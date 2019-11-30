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  • РПЛ. «Ростов» и «Урал» обошлись без голов. Команда Карпина из последних восьми матчей выиграла один

РПЛ. «Ростов» и «Урал» обошлись без голов. Команда Карпина из последних восьми матчей выиграла один

30 ноября 2019, 18:27
35

В матче 18-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уралом» зафиксирована ничья. Команды не смогли поразить ворота друг друга. Южане из последних восьми встреч выиграли одну, это случилось 26-го октября.

«Ростов» в таблице находится на пятом месте, в зоне Лиги Европы. «Урал» занимает девятую строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 0:0

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков (Логашов, 18), Ионов (Долгов, 82), Байрамян (Саплинов, 66), Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер (Егорычев, 71), Бикфалви, Эль Кабир (Погребняк, 55), Августиняк, Кухарчик, Ильин.

Предупреждения: Козлов, 41; Логашов, 62 – Фидлер, 68; Поляков, 70; Егорычев, 84; Ильин, 90+3.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Урал Карпин Валерий
Комментарии (35)
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nominum
1575127773
уныло всё.
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MaxRnD
1575127830
Ильин, что бессмертный ? Оно же всё рано или поздно вернётся ! ((
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kazak161
1575127904
Один удар в створ ворот Урала и пятое место? Просто Пиз..ц!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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kazak161
1575128171
По указу Министра спорта РФ Ростов не должен занимать выше места московских команд, я уже не говорю про газВор!
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ZENIT*****
1575128198
Что-то с Валерианой командой не то! Огонь пропал.
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kazak161
1575128853
**** обидно, только начинаешь верить в команду а тебя веслом по голове, не верю я больше ни кому!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тем более проституткам из выше!
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латунный
1575129350
ну нет у нас денег нет.начали выигрывать судьи начали душить потом долги всплыли по зарплате по стадиону нельзя обижать столицу нам показали наше место ..ну всё равно ростов он наш ростов верим в команду
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kazak161
1575129402
Все! пойду водочки выпью к корешам, всем пока!
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Серж 69
1575131394
Да,притормозил Ростов,и основательно,очень жаль...Наверное,все эти проблемы с финансами дают о себе знать.Урал,конечно,крепкая команда,но всё же Ростову вполне по зубам,да и дома ведь играли,победа бы взбодрила футболистов,да и нас бы порадовала,но увы...
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GoLenaStop
1575135768
Да, увы, вороватая финансовая структура города на Дону не позволяет Ростсельмашу сыграть в Ё. Посему и результаты. Ничего, у нас в РФ есть кому лицом в Ё-уропе торговать - и все нажиты непосильным трудом!- пароход "Кочегар Гильерме", три зенита, три спартака ... ХА!
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