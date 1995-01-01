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    Максименко, Обляков и Шапи – в списке претендентов на звание лучшего молодого российского игрока в 2019 году

    Опубликован список претендентов на премию «Первая пятерка», которая вручается лучшему российскому футболисту не старше 21 года, сыгравшему не менее 50 процентов матчей своей команды в РПЛ.

    В 2019 году на награду номинированы Данил Глебов («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Александр Ломовицкий («Спартак» / «Арсенал»), Александр Максименко («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Николай Рассказов («Спартак»), Даниил Уткин («Краснодар»).

    • Премия вручается совместно Детской футбольной лигой и спортивным клубом «Лукойл».
    • В голосовании примут участие все руководители и главные тренеры клубов РПЛ, тренеры национальной, молодeжной, юношеских сборных России, руководители РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и специалисты из числа тренеров, известных в прошлом футболистов, а также представители СМИ.

    Источник: Официальный сайт Детской футбольной лиги

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +264

      McDuff 2 минуты назад

      интересно, за кого проголосует усатый

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      Рейтинг: -25

      Вальдемар IV 8 минут назад

      как обычно у кого больше глоров тому и накликают победу

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      Рейтинг: +1038

      spartakuz 42 минуты назад

      Максименко!

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      Рейтинг: +406

      Dizgen 1 час назад

      Санек Лучший!!!

      0
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      Рейтинг: +2348

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Есть из кого выбирать. В любом случае не всё так печально, как в 2013, когда лучшим назвали Базелюка, забившего 1 или 2 гола во взрослом футболе за календарный год. В 2012 награду вообще не вручали.

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