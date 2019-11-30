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  • Директор «Сочи» – об ангине: «Игроки вместе находились, поэтому столько и заболело. Надеюсь, к следующему матчу подведем их к нормальному состоянию»

Директор «Сочи» – об ангине: «Игроки вместе находились, поэтому столько и заболело. Надеюсь, к следующему матчу подведем их к нормальному состоянию»

30 ноября 2019, 01:35
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В «Сочи» случилась эпидемия ангины. Ситуацию прокомментировал генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

«У четырех-пяти человек была температура. Они вместе находились, поэтому и столько заболело, по-другому не может быть. Надеюсь, что к следующему матчу подведем ребят к нормальному состоянию», – сказал Рубашко ТАСС.

  • 1-го декабря «Сочи» должен сыграть с «Оренбургом». Оренбуржцы готовы перенести матч.
  • После 17-и туров сочинцы идут на последнем месте с 14-ю очками.
  • «Оренбург» занимает десятое место.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Сочи
Комментарии (3)
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vladimir-7
1575095882
Холодную водку из холодильника не надо было пить, сразу после баньки.
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Hektor 84
1575102044
Групповухой занимались
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Dizgen
1575113963
Хитрожопые хотят на весну-газпром империя зла
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