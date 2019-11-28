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Дзюба – о матче со «Спартаком»: «Впереди война»

28 ноября 2019, 07:39
68

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от домашнего матча 18-го тура РПЛ против «Спартака».

– О чем сейчас нужно думать – о «Спартаке» или о «Бенфике»?

– О «Спартаке», конечно! Нам осталось провести еще три матча — очень важных, ключевых, непростых. Сегодня я буду думать о своих пацанах, завтра хорошо и спокойненько отдохну, послезавтра начну думать и готовиться. В принципе, я держу это в голове, чего лукавить. Посмотрим. Впереди война. Будем стараться победить.

  • Матч «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 1 декабря, в 19:00 по московскому времени.
  • Перед очной встречей петербуржцы лидируют в РПЛ, столичная команда идет на шестом месте.
  • Дзюба – воспитанник «Спартака», за «Зенит» выступает с 2015 года.

Источник: YouTube-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (68)
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alll-1
1574917625
совсем голубой стал ,о пацанах думает
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Старикан
1574918089
Без судейской помощи бомжам не выиграть!
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1574918585
Опять будешь драться как лев?
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Axe111
1574920102
Какая война придурок!!!!! Ты знаешь что то о войне олух????
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oyabun
1574920906
Да что он о себе возомнил!? Вояка!! В армии хоть был? Противно слушать. Петух гамбургский. Футбол это ваша работа - вот и работайте достойно.
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vka1970
1574923403
Перед матчем с Бельгией и Сан Марино он тоже много говорил и как результат позора ему явно не хватило.Спартак добавит 1 числа.Пусть готовится.
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Derzkiy1
1574928027
Деревянный балбес .... Мясным придётся играть против 12и игроков , бомжатину судейство будет тащить 100%
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nik55
1574928104
какая война-----дурак ты деревянный
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Рубинище
1574943993
война на донбасе. а футбол это спорт в первую очередь. Рональдо, Меси, Неймар столько не болтают вместе взятые, сколько Дзюба. надоел уж он.
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zigbert
1574952027
Здравомыслящий человек такое не скажет.
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