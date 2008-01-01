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    Головин: «Хотелось бы забраться повыше, чем на Евро-2008»

    Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился ожиданиями от участия в финальной части Евро-2020.

    «Слова Черчесова про глобальную задачу выиграть Евро? Когда ты участвуешь в турнире, то думаешь о победе, а не ограничиваешь свои цели только выходом из группы. Это первое, что у тебя на уме, но хочется пройти дальше. Все хотят выиграть Евро.

    Будет ли успехом повторение истории 2008 года? Это будет хороший результат. Можно сказать, что успех, но хотелось бы забраться повыше. Тот факт, что играем дома, должен стать дополнительным стимулом – родные стены, свои болельщики. Это огромный плюс», – сказал Головин.

    • На Евро-2008 россияне стали бронзовыми призерами турнира.
    • На двух следующих континентальных первенствах сборная России не смогла даже выйти в плей-офф.
    • На чемпионате Европы 2020 года команда сыграет в группе с Бельгией, Данией и Уэльсом / Финляндией.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1098

      Stavropolets 11 минут назад

      Повторить успех 2008 было бы не плохо. Удачи

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      Рейтинг: +11392

      Garrincha58 18 минут назад

      чтобы мечтать надо выигрывать не у Сан-Марино но и иногда хотя бы не проигрывать Бельгии

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2032

      Derzkiy1 20 минут назад

      Молодое поколение хорошее растёт , плюс полено скоро закончит играть , там уже видно будет

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