«Зенит» и «Спартак» рассудит Мешков, VAR – Вилков. Эти судьи работали на матче команд в первом круге

РФС назначил арбитров на матчи 18-го тура чемпионата России.
30 ноября (суббота)
«Крылья Советов» – «Уфа»
Судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).
«Ростов» – «Урал»
Судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
«Ахмат» – «Рубин»
Судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
1 декабря (воскресенье)
«Сочи» – «Оренбург»
Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); VAR – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
«Локомотив» – «Динамо»
Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Зенит» – «Спартак»
Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); VAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
02 декабря (понедельник)
«Краснодар» – «Тамбов»
Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар); VAR – Алексей Сухой (Люберцы), AVAR – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
«ЦСКА» – «Арсенал»
Судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).
- На матче «Спартак» – «Зенит» (0:1) в первом круге, который прошел 1 сентября, также работали Мешков и Вилков. Ассистентом главного арбитра также был Гаврилин, а резервным судьей – Кукуян. Остальные три члена судейской бригады были другими.
«Спорт-Экспресс»: на матч «Зенит» – «Спартак» главным судьей назначат либо Вилкова, либо Мешкова