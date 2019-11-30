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Судьи
Главный судья:
Станислав Васильев (Ижевск)
Материалы

Крылья Советов - Уфа

30.11.2019, Суббота, 14:00 мск Самара, стадион Солидарность Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 18 тур Крылья Советов - Уфа Молодежные команды: 0 - 2
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
3 тур
27 июля, суббота 14:00 Уфа 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
27 тур
5 мая, воскресенье 14:00 Крылья Советов 1:1 Уфа
13 тур
5 ноября, понедельник 16:30 Уфа 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
19 тур
11 марта, суббота 11:30 Уфа 1:0 Крылья Советов
5 тур
26 августа, пятница 18:30 Крылья Советов 0:1 Уфа
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
6 мая, пятница 18:00 Крылья Советов 1:0 Уфа
13 тур
23 октября, пятница 17:00 Уфа 1:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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