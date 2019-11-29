Тедеско: «Я не слышал о Вилкове. На работу судей и на VAR мы, к счастью, повлиять не можем»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции ответил на вопрос о судье Михаиле Вилкове, который будет отвечать за VAR в матче с «Зенитом».

– Вы слышали раньше имя Михаила Вилкова? Как относитесь к тому, что он будет одним из судей матча?

– Я не слышал о нем. Для меня это не особо важно. Мы готовимся к игре и стараемся улучшить нашу игру. Хотим сделать все, на что мы можем повлиять. На работу судей и на работу VAR мы, к счастью, повлиять не можем. Мы смотрим только на себя, – сказал Тедеско.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» 1 декабря.

Питерцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками, москвичи отстают на 17 очков.

Вилкова отстранили от судейства матчей РПЛ в середине ноября.

На матче «Спартак» – «Зенит» (0:1) в первом круге, который прошел 1 сентября, также работал Вилков.

«Зенит» и «Спартак» рассудит Мешков, VAR – Вилков. Эти судьи работали на матче команд в первом круге



