Тедеско – о словах Дзюбы про войну со «Спартаком»: «Хорошо, что соперники настроены так горячо. Мы тоже горячо настроены на все матчи»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о предстоящем матче команд.

«Дзюба сказал, что этот матч – война? Это хорошо, что соперники настроены так горячо. Мы тоже горячо настроены на все матчи. Я считаю, что нужно быть в игре от первой до последней минуты, концентрация должна быть тотальной», – сказал Тедеско.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.

Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

Дзюба – о матче со «Спартаком»: «Впереди война»

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