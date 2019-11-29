Джеррард: «Я один из главных фанатов Месси, но ван Дейк заслужил «Золотой мяч»

Главный тренер «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард назвал футболиста, который, по его мнению, заслужил «Золотой мяч» в 2019 году.

«Я один из главных фанатов Лионеля Месси. Мне безумно нравится он как игрок. У него неисчисляемая цифра голов и голевых передач, но если мы говорим о стабильно хорошем перфомансе одного игрока в течение года, который выиграл Лигу чемпионов и держит уровень в каждом матче, то речь идет о ван Дейке. Считаю, голландец заслужил «Золотой мяч», – заявил Джеррард.