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  • «Спартак» стал самым обсуждаемым клубом в «Одноклассниках». «Зенит» – на шестом месте

«Спартак» стал самым обсуждаемым клубом в «Одноклассниках». «Зенит» – на шестом месте

28 ноября 2019, 14:07
30

Социальная сеть «Одноклассники» опубликовала результаты исследования публикаций и комментариев пользователей с упоминаниями спортсменов и клубов в 2019 году.

Лидерами по обсуждениям стали «Спартак» и боец ММА Хабиб Нурмагомедов.

Вторым из наиболее обсуждаемых клубов стал «Реал», третьим – «Локомотив». «Зенит», московское «Динамо» и ЦСКА заняли шестое, седьмое и восьмое места соответственно.

Трансляции матчей «Реала» стали одними из самых популярных среди всех спортивных трансляций в соцсети в 2019 году.

Кроме того, вторым и третьим по количеству упоминаний спортсменами стали футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.


Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Зенит Реал Динамо ЦСКА Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (30)
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RotBerg
1574939437
))))) ещё один супер титул в музей
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Sanches65
1574941581
Петушатня никому не интересна, разве что Борату.
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Shaitan.
1574943531
Опять Лукойл народные деньги тратит на рейтинги всякие... Безобразие
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monser08
1574944008
поздравляю Спартак, хоть где то он лучший, хоть среди д******бов
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SPbZenit12
1574944359
Ну понятно, бабушки с дедушками за Спартак.
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DOCTOR PENALTY
1574945981
Красно-белый навсегда! Народная команда!
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Евгений Агеев
1574947636
))) Еще кто то пользуется Одноклассниками??? ))
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jet andy
1574954195
Одноклассники - отстой для пенсионеров)
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Павелий
1574956591
Спартак был, есть и всегда будет самой обсуждаемой НАРОДНОЙ командой с самым большим числом болельщиков. Так что Миллеру стоит идти лесом со своими псевдорейтингами.
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Вальдемар IV
1574963490
днина то чем заслужила место в топе, опять среди москвабадцев проводили опрос
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