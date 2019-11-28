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  • Крицюк, Газинский, Ари – в старте «Краснодара» на матч с «Базелем»

Крицюк, Газинский, Ари – в старте «Краснодара» на матч с «Базелем»

28 ноября 2019, 17:45
6

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Базеля» на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Спайич, Рамирес, Газинский, Ари, Вандерсон, Ольссон, Вильена, Сулейманов, Петров.

«Базель»: Омлин, Джюмерт, Видмер, Альдерете, Кампо, Окафор, Штокер, Риверос, Фрай, Бергстрем, Адеми.

  • Игра пройдет на стадионе краснодарцев в четверг, начало матча – в 18:50 мск.
  • В 1-м туре группового этапа ЛЕ «Базель» дома разгромил «Краснодар» со счетом 5:0.
  • «Краснодар» после четырех туров занимает третье место в группе с 6 очками, отставая от швейцарцев на 4 очка.

Источник: сайт УЕФА
Лига Европы Краснодар Базель Ари Крицюк Станислав Газинский Юрий
Комментарии (6)
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Baggio1986
1574952531
Ну не Крюцюк же,ребята.
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paracetamol
1574953030
С Газинским веселее будет быкам.
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Рубинище
1574953306
Бычки давайте уж, хлопните Базель. Нам нужна 2я команда весной. Жду классный футбик сегодня.
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lopatinartemvaa
1574953962
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://bit.vodka/poyas
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1974valik
1574955076
Здравствуйте, люди . Смотрю Матч ТВ. И рад за челтвекв
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ZENIT*****
1574956973
Быкам только победы!
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