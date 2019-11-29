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  • Тедеско – о словах Дзюбы про войну со «Спартаком»: «Хорошо, что соперники настроены так горячо. Мы тоже горячо настроены на все матчи»

Тедеско – о словах Дзюбы про войну со «Спартаком»: «Хорошо, что соперники настроены так горячо. Мы тоже горячо настроены на все матчи»

29 ноября 2019, 14:43
14

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о предстоящем матче команд.

«Дзюба сказал, что этот матч – война? Это хорошо, что соперники настроены так горячо. Мы тоже горячо настроены на все матчи. Я считаю, что нужно быть в игре от первой до последней минуты, концентрация должна быть тотальной», – сказал Тедеско.

  • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.
  • Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

Дзюба – о матче со «Спартаком»: «Впереди война»

Медведев: «Матч со «Спартаком» – сражение, битва, футбольная война»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Тедеско Доменико
Комментарии (14)
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Ушат Помоев
1575028130
Бойня будет надеюсь крутая!!!
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subbotaspartak
1575028640
Удачи.
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ArReal
1575031429
Тедеско такие интервью даёт, такое ощущение , что он умственно-отсталый)
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qaze27
1575034446
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " qaze ", буду благодарен. Сайт - tgtennis.com
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vladimir-7
1575038961
Газпром заблаговременно дал команду Матч ТВ не показывать эту игру, чтобы как можно меньше людей видело заказное судейство.
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Диктор
1575039874
Война ???? Я так не считаю это футбол.Вот и будем его смотреть.
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vka1970
1575043182
Дзюбе надо было "Войну и Мир" прочитать. Глядишь чему нибудь дельному научился................. А так пустобрёх и балогур.
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frizom
1575110058
Я думаю Тедеско четко знает как надо играть с Питером и как сделать так чтобы победить.
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