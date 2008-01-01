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    Головин: «Феномен Черчесова – жесткая дисциплина»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о причинах успешной работы Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

    «В чeм феномен Черчесова, который за такой короткий период времени заставил заново полюбить сборную? Жeсткая дисциплина. Он от каждого требует показывать на поле максимум – сколько можешь, столько и выкладывайся.

    Мне кажется, у нас в клубах люди столько не бегают, сколько в сборной. Тот же Дзюба в «Зените» так не обороняется, как в сборной. Черчесов – очень требовательный тренер, поэтому ты не можешь выйти и не доработать», – сказал Головин.

    • Черчесов возглавляет сборную России с 10 августа 2016 года.
    • Под его руководством команда стала четвертьфиналистом ЧМ-2018, а также досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2020.
    • Действующий контракт тренера с РФС рассчитан до лета 2020 года, но в нем есть опция продления еще на 24 месяца.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11

      Нохум 32 минуты назад

      Да здесь все любят гадить , но по сборной видно что есть дисциплина

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22019

      gol_kak_sokol 55 минут назад

      "Тот же Дзюба в «Зените» так не обороняется, как в сборной."
      Потому что синит все таки иногда атакует, а сборная все время обороняется, если не играет с командами типа Сан марино.

      -1
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      Рейтинг: +14992

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Небольшие успехи и феномен - это далёкие друг от друга вещи.

      1
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      Рейтинг: +2018

      Alekxei Z. 1 час назад

      А в чём феномен ? В Лиге Наций продули шведам , в отборе о Бельгии и вспоминать стыдно, кого вы обыгрывали за 2 последних года ???
      На землю спуститесь.

      1
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      Рейтинг: +1659

      Axe111 1 час назад

      Какой к черту феномен!!!!! Отлетает от нормальных сборных по 4:0 бездарь

      1
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      Рейтинг: +1717

      Фан666 1 час назад

      А все уверены, что усы

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