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    «Зенит» и «Спартак» рассудит Мешков, VAR – Вилков. Эти судьи работали на матче команд в первом круге

    РФС назначил арбитров на матчи 18-го тура чемпионата России.

    30 ноября (суббота)

    «Крылья Советов» – «Уфа»

    Судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).

    «Ростов» – «Урал»

    Судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

    «Ахмат» – «Рубин»

    Судья – Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

    1 декабря (воскресенье)

    «Сочи» – «Оренбург»

    Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); VAR – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

    «Локомотив» – «Динамо»

    Судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    «Зенит» – «Спартак»

    Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); VAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород), AVAR – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

    02 декабря (понедельник)

    «Краснодар» – «Тамбов»

    Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар); VAR – Алексей Сухой (Люберцы), AVAR – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

    «ЦСКА» – «Арсенал»

    Судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).

    • На матче «Спартак» – «Зенит» (0:1) в первом круге, который прошел 1 сентября, также работали Мешков и Вилков. Ассистентом главного арбитра также был Гаврилин, а резервным судьей – Кукуян. Остальные три члена судейской бригады были другими.

    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 15:20
    Комментарии41
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      Рейтинг: +3364

      САДЫЧОК 5 минут назад

      Смех , да и только ! ВАР Вилкову доверили !!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3166

      RotBerg 14 минут назад

      Опять наш гол отменят? Да похер вообще, вынесем и так

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Лев Львов 15 минут назад

      Только Артемку не обижайте! Пожалуйста.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +97

      Ceнит > Лев Львов 13 минут назад

      Артом с панином на короткой ноге

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7842

      ufos73 > Лев Львов 27 секунд назад

      Тогда ему лучше вообще не приезжать на стадион.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Питерский кардинал 19 минут назад

      Какая разница, сразу видно кто колхоз, это Спартак.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7842

      ufos73 20 минут назад

      Ну все правильно от добра добра не ищут! С конями то они бомжей вытащили зачем менять )))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12713

      bset 22 минуты назад

      Грамотное решение - отстранить купленого судью от судейства и посадить на VAR. Азмун опять может по ногам всем ходить - нарушения никто не увидит.

      4
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      ...
      Рейтинг: +97

      Ceнит > bset 20 минут назад

      питух егоров потом будет кудахтать, что это единственный в стране специалист мирового уровня

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1750

      Kollljan 26 минут назад

      Спартаковский откормыш. Дуть будет в пользу Спартака! Спартак, где твоя совесть?

      1
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      ...
      Рейтинг: +12713

      bset > Kollljan 23 минуты назад

      Хорошая попытка. Но мы-то знаем, кто в РПЛ судей покупает)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +575

      SPbZenit12 > bset 17 минут назад

      Это очень хорошо, что именно ВЫ это знаете)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Ceнит 28 минут назад

      Локомотив - сенит Вилков
      сенит - ЦСКА Вилков и Мешков
      Спартак - сенит Вилков и Мешков
      сенит - Спартак Вилков и Мешков
      сенит - Краснодар Мешков
      сенит - Ростов Вилков

      Тупые грязные бомжары

      7
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    • ...
      Рейтинг: +575

      SPbZenit12 33 минуты назад

      Не стелите солому спартачи. Матч закончится - там и будем разговаривать. А то увидели они фамилию Вилков и начали вонять.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1754

      Томик > SPbZenit12 31 минуту назад

      Воняешь ты, уб.людок. Е.бальник закрой.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1750

      Kollljan > SPbZenit12 22 минуты назад

      Зловоние, как из колхозного свинарника.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +575

      SPbZenit12 > Томик 18 минут назад

      С родителями так будешь разговаривать, ущербный.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1754

      Томик > SPbZenit12 15 минут назад

      Чукча бестолковая, посоветуй мне ещё что-нибудь. Ушлёпок. Закройся уже и сиди.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +575

      SPbZenit12 > Томик 14 минут назад

      Спрячься уже, тебя много.

      1
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      Рейтинг: +1754

      Томик > SPbZenit12 11 минут назад

      Удивляют меня такие персоны с полным отсутствием головного мозга. Хамят, а потом искренне удивляются, когда с ними начинают общаться на единственно понятном им языке. Куда мне спрятаться, урод? Посоветуй исчо, а то я место никак не найду. Минуса он ставит. Через жопу вас таких рожают, что ли?

      1
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      ...
      Рейтинг: +97

      Ceнит > Томик 7 минут назад

      Два бомжа под балтикой под мостом жанулись, вот и получился фонат синита

      0
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      Рейтинг: +575

      SPbZenit12 > Томик 5 минут назад

      Послушай меня, додик. Кому я тут хамил? Я назвал вещи своими именами, ибо то что здесь происходит это реальная вонь, а ты решил влезть тут со своим красным словцом. Я что обратился конкретно к тебе? Тебя как то задел своими словами? Пожалуйся мне!
      Мне разговор с тобой и твоими оскорблениями в каждом предложении не интересен.

      0
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      Рейтинг: +575

      SPbZenit12 > Ceнит 4 минуты назад

      Что сделали? Из какой глубинки ты вылез?

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      Рейтинг: +97

      Ceнит > SPbZenit12 2 минуты назад

      Говорю что фонаты синита конченые грязные бомжы, а ещё тут есть один фонат синита который написал что обоссал свой рот

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      Рейтинг: +396

      СвинкаСправедливости 33 минуты назад

      Судить ему в РПЛ запретили, а вот выносить вердикт самым сложным эпизодам матча с помощью ВАР можно, да?
      Без Зенит этот чемпионат будет только лучше.

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