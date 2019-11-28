Лукас Сантос – о «Лудогорце»: «Лучше не говорить о реванше, но держать его в уме. Забьем мы один, два или пять, или не забьем вообще – этого я не знаю»

Форвард ЦСКА Лукас Сантос поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца».

«Лучше не говорить о реванше, но держать его в уме. Нужно реализовать свои шансы в первом тайме, если мы сумеем их создать. Забьем мы один, два или пять, или не забьем вообще – этого я не знаю. В первую очередь нам необходимо просто добиться победы

Могу лишь повторить слова нашего главного тренера – пока есть хоть малейший шанс на успех, мы будем цепляться за него из последних сил. В любом случае, наша задача в оставшихся матчах – биться до конца, если не за выход в плей-офф, то за престиж клуба. У нас есть для этого знания, потенциал и хорошие возможности проявить себя», – цитирует Сантоса пресс-служба ЦСКА.