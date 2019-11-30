РПЛ. «Ростов» и «Урал» обошлись без голов. Команда Карпина из последних восьми матчей выиграла один

В матче 18-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уралом» зафиксирована ничья. Команды не смогли поразить ворота друг друга. Южане из последних восьми встреч выиграли одну, это случилось 26-го октября.

«Ростов» в таблице находится на пятом месте, в зоне Лиги Европы. «Урал» занимает девятую строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 0:0

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков (Логашов, 18), Ионов (Долгов, 82), Байрамян (Саплинов, 66), Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер (Егорычев, 71), Бикфалви, Эль Кабир (Погребняк, 55), Августиняк, Кухарчик, Ильин.

Предупреждения: Козлов, 41; Логашов, 62 – Фидлер, 68; Поляков, 70; Егорычев, 84; Ильин, 90+3.

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