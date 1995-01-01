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    Крицюк, Газинский, Ари – в старте «Краснодара» на матч с «Базелем»

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Базеля» на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Спайич, Рамирес, Газинский, Ари, Вандерсон, Ольссон, Вильена, Сулейманов, Петров.

    «Базель»: Омлин, Джюмерт, Видмер, Альдерете, Кампо, Окафор, Штокер, Риверос, Фрай, Бергстрем, Адеми.

    • Игра пройдет на стадионе краснодарцев в четверг, начало матча –в 18:50 мск. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.
    • В 1-м туре группового этапа ЛЕ «Базель» дома разгромил «Краснодар» со счетом 5:0.
    • «Краснодар» после четырех туров занимает третье место в группе с 6 очками, отставая от швейцарцев на 4 очка.

    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +573

      ZENIT***** 9 минут назад

      Быкам только победы!

      0
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      Рейтинг: +128

      1974valik 41 минуту назад

      Здравствуйте, люди . Смотрю Матч ТВ. И рад за челтвекв

      0
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      Рейтинг: +6

      lopatinartemvaa 59 минут назад

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://bit.vodka/poyas

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      Рейтинг: +3364

      Рубинище 1 час назад

      Бычки давайте уж, хлопните Базель. Нам нужна 2я команда весной. Жду классный футбик сегодня.

      1
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      Рейтинг: +4270

      paracetamol 1 час назад

      С Газинским веселее будет быкам.

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      Рейтинг: +397

      Baggio1986 1 час назад

      Ну не Крюцюк же,ребята.

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