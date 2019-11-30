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  • РПЛ. «Уфа» победила в Самаре и опередила в таблице «Спартак» и «Динамо»

РПЛ. «Уфа» победила в Самаре и опередила в таблице «Спартак» и «Динамо»

30 ноября 2019, 15:53
12

«Уфа» победила в чемпионате России впервые с сентября. В 18-м туре уфимцы в гостях обыграли «Крылья Советов». Единственный гол забил нападающий Ловро Бизяк.

Благодаря трем очкам «Уфа» опередила в таблице «Спартак» и «Динамо». «Крылья Советов» лишь по дополнительным показателям не идут в зоне стыковых матчей.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Крылья Советов (Самара) – Уфа – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Бизяк, 25.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Чернов, Лысцов, Тимофеев, Кабутов (Голенков, 47), Зиньковский, Канунников (Терехов, 68), Радонич.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Йокич, Неделчару, Кротов (Вомбергар, 67), Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Голубев, 55), Бизяк.

Предупреждения: Лысцов, 90 – Пуцко, 33; Карп, 49; Йокич, 70.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Уфа Спартак Динамо
Комментарии (12)
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ilichkadr
1575118764
Уфа рвётся в еврозону!
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paracetamol
1575118816
И правильно сделала.
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RotBerg
1575119110
Ни че не обычного
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Муруал
1575119162
Уфа показала вполне целостную игру и заслуженно победила. Поздравляю с победой!!! Желаю остаться в премьер-лиге и избежать стыков.
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Sviro
1575120112
Есть такие бабы - ш л ю х и. Дают всем подряд, кому даже другие не дают. Вот КрыСы - такая же шлюшная команда - проигрывают всем кряду!!! Без разницы - дома или в гостях!!! Никакого сопротивления и стремления к победе. Но тренера менять не будем - мы не такие!! Есть такое упёртое животное - осёл!!! Больше добавить нечего
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ZENIT*****
1575120673
Что есть ....то есть!
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ZENIT*****
1575120788
Избитая фраза:"Побеждает тот,кто больше этого хочет".
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ilichkadr
1575121885
Похоже, что Евсеев нашел свою команду.
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Gazelvagen877
1575125199
Вы глаза раздвиньте, где опередилала то? Побед меньше, разница мячей в минус
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