Джеррард: «Я один из главных фанатов Месси, но ван Дейк заслужил «Золотой мяч»

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Главный тренер «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард назвал футболиста, который больше прочих заслужил «Золотой мяч» в 2019-м.
«Я один из главных фанатов Месси. Мне безумно нравится он как игрок. У него неисчисляемая цифра голов и голевых передач, но если мы говорим о стабильно хорошем перфомансе одного игрока в течение года, который выиграл Лигу чемпионов и держит уровень в каждом матче, то речь идет о ван Дейке. Считаю, голландец заслужил «Золотой мяч», – заявил Джеррард.
- Вирджил за прошедший год выиграл Лигу чемпионов, стал вице-чемпионом Англии и дошел до финала Лиги наций со сборной Голландии.
- Лионель Месси выиграл чемпионат Испании в сезоне-2018/19.