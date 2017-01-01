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    Лукас Сантос – о «Лудогорце»: «Лучше не говорить о реванше, но держать его в уме. Забьем мы один, два или пять, или не забьем вообще – этого я не знаю»

    Форвард ЦСКА Лукас Сантос поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лудогорца».

    «Лучше не говорить о реванше, но держать его в уме. Нужно реализовать свои шансы в первом тайме, если мы сумеем их создать. Забьем мы один, два или пять, или не забьем вообще – этого я не знаю. В первую очередь нам необходимо просто добиться победы

    Могу лишь повторить слова нашего главного тренера – пока есть хоть малейший шанс на успех, мы будем цепляться за него из последних сил. В любом случае, наша задача в оставшихся матчах – биться до конца, если не за выход в плей-офф, то за престиж клуба. У нас есть для этого знания, потенциал и хорошие возможности проявить себя», – цитирует Сантоса пресс-служба ЦСКА.

    • ЦСКА сыграет с «Лудогорцем» в среду, начало матча – в 20:55 мск.
    • После четырех туров в активе армейцев 1 очко, болгарская команда набрала 6 очков.
    • В первом матче «Лудогорец» разгромил ЦСКА со счетом 5:1.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +173

      Arrow10 1 час назад

      Хоть один из вас не говорит , что сегодня точно одержите победу , а то мы всех победим у нас все нормально и пофиг , что предыдущий матч этой команде слили подчистую.

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