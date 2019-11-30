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Головин: «Феномен Черчесова – жесткая дисциплина»

30 ноября 2019, 11:47
10

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о причинах успешной работы Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

«В чeм феномен Черчесова, который за такой короткий период времени заставил заново полюбить сборную? Жeсткая дисциплина. Он от каждого требует показывать на поле максимум – сколько можешь, столько и выкладывайся.

Мне кажется, у нас в клубах люди столько не бегают, сколько в сборной. Тот же Дзюба в «Зените» так не обороняется, как в сборной. Черчесов – очень требовательный тренер, поэтому ты не можешь выйти и не доработать», – сказал Головин.

  • Черчесов возглавляет сборную России с 10 августа 2016 года.
  • Под его руководством команда стала четвертьфиналистом ЧМ-2018, а также досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2020.
  • Действующий контракт тренера с РФС рассчитан до лета 2020 года, но в нем есть опция продления еще на 24 месяца.

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Головин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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Фан666
1575104791
А все уверены, что усы
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Axe111
1575105081
Какой к черту феномен!!!!! Отлетает от нормальных сборных по 4:0 бездарь
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DOCTOR PENALTY
1575105651
Небольшие успехи и феномен - это далёкие друг от друга вещи.
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Нохум
1575108416
Да здесь все любят гадить , но по сборной видно что есть дисциплина
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Plyash
1575118559
С игроков такого уровня можно требовать соблюдения дисциплины только в плане режима тренировочного процесса,соблюдения режима в быту и вне команды. Но наша игровая дисциплина в любой игре с более-менее достойным соперником рассыпается и сразу лети к чертям собачим.Ну так и в чём феномен?
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kolyma999
1575119032
А я думал что дисциплина должна быть у игроков такого уровня изначально.И это не заслуга тренера
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raritet
1575138107
Это не феномен какого-то отдельного тренера. Общеизвестно что самое слабое место россиян - чувство ответственности. В какой-то мере оно присуще и некоторым другим народам, но у нас оно гипертрофировано. И Добиться относительного успеха с командой может только какой-либо тренер -тиран, или счастливое стечение обстоятельств.
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yorgenbarenz
1575138631
Дисциплину,конечно, поднял Чабан.Это случилось уже после рекомендации Денисову пройти в душевую.Продажная пресса не сообщила,что через ту душевую(как в мавзолей) прошла вся РПЛ.Так,на всякий случай.
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tushkanlz
1575142429
А с нашими профи по другому нельзя! Жёсткая дисциплина и режим,только так и не иначе...
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