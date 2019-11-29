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  • Семак: «Состояние Жиркова вызывает наибольшую тревогу. К сожалению, возможны изменения в составе»

Семак: «Состояние Жиркова вызывает наибольшую тревогу. К сожалению, возможны изменения в составе»

29 ноября 2019, 15:21
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние футболистов перед матчем со «Спартаком».

— Вам предстоит сыграть со «Спартаком». Чего вы ждете от вашей команды и каждого игрока в частности?

— Для нас самое важное — восстановить силы после непростого матча Лиги чемпионов УЕФА, отдохнуть физически и эмоционально, чтобы сыграть еще один очень сложный и тяжелый для нас матч. Ну и, понятно, долечить или залечить те повреждения, что есть у наших игроков.

— Если говорить о травмированных, то чье состояние вызывает наибольшую тревогу?

— Наибольшую — состояние Жиркова на данном этапе. Есть еще несколько игроков, которые долечивают или залечивают свои травмы. В этом плане есть, над чем подумать. К сожалению, возможны изменения.

— Принципиальность этого матча очевидна. Нет ли опасений, что эмоции могут выйти на первый план и игра потеряет стройность?

— Сложно предположить. Эмоций эмоциями, игра игрой. Матчи по-разному складываются. Это зависит от многих факторов — в каком ключе начинается игра, насколько много борьбы. Предположить, как сложится именно этот матч, достаточно сложно, – сказал Семак.

  • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.
  • Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

Семак: «Примерно понимаем, как играет «Спартак» при Тедеско»


Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Жирков Юрий Семак Сергей
Комментарии (5)
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Путник 13
1575031554
Жиркову здоровья. Очень достойный футболист .
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серега кашин
1575033833
увы возраст дает о себе знать, а так скорей на поле играет классно
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TOL47
1575037795
Богданович ты боишься потерять доходное место, зря. Подтягивай молодых смелее, а то точно выпрут с такой игрой дерьмовой.
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0chevidno
1575119529
очевидно что Богданыч очкует, тем Спартаку лучше!
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