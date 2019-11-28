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  • Максименко, Обляков и Шапи – в списке претендентов на звание лучшего молодого российского игрока в 2019 году

Максименко, Обляков и Шапи – в списке претендентов на звание лучшего молодого российского игрока в 2019 году

28 ноября 2019, 19:59
8

Опубликован список претендентов на премию «Первая пятерка», которая вручается лучшему российскому футболисту не старше 21 года, сыгравшему не менее 50 процентов матчей своей команды в РПЛ.

В 2019 году на награду номинированы Данил Глебов («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Александр Ломовицкий («Спартак» / «Арсенал»), Александр Максименко («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Николай Рассказов («Спартак»), Даниил Уткин («Краснодар»).

  • Премия вручается совместно Детской футбольной лигой и спортивным клубом «Лукойл».
  • В голосовании примут участие все руководители и главные тренеры клубов РПЛ, тренеры национальной, молодeжной, юношеских сборных России, руководители РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и специалисты из числа тренеров, известных в прошлом футболистов, а также представители СМИ.

Источник: Официальный сайт Детской футбольной лиги
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
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Черкизовский Кот
1574960710
Есть из кого выбирать. В любом случае не всё так печально, как в 2013, когда лучшим назвали Базелюка, забившего 1 или 2 гола во взрослом футболе за календарный год. В 2012 награду вообще не вручали.
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Dizgen
1574961188
Санек Лучший!!!
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spartakuz
1574963450
Максименко!
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Вальдемар IV
1574965476
как обычно у кого больше глоров тому и накликают победу
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McDuff
1574965813
интересно, за кого проголосует усатый
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baden69
1574968570
Обляков и Сафонов, по-моему, наиболее стабильны, в тройку наверное еще Максименко, но у каждого свое мнение.)
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cska-62
1574972568
Обляков? Не смешите мои тапочки! :-))) Его место в дубле! Жаль, что Гончаренко этого не хочет понимать...
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Derzkiy1
1574972675
Обляков или Сафонов
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