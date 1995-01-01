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    Член комитета по этике РФС Созин: «Хочу, чтобы «Лейпциг» в матче с «Лионом» не валял дурака. «Зенит» достоин плей-офф ЛЧ»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал победу «Зенита» над «Лионом» и перспективы питерцев на выход из группы.

    «Матч «Зенита» и «Лиона» я смотрел с удовольствием. У питерцев очень организованная, управляемая и самоотверженная команда. Защитники, в лучших хоккейных традициях, все мячи брали на себя. Да, «Лион» владел инициативой, но и сборная Испании владела инициативой в игре с Россией, а дальше-то что? Тактически «Зенит» был сильнее: да, гости минут 20 давили так, что дышать было тяжело, но моментов-то они не создали? А потом «Зенит» забил второй.

    Я очень хочу, чтобы «РБ Лейпциг» в матче с «Лионом» не валял дурака. Будет обидно, если французский клуб выиграет. «Зенит» – взрослая команда, они готовы играть в Лиге чемпионов на уровне «Лиона» и «Бенфики». На фоне «Локомотива» «Зенит» выглядел более сбалансированной командой, в которой лидеры сыграли важную роль. «Зенит» достоин плей-офф Лиги чемпионов», – сказал Созин.

    Простая шпаргалка: при каких условиях «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов


    Источник: «Чемпионат»

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