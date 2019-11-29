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    Семак: «Состояние Жиркова вызывает наибольшую тревогу. К сожалению, возможны изменения в составе»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние футболистов перед матчем со «Спартаком».

    — Вам предстоит сыграть со «Спартаком». Чего вы ждете от вашей команды и каждого игрока в частности?

    — Для нас самое важное — восстановить силы после непростого матча Лиги чемпионов УЕФА, отдохнуть физически и эмоционально, чтобы сыграть еще один очень сложный и тяжелый для нас матч. Ну и, понятно, долечить или залечить те повреждения, что есть у наших игроков.

    — Если говорить о травмированных, то чье состояние вызывает наибольшую тревогу?

    — Наибольшую — состояние Жиркова на данном этапе. Есть еще несколько игроков, которые долечивают или залечивают свои травмы. В этом плане есть, над чем подумать. К сожалению, возможны изменения.

    — Принципиальность этого матча очевидна. Нет ли опасений, что эмоции могут выйти на первый план и игра потеряет стройность?

    — Сложно предположить. Эмоций эмоциями, игра игрой. Матчи по-разному складываются. Это зависит от многих факторов — в каком ключе начинается игра, насколько много борьбы. Предположить, как сложится именно этот матч, достаточно сложно, – сказал Семак.

    • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.
    • Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

    Семак: «Примерно понимаем, как играет «Спартак» при Тедеско»


    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1803

      Борат 45 минут назад

      юрец не раз карал поросей и в составе коней, и в составе челси и зенита!
      хотелось бы ещё шашлычка в исполнении юрца!

      гы-гы

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      Рейтинг: +4280

      серега кашин 45 минут назад

      увы возраст дает о себе знать, а так скорей на поле играет классно

      0
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      Рейтинг: +59

      Питерский кардинал 48 минут назад

      :)))))
      Спартак получит!
      Шашлычка свинного поем :))))

      0
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      Рейтинг: +2840

      Путник 13 1 час назад

      Жиркову здоровья. Очень достойный футболист .

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    sv1969
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