Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    РПЛ. «Уфа» победила в Самаре и опередила в таблице «Спартак» и «Динамо»

    «Уфа» победила в чемпионате России впервые с сентября. В 18-м туре уфимцы в гостях обыграли «Крылья Советов». Единственный гол забил нападающий Ловро Бизяк.

    Благодаря трем очкам «Уфа» опередила в таблице «Спартак» и «Динамо». «Крылья Советов» лишь по дополнительным показателям не идут в зоне стыковых матчей.

    Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Уфа – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Бизяк, 25.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Чернов, Лысцов, Тимофеев, Кабутов (Голенков, 47), Зиньковский, Канунников (Терехов, 68), Радонич.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Йокич, Неделчару, Кротов (Вомбергар, 67), Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Голубев, 55), Бизяк.

    Предупреждения: Лысцов, 90 – Пуцко, 33; Карп, 49; Йокич, 70.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:53
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5352

      ilichkadr 21 минуту назад

      Похоже, что Евсеев нашел свою команду.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      ZENIT***** 40 минут назад

      Избитая фраза:"Побеждает тот,кто больше этого хочет".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      ZENIT***** 42 минуты назад

      Что есть ....то есть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1139

      Sviro 51 минуту назад

      Есть такие бабы - ш л ю х и. Дают всем подряд, кому даже другие не дают. Вот КрыСы - такая же шлюшная команда - проигрывают всем кряду!!! Без разницы - дома или в гостях!!! Никакого сопротивления и стремления к победе. Но тренера менять не будем - мы не такие!! Есть такое упёртое животное - осёл!!! Больше добавить нечего

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1077

      Муруал 1 час назад

      Уфа показала вполне целостную игру и заслуженно победила. Поздравляю с победой!!! Желаю остаться в премьер-лиге и избежать стыков.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3219

      RotBerg 1 час назад

      Ни че не обычного

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4280

      paracetamol 1 час назад

      И правильно сделала.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      Яврунгер Мстяшный 8 1 час назад

      сосать желуди под дубом хрюксам....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5352

      ilichkadr 1 час назад

      Уфа рвётся в еврозону!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +862

      alarm 1 час назад

      позор хрякам!

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74635
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru