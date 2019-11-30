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Головин: «Хотелось бы забраться повыше, чем на Евро-2008»

30 ноября 2019, 10:54
13

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился ожиданиями от участия в финальной части Евро-2020.

«Слова Черчесова про глобальную задачу выиграть Евро? Когда ты участвуешь в турнире, то думаешь о победе, а не ограничиваешь свои цели только выходом из группы. Это первое, что у тебя на уме, но хочется пройти дальше. Все хотят выиграть Евро.

Будет ли успехом повторение истории 2008 года? Это будет хороший результат. Можно сказать, что успех, но хотелось бы забраться повыше. Тот факт, что играем дома, должен стать дополнительным стимулом – родные стены, свои болельщики. Это огромный плюс», – сказал Головин.

  • На Евро-2008 россияне стали бронзовыми призерами турнира.
  • На двух следующих континентальных первенствах сборная России не смогла даже выйти в плей-офф.
  • На чемпионате Европы 2020 года команда сыграет в группе с Бельгией, Данией и Уэльсом / Финляндией.

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Монако Головин Александр
Комментарии (13)
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Derzkiy1
1575101849
Молодое поколение хорошее растёт , плюс полено скоро закончит играть , там уже видно будет
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Garrincha58
1575101986
чтобы мечтать надо выигрывать не у Сан-Марино но и иногда хотя бы не проигрывать Бельгии
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Hektor 84
1575104059
Да как вы играли с Бельгией, выход из группы будет огромный успех
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DOCTOR PENALTY
1575106109
Кишка тонка, штаны рвутся, яйца мешают, усы не те - сначала Саня, надо устранить эти недостатки. А уж вот после этого..... ***** мы Европу точно нагнём!
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paracetamol
1575107712
Головин! Выше головы не прыгнешь!
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bset
1575112513
Попросим Газпром посодействовать в покупке судей - может и заберемся повыше.
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kolyma999
1575113091
А.Головин...А не пора ли нам замахнуться понимаешь на финал?Ну если только стран Океании.А серьёзно если..У Бельгии не взяли ни очка,а на Евро таких как Бельгия будет 4_5 команд,остальные не факт что намного слабее.Парни научитесь наконец работать на поле,а не Чесать Языками.
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Valeron2790
1575114927
За счет чего ты собрался забраться повыше? Из группы бы вышли для начала, да и то по любому не с первого. А на вылет нормальный соперник будет, как с Испанией не повезёт больше.
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ZENIT*****
1575117021
А что(кто)мешает?Флаг есть, барабан выдадут. Вперёд!Только по результату главное Флаг не посрамите(уж как нибудь).
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Серж 69
1575118193
Хотеть не вредно,как говорится...Но к хотению нужно бы приложить усердие и старание,к ним бы ещё технику и высочайшую физическую готовность добавить.С техникой,пролёт увы,не дано это нашим,это с детства закладывается,но вот физику подтянуть можно и нужно.К концу сезона у многих игроков из ведущих чемпионатов накопится усталость,матчей они проводят побольше,чем наши,да и накал этих матчей не сравним с нашей тягомотиной,вот тут то и нужно их превзойти.Правда,для этого, для начала, попахать нужно изрядно,а наши примадонны избалованы очень,не знаю,сомнительно,чтобы они выполняли весь объём занятий,привычка и тренероваться,и играть в пол ноги у них засела крепко.
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