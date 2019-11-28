Дзюба – о матче со «Спартаком»: «Впереди война»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от домашнего матча 18-го тура РПЛ против «Спартака».
– О чем сейчас нужно думать – о «Спартаке» или о «Бенфике»?
– О «Спартаке», конечно! Нам осталось провести еще три матча — очень важных, ключевых, непростых. Сегодня я буду думать о своих пацанах, завтра хорошо и спокойненько отдохну, послезавтра начну думать и готовиться. В принципе, я держу это в голове, чего лукавить. Посмотрим. Впереди война. Будем стараться победить.
- Матч «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 1 декабря, в 19:00 по московскому времени.
- Перед очной встречей петербуржцы лидируют в РПЛ, столичная команда идет на шестом месте.
- Дзюба – воспитанник «Спартака», за «Зенит» выступает с 2015 года.
Источник: YouTube-канал «Зенита»