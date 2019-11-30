Головин: «Феномен Черчесова – жесткая дисциплина»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о причинах успешной работы Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

«В чeм феномен Черчесова, который за такой короткий период времени заставил заново полюбить сборную? Жeсткая дисциплина. Он от каждого требует показывать на поле максимум – сколько можешь, столько и выкладывайся.

Мне кажется, у нас в клубах люди столько не бегают, сколько в сборной. Тот же Дзюба в «Зените» так не обороняется, как в сборной. Черчесов – очень требовательный тренер, поэтому ты не можешь выйти и не доработать», – сказал Головин.