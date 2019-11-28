Крицюк, Газинский, Ари – в старте «Краснодара» на матч с «Базелем»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Базеля» на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Спайич, Рамирес, Газинский, Ари, Вандерсон, Ольссон, Вильена, Сулейманов, Петров.
«Базель»: Омлин, Джюмерт, Видмер, Альдерете, Кампо, Окафор, Штокер, Риверос, Фрай, Бергстрем, Адеми.
- Игра пройдет на стадионе краснодарцев в четверг, начало матча – в 18:50 мск.
- В 1-м туре группового этапа ЛЕ «Базель» дома разгромил «Краснодар» со счетом 5:0.
- «Краснодар» после четырех туров занимает третье место в группе с 6 очками, отставая от швейцарцев на 4 очка.
Источник: сайт УЕФА