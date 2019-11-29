Семак: «Состояние Жиркова вызывает наибольшую тревогу. К сожалению, возможны изменения в составе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние футболистов перед матчем со «Спартаком».

— Вам предстоит сыграть со «Спартаком». Чего вы ждете от вашей команды и каждого игрока в частности?

— Для нас самое важное — восстановить силы после непростого матча Лиги чемпионов УЕФА, отдохнуть физически и эмоционально, чтобы сыграть еще один очень сложный и тяжелый для нас матч. Ну и, понятно, долечить или залечить те повреждения, что есть у наших игроков.

— Если говорить о травмированных, то чье состояние вызывает наибольшую тревогу?

— Наибольшую — состояние Жиркова на данном этапе. Есть еще несколько игроков, которые долечивают или залечивают свои травмы. В этом плане есть, над чем подумать. К сожалению, возможны изменения.

— Принципиальность этого матча очевидна. Нет ли опасений, что эмоции могут выйти на первый план и игра потеряет стройность?

— Сложно предположить. Эмоций эмоциями, игра игрой. Матчи по-разному складываются. Это зависит от многих факторов — в каком ключе начинается игра, насколько много борьбы. Предположить, как сложится именно этот матч, достаточно сложно, – сказал Семак.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.

Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

Семак: «Примерно понимаем, как играет «Спартак» при Тедеско»



