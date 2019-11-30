Головин: «Хотелось бы забраться повыше, чем на Евро-2008»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился ожиданиями от участия в финальной части Евро-2020.

«Слова Черчесова про глобальную задачу выиграть Евро? Когда ты участвуешь в турнире, то думаешь о победе, а не ограничиваешь свои цели только выходом из группы. Это первое, что у тебя на уме, но хочется пройти дальше. Все хотят выиграть Евро.

Будет ли успехом повторение истории 2008 года? Это будет хороший результат. Можно сказать, что успех, но хотелось бы забраться повыше. Тот факт, что играем дома, должен стать дополнительным стимулом – родные стены, свои болельщики. Это огромный плюс», – сказал Головин.