, Ростов! Хотя... зимой клуб "разорвут" по составу.

      2
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      Рейтинг: +780

      kazak161 19 минут назад

      По указу Министра спорта РФ Ростов не должен занимать выше места московских команд, я уже не говорю про газВор!

      4
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      Рейтинг: +2793

      Виталий Орехов 20 минут назад

      Зенит - ЧЕМПИОН!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1065

      латунный > Виталий Орехов 12 минут назад

      это ты к чему зенит чемпион уже переоделся чтоли

      3
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      Рейтинг: +2793

      Виталий Орехов > латунный 8 минут назад

      Да нет, я не "переоделся" и не "переобулся". Просто констатирую факты. С такой игорой, если удержимся в 5-ке повезет. Как писал ранее будем ждать возвращения Еремы и захода Мамая.

      1
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      Рейтинг: +1065

      латунный > Виталий Орехов 4 минуты назад

      ну это правильно но говорить кто чемпион не к месту .у нас один клуб ростов херово играет очень херово но он наш ростов а некакой зенит

      2
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    • ...
      Рейтинг: +780

      kazak161 23 минуты назад

      Один удар в створ ворот Урала и пятое место? Просто Пиз..ц!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      5
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      Рейтинг: +2793

      Виталий Орехов > kazak161 18 минут назад

      Проклятие второго круга, все еще действует.

      4
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      Рейтинг: +780

      kazak161 > Виталий Орехов 16 минут назад

      По ходу у Ростова проклятие от РФС

      3
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      Рейтинг: +2793

      Виталий Орехов > kazak161 15 минут назад

      Тоже как вариант.

      3
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      Рейтинг: +35227

      MaxRnD 24 минуты назад

      Ильин, что бессмертный ? Оно же всё рано или поздно вернётся ! ((

      4
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