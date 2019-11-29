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  • Джеррард: «Я один из главных фанатов Месси, но ван Дейк заслужил «Золотой мяч»

Джеррард: «Я один из главных фанатов Месси, но ван Дейк заслужил «Золотой мяч»

29 ноября 2019, 11:15
9

Главный тренер «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард назвал футболиста, который, по его мнению, заслужил «Золотой мяч» в 2019 году.

«Я один из главных фанатов Лионеля Месси. Мне безумно нравится он как игрок. У него неисчисляемая цифра голов и голевых передач, но если мы говорим о стабильно хорошем перфомансе одного игрока в течение года, который выиграл Лигу чемпионов и держит уровень в каждом матче, то речь идет о ван Дейке. Считаю, голландец заслужил «Золотой мяч», – заявил Джеррард.

  • Ван Дейк за прошедший год выиграл Лигу чемпионов, стал вице-чемпионом Англии и дошел до финала Лиги наций со сборной Голландии.
  • Месси в сезоне-2018/19 выиграл чемпионат Испании.

Источник: Goal
Рейнджерс Ливерпуль Барселона Месси Лионель ван Дейк Вирджил Джеррард Стивен
Комментарии (9)
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petr69
1575016036
100% прав.
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Barçist
1575025692
Перфоманс это хорошо,а флэшмобы когда пойдут? Ещё мне нравится обязательная присказка про ЛЧ,но про свой чемпионат ни слова.
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Fin035
1575044815
Если мировой футбол решил больше не давать ЗМ Месси с Роналду, так как их уровень пока никому не до сигаем,тогда в принципе теперь его можно давать кому угодно, кто выиграл ЛЧ. Считаю голкипер Ливерпуля за свою работу в прошлом сезоне его заслужил не меньше Ван Дейка, даже больше!
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