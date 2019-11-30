Директор «Сочи» – об ангине: «Игроки вместе находились, поэтому столько и заболело. Надеюсь, к следующему матчу подведем их к нормальному состоянию»

В «Сочи» случилась эпидемия ангины. Ситуацию прокомментировал генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

«У четырех-пяти человек была температура. Они вместе находились, поэтому и столько заболело, по-другому не может быть. Надеюсь, что к следующему матчу подведем ребят к нормальному состоянию», – сказал Рубашко ТАСС.