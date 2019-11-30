РПЛ. «Уфа» победила в Самаре и опередила в таблице «Спартак» и «Динамо»

«Уфа» победила в чемпионате России впервые с сентября. В 18-м туре уфимцы в гостях обыграли «Крылья Советов». Единственный гол забил нападающий Ловро Бизяк.

Благодаря трем очкам «Уфа» опередила в таблице «Спартак» и «Динамо». «Крылья Советов» лишь по дополнительным показателям не идут в зоне стыковых матчей.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Крылья Советов (Самара) – Уфа – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Бизяк, 25.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Чернов, Лысцов, Тимофеев, Кабутов (Голенков, 47), Зиньковский, Канунников (Терехов, 68), Радонич.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Йокич, Неделчару, Кротов (Вомбергар, 67), Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Голубев, 55), Бизяк.

Предупреждения: Лысцов, 90 – Пуцко, 33; Карп, 49; Йокич, 70.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ