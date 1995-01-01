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    Дзюба – о матче со «Спартаком»: «Впереди война»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от домашнего матча 18-го тура РПЛ против «Спартака».

    – О чем сейчас нужно думать – о «Спартаке» или о «Бенфике»?

    – О «Спартаке», конечно! Нам осталось провести еще три матча — очень важных, ключевых, непростых. Сегодня я буду думать о своих пацанах, завтра хорошо и спокойненько отдохну, послезавтра начну думать и готовиться. В принципе, я держу это в голове, чего лукавить. Посмотрим. Впереди война. Будем стараться победить.

    • Матч «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 1 декабря, в 19:00 по московскому времени.
    • Перед очной встречей петербуржцы лидируют в РПЛ, столичная команда идет на шестом месте.
    • Дзюба – воспитанник «Спартака», за «Зенит» выступает с 2015 года.

    Источник: YouTube-канал «Зенита»

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +838

      Freyd 9 минут назад

      Война у него в мозгах,больше нигде

      1
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      Рейтинг: +1087

      serhio80 13 минут назад

      Обиженка, иди на ***)

      1
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      Рейтинг: +3770

      Добрый Бобер 46 минут назад

      Ой, дурааак...

      1
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      Рейтинг: +10268

      vka1970 49 минут назад

      Перед матчем с Бельгией и Сан Марино он тоже много говорил и как результат позора ему явно не хватило.Спартак добавит 1 числа.Пусть готовится.

      2
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      Рейтинг: +1990

      Alekxei Z. 59 минут назад

      Хотелось чтобы всё решалось на футбольном поле , без влияния Мешкова и Вилкова.
      Ждём. Посмотрим. Спартак !!!

      5
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      Рейтинг: +1822

      Борат 1 час назад

      Дзюба умеет поджечь партаковские пepдаки!

      Говорят, вчера после гола дзюбы, в Москве потеплело на 10 градусов! Вот умора! Ну а в воскресенье ждём классический свинo*б))) я никогда не устану повторять....

      -3
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      Рейтинг: +1990

      Alekxei Z. > Борат 54 минуты назад

      Что о Дзюбе думают , озвучивают трибуны , но вот тебя недоноска походу его пёрлы вводят в транс...выдыхай , убогий , выдыхай !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11461

      sssrspartak 1 час назад

      артем! пусть будет матч по футболу,а не война!

      0
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      Рейтинг: +21123

      oyabun 1 час назад

      Да что он о себе возомнил!? Вояка!! В армии хоть был? Противно слушать. Петух гамбургский. Футбол это ваша работа - вот и работайте достойно.

      11
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      Рейтинг: +1161

      mahan 1 час назад

      Ты и Сан-Марино обещал 7 мячей забить. В первом круге обе команды ходили сонные, а не устроили дерби которое ждали все болельщики.

      3
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      Рейтинг: +6281

      piligrim1986 1 час назад

      ну вот и ответ))) все пишут, что дзюбе пофиг на оскорбления и спартак)))) ан-нет)) это для тебя война, а для остальных - обычный матч

      3
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