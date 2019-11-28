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  • Медведев: «Для «Лейпцига» занять первое место в группе – не только вопрос престижа, но и хорошие шансы на жеребьевку»

Медведев: «Для «Лейпцига» занять первое место в группе – не только вопрос престижа, но и хорошие шансы на жеребьевку»

28 ноября 2019, 14:52
14

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал игру команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (2:0).

«Вчера был очень непростой матч. «Лион» – очень сильная мобильная команда, которая умеет атаковать. Даже отсутствие Депая не сделало их слабее. Но «Зенит» выстроил правильную игру, на поле была команда, подстраховка.

В первом тайме у нас было два стопроцентных голевых момента, которые, к сожалению, не были использованы. Но зато эти моменты показали, что «Зенит» будет искать счастье в атаке. Второй тайм был нервным, первые 20 минут, когда сели на свои ворота под давлением «Лиона», но стопроцентных голевых моментов у них не было.

В основном французы использовали забросы, которые наши защитники снимали, да и Кержаков четко и уверенно играл в пределах штрафной, не говорю уже о вратарской. Со временем во втором тайме у «Лиона» появилось больше свободных зон. После нескольких проведенных атак нам удалось забить второй гол.

Что касается расклада в нашей группе, то он сложный. Три команды сохраняют шансы на выход в плей-офф и, к сожалению, не все зависит от «Зенита». Но, я думаю, что для «Лейпцига» занять первое место в группе – не только вопрос престижа, но и хорошие шансы на жеребьевку. Уверен, что они будут играть без поправок на свое досрочное участие в весенней части», – сказал Медведев.

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Простая шпаргалка: при каких условиях «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Зенит Лион РБ Лейпциг Медведев Александр
Комментарии (14)
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ARSteven89
1574945007
Ага, прям так и мерещится туманная перспектива первого места в группе и при жеребьёвке (на данный момент) могут попасться Реал Зидана, Тоттенхэм Моуриньо, Атлетико Симеоне или Интер Конте.
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TOL47
1574946310
Сами днище, надеемся на немцеа.
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vladimir-7
1574946990
Понятна забота А. Медведева о победе Лейпцига и в результате выход Зенита в плей-офф ЛЧ, но там есть Бенфика.
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mihail200606
1574947571
Опять надеемся на кого то..
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Rad Meat
1574949272
Не факт,что Зенит выиграет Бенфику...А Лейпциг скорее всего, полусмешанным составом будет играть...Игра Кержакова в воротах, просто затмила остальных вратарей.. Просто молодчик...Это не Гиля...и тем более не Луня ...
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paracetamol
1574952835
Я думаю, Лейпциг раздавит Лион. Слишком много там завязок, чтобы спустя рукава как с Бенфикой играть. Ну а Зене и очка хватит в Лиссабоне.
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lopatinartemvaa
1574954017
Нарoд я нарыл спосoб как бeз физ. нагрузoк и диeт сжигать калoрии и пoдкачаться дoма. Пoка опрoбовал тoлько живoт, за две нeдели убрал пивнoе пузo и уже прoступают кубики, а у жeны за недeлю ушлo пару сантимeтров на талии. Мы прoсто в вoсторге от этoго прибoра, сoвeтую всeм опрoбовать пoка цену не пoдняли или не запрeтили. Здeсь все oписано---- http://cutly.top/V20U
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Кузьмич на трибуне
1575020893
Не будем считать возможности и сила РБ, давайте болеть за Зенит. Пусть побеждает Зенит , а Лейпциг пусть идёт своей дорогой.
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