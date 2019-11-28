Максименко, Обляков и Шапи – в списке претендентов на звание лучшего молодого российского игрока в 2019 году

Опубликован список претендентов на премию «Первая пятерка», которая вручается лучшему российскому футболисту не старше 21 года, сыгравшему не менее 50 процентов матчей своей команды в РПЛ.
В 2019 году на награду номинированы Данил Глебов («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Александр Ломовицкий («Спартак» / «Арсенал»), Александр Максименко («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Николай Рассказов («Спартак»), Даниил Уткин («Краснодар»).
- Премия вручается совместно Детской футбольной лигой и спортивным клубом «Лукойл».
- В голосовании примут участие все руководители и главные тренеры клубов РПЛ, тренеры национальной, молодeжной, юношеских сборных России, руководители РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и специалисты из числа тренеров, известных в прошлом футболистов, а также представители СМИ.
Источник: Официальный сайт Детской футбольной лиги