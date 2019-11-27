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  • «Зенит» и «Спартак» рассудит Мешков, VAR – Вилков. Эти судьи работали на матче команд в первом круге

«Зенит» и «Спартак» рассудит Мешков, VAR – Вилков. Эти судьи работали на матче команд в первом круге

27 ноября 2019, 15:20
67

РФС назначил арбитров на матчи 18-го тура чемпионата России.

30 ноября (суббота)

«Крылья Советов» – «Уфа»

Судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Ростов» – «Урал»

Судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

«Ахмат» – «Рубин»

Судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

1 декабря (воскресенье)

«Сочи» – «Оренбург»

Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); VAR – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

«Локомотив» – «Динамо»

Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Зенит» – «Спартак»

Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); VAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

02 декабря (понедельник)

«Краснодар» – «Тамбов»

Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар); VAR – Алексей Сухой (Люберцы), AVAR – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

«ЦСКА» – «Арсенал»

Судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).

  • На матче «Спартак» – «Зенит» (0:1) в первом круге, который прошел 1 сентября, также работали Мешков и Вилков. Ассистентом главного арбитра также был Гаврилин, а резервным судьей – Кукуян. Остальные три члена судейской бригады были другими.

«Спорт-Экспресс»: на матч «Зенит» – «Спартак» главным судьей назначат либо Вилкова, либо Мешкова

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Вилков Михаил Мешков Виталий
Комментарии (67)
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bset
1574859244
Грамотное решение - отстранить купленого судью от судейства и посадить на VAR. Азмун опять может по ногам всем ходить - нарушения никто не увидит.
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ufos73
1574859364
Ну все правильно от добра добра не ищут! С конями то они бомжей вытащили зачем менять )))
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САДЫЧОК
1574860249
Смех , да и только ! ВАР Вилкову доверили !!!!
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faten
1574861201
Вилков пошел на повышение) если шлюба не сможет вилков ему поможет))
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Dizgen
1574862346
Конченные мрази,называется отстранили Егорова на выход!!!
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НИКиколай
1574863017
ужас...А что без спасителей Зенита....бомжы уже не смогут Спартак обыграть???Смех и слёзы да и только..Вилков в каждом матче косячит безмерно,так его теперь надо срочно на ВАР поставить,а то вдруг Спартак выиграет....Мешкова и Вилкова пора уже давно увольнять,а его на на центральный матч ставвят..Чудны твои дела РФС ,да и только....
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Ubuntu
1574863469
Вилков, Мешков Ну всё понятно. Зенит включил админресурс на всю катушку
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BRO_football
1574864999
2 недели (2 тура) прошло, а Вилков опять судить будет как ни в чём ни бывало. И к чему тогда были все эти разговоры про его дисквалификацию? Народ на время успокоить, чтобы они забыли все его косяки? В таком случае, у РФС это не получилось сделать. Люди помнят, что Вилков ещё тот продажный судья
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алдан2014
1574867885
Бред сивой кобылы,отстранили значит от судейства..А Варэто не судейство?Упыри
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Чец
1574872280
Позор всей нашей судейской системе, отстранять надо весь судейский корпус, ни кому доверия нет. Куда мы приехали?
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