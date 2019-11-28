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  • Член комитета по этике РФС Созин: «Хочу, чтобы «Лейпциг» в матче с «Лионом» не валял дурака. «Зенит» достоин плей-офф ЛЧ»

Член комитета по этике РФС Созин: «Хочу, чтобы «Лейпциг» в матче с «Лионом» не валял дурака. «Зенит» достоин плей-офф ЛЧ»

28 ноября 2019, 12:42
14

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал победу «Зенита» над «Лионом» и перспективы питерцев на выход из группы.

«Матч «Зенита» и «Лиона» я смотрел с удовольствием. У питерцев очень организованная, управляемая и самоотверженная команда. Защитники, в лучших хоккейных традициях, все мячи брали на себя. Да, «Лион» владел инициативой, но и сборная Испании владела инициативой в игре с Россией, а дальше-то что? Тактически «Зенит» был сильнее: да, гости минут 20 давили так, что дышать было тяжело, но моментов-то они не создали? А потом «Зенит» забил второй.

Я очень хочу, чтобы «РБ Лейпциг» в матче с «Лионом» не валял дурака. Будет обидно, если французский клуб выиграет. «Зенит» – взрослая команда, они готовы играть в Лиге чемпионов на уровне «Лиона» и «Бенфики». На фоне «Локомотива» «Зенит» выглядел более сбалансированной командой, в которой лидеры сыграли важную роль. «Зенит» достоин плей-офф Лиги чемпионов», – сказал Созин.

Простая шпаргалка: при каких условиях «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов


Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Зенит Лион РБ Лейпциг
Комментарии (14)
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Skull_Boy
1574938449
Если уж так достоин, то надо было выигрывать, а не сосать и шкерится в своей штрафной и не надо сравнивать с группой Локо у которых были 2 гиганта футбола и какой год уже дают самую легкую группу и даже из нее не выходят
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Boeung777
1574939091
Какие проблемы? Победа над Бенфикой и вы в плей-офф. Не надо ждать от кого-то подарков.
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АКС-74У
1574940912
То есть нашим командам валять дурака на тренировках, а потом в играх можно, а Лейпцигу ни-ни? У них свои собственные задачи, от желания Созина не зависят.
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zritelx
1574940969
Лейпциг и не будет валять дурака, просто будет играть 2-3 состав команды- это все логично.
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Фан666
1574960706
С такой говенной игрой сильно преувеличено достоинство зенита. Со скромным лионом еле ползали
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Hektor 84
1574979368
Игра и результаты Лейпцига это их проблемы. Надо самим играть и побеждать. А то кони с локомотивом уже доигрались. Россия вообще может остаться без весенних еврокубков. Вот это печально. А их игра Лейпцига беспокоит и то сколько лет португальские клубы не выходили в плей офф ЛЧ.
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