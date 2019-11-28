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    «Спартак» стал самым обсуждаемым клубом в «Одноклассниках». «Зенит» – на шестом месте

    Социальная сеть «Одноклассники» опубликовала результаты исследования публикаций и комментариев пользователей с упоминаниями спортсменов и клубов в 2019 году.

    Лидерами по обсуждениям стали «Спартак» и боец ММА Хабиб Нурмагомедов.

    Вторым из наиболее обсуждаемых клубов стал «Реал», третьим – «Локомотив». «Зенит», московское «Динамо» и ЦСКА заняли шестое, седьмое и восьмое места соответственно.

    Трансляции матчей «Реала» стали одними из самых популярных среди всех спортивных трансляций в соцсети в 2019 году.

    Кроме того, вторым и третьим по количеству упоминаний спортсменами стали футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.


    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:07
    Комментарии23
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      Рейтинг: +1637

      Евгений Агеев 9 минут назад

      ))) Еще кто то пользуется Одноклассниками??? ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8917

      Диктор 14 минут назад

      Это и дураку ясно-все же народная команда.Что бы другие не говорили.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1996

      Alekxei Z. 25 минут назад

      Спартак самый популярный клуб в России !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14944

      DOCTOR PENALTY 36 минут назад

      Красно-белый навсегда! Народная команда!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +478

      qawzsexdr 44 минуты назад

      Круто

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +608

      SPbZenit12 1 час назад

      Ну понятно, бабушки с дедушками за Спартак.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6754

      батог > SPbZenit12 41 минуту назад

      Только за счет говнометов из бомжовской команды !!! Заметь сколько их на ветке !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +608

      SPbZenit12 > батог 28 минут назад

      А причем тут бомбардир? Я про одноклассников. А тут говнометов и от свиннорыльной команды хватает.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      Олег1204 1 час назад

      Ти болеишь за спартак?

      Отправ попа фото!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      monser08 1 час назад

      поздравляю Спартак, хоть где то он лучший, хоть среди д******бов

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1442

      Shaitan. 1 час назад

      Опять Лукойл народные деньги тратит на рейтинги всякие... Безобразие

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +860

      22 raza chemp > Shaitan. 1 час назад

      Ага а у Газпрома все на Егорова с вилковым уходит

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1442

      Shaitan. > 22 raza chemp 59 минут назад

      ну Газпрому-то можно

      0
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      Рейтинг: +322

      Sanches65 1 час назад

      Петушатня никому не интересна, разве что Борату.

      2
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      ...
      Рейтинг: +19466

      VVM1964 > Sanches65 1 час назад

      Если бы такое исследование проводилось среди ЛГБТ прессы , Зенит лидировал бы вне конкуренции )))

      6
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      Рейтинг: +7907

      ufos73 > Sanches65 1 час назад

      Кстати ему то же все больше про Спартак интересно, чем про своих бомжей )))

      3
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