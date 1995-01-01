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    Медведев: «Для «Лейпцига» занять первое место в группе – не только вопрос престижа, но и хорошие шансы на жеребьевку»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал игру команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (2:0).

    «Вчера был очень непростой матч. «Лион» – очень сильная мобильная команда, которая умеет атаковать. Даже отсутствие Депая не сделало их слабее. Но «Зенит» выстроил правильную игру, на поле была команда, подстраховка.

    В первом тайме у нас было два стопроцентных голевых момента, которые, к сожалению, не были использованы. Но зато эти моменты показали, что «Зенит» будет искать счастье в атаке. Второй тайм был нервным, первые 20 минут, когда сели на свои ворота под давлением «Лиона», но стопроцентных голевых моментов у них не было.

    В основном французы использовали забросы, которые наши защитники снимали, да и Кержаков четко и уверенно играл в пределах штрафной, не говорю уже о вратарской. Со временем во втором тайме у «Лиона» появилось больше свободных зон. После нескольких проведенных атак нам удалось забить второй гол.

    Что касается расклада в нашей группе, то он сложный. Три команды сохраняют шансы на выход в плей-офф и, к сожалению, не все зависит от «Зенита». Но, я думаю, что для «Лейпцига» занять первое место в группе – не только вопрос престижа, но и хорошие шансы на жеребьевку. Уверен, что они будут играть без поправок на свое досрочное участие в весенней части», – сказал Медведев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6287

      mihail200606 10 минут назад

      Опять надеемся на кого то..

      0
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      Рейтинг: +10573

      vladimir-7 20 минут назад

      Понятна забота А. Медведева о победе Лейпцига и в результате выход
      Зенита в плей-офф ЛЧ, но там есть Бенфика.

      0
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      Рейтинг: +3665

      TOL47 31 минуту назад

      Сами днище, надеемся на немцеа.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +497

      ARSteven89 53 минуты назад

      Ага, прям так и мерещится туманная перспектива первого места в группе и при жеребьёвке (на данный момент) могут попасться Реал Зидана, Тоттенхэм Моуриньо, Атлетико Симеоне или Интер Конте.

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