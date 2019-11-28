Медведев: «Для «Лейпцига» занять первое место в группе – не только вопрос престижа, но и хорошие шансы на жеребьевку»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал игру команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (2:0).

«Вчера был очень непростой матч. «Лион» – очень сильная мобильная команда, которая умеет атаковать. Даже отсутствие Депая не сделало их слабее. Но «Зенит» выстроил правильную игру, на поле была команда, подстраховка.

В первом тайме у нас было два стопроцентных голевых момента, которые, к сожалению, не были использованы. Но зато эти моменты показали, что «Зенит» будет искать счастье в атаке. Второй тайм был нервным, первые 20 минут, когда сели на свои ворота под давлением «Лиона», но стопроцентных голевых моментов у них не было.

В основном французы использовали забросы, которые наши защитники снимали, да и Кержаков четко и уверенно играл в пределах штрафной, не говорю уже о вратарской. Со временем во втором тайме у «Лиона» появилось больше свободных зон. После нескольких проведенных атак нам удалось забить второй гол.

Что касается расклада в нашей группе, то он сложный. Три команды сохраняют шансы на выход в плей-офф и, к сожалению, не все зависит от «Зенита». Но, я думаю, что для «Лейпцига» занять первое место в группе – не только вопрос престижа, но и хорошие шансы на жеребьевку. Уверен, что они будут играть без поправок на свое досрочное участие в весенней части», – сказал Медведев.

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