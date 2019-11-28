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  • Лукас Сантос – о «Лудогорце»: «Лучше не говорить о реванше, но держать его в уме. Забьем мы один, два или пять, или не забьем вообще – этого я не знаю»

Лукас Сантос – о «Лудогорце»: «Лучше не говорить о реванше, но держать его в уме. Забьем мы один, два или пять, или не забьем вообще – этого я не знаю»

28 ноября 2019, 17:58
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Форвард ЦСКА Лукас Сантос поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца».

«Лучше не говорить о реванше, но держать его в уме. Нужно реализовать свои шансы в первом тайме, если мы сумеем их создать. Забьем мы один, два или пять, или не забьем вообще – этого я не знаю. В первую очередь нам необходимо просто добиться победы

Могу лишь повторить слова нашего главного тренера – пока есть хоть малейший шанс на успех, мы будем цепляться за него из последних сил. В любом случае, наша задача в оставшихся матчах – биться до конца, если не за выход в плей-офф, то за престиж клуба. У нас есть для этого знания, потенциал и хорошие возможности проявить себя», – цитирует Сантоса пресс-служба ЦСКА.

  • ЦСКА сыграет с «Лудогорцем» в среду, начало матча – в 20:55 мск.
  • После четырех туров в активе армейцев 1 очко, болгарская команда набрала 6 очков.
  • В первом матче «Лудогорец» разгромил ЦСКА со счетом 5:1.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Лига Европы ЦСКА Лудогорец Сантос Лукас
Комментарии (1)
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Arrow10
1574953881
Хоть один из вас не говорит , что сегодня точно одержите победу , а то мы всех победим у нас все нормально и пофиг , что предыдущий матч этой команде слили подчистую.
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