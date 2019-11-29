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  • Тедеско: «Я не слышал о Вилкове. На работу судей и на VAR мы, к счастью, повлиять не можем»

Тедеско: «Я не слышал о Вилкове. На работу судей и на VAR мы, к счастью, повлиять не можем»

29 ноября 2019, 14:36
13

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции ответил на вопрос о судье Михаиле Вилкове, который будет отвечать за VAR в матче с «Зенитом».

– Вы слышали раньше имя Михаила Вилкова? Как относитесь к тому, что он будет одним из судей матча?

– Я не слышал о нем. Для меня это не особо важно. Мы готовимся к игре и стараемся улучшить нашу игру. Хотим сделать все, на что мы можем повлиять. На работу судей и на работу VAR мы, к счастью, повлиять не можем. Мы смотрим только на себя, – сказал Тедеско.

  • «Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.
  • Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.
  • Вилкова отстранили от судейства матчей РПЛ в середине ноября.
  • На матче «Спартак» – «Зенит» (0:1) в первом круге, который прошел 1 сентября, также работал Вилков.

«Зенит» и «Спартак» рассудит Мешков, VAR – Вилков. Эти судьи работали на матче команд в первом круге


Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Тедеско Доменико Вилков Михаил
Комментарии (13)
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Ушат Помоев
1575028068
Адекватные слова!Тедеско не плачет как некоторые!!!!
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bset
1575031867
На работу Вилкова у нас может только Зенит повлиять.
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ArReal
1575033848
а он интересно вообще, что нибудь слышал, кроме балалаек и медведей, которые по улицам ходят!?)
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InterMilLano1908
1575035917
Ну теперь узнает
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Диктор
1575040023
Игра покажет.
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slavа0508
1575043786
Это точно,,,,,,Спартак не Газпром,,,остаётся надеется только на порядочность газовых,,,что редко бывает,,,
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frizom
1575109782
Тедеско нормальный европейский тренер который в первую очередь строит все от своей команды
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