«Спартак» стал самым обсуждаемым клубом в «Одноклассниках». «Зенит» – на шестом месте

Социальная сеть «Одноклассники» опубликовала результаты исследования публикаций и комментариев пользователей с упоминаниями спортсменов и клубов в 2019 году.
Лидерами по обсуждениям стали «Спартак» и боец ММА Хабиб Нурмагомедов.
Вторым из наиболее обсуждаемых клубов стал «Реал», третьим – «Локомотив». «Зенит», московское «Динамо» и ЦСКА заняли шестое, седьмое и восьмое места соответственно.
Трансляции матчей «Реала» стали одними из самых популярных среди всех спортивных трансляций в соцсети в 2019 году.
Кроме того, вторым и третьим по количеству упоминаний спортсменами стали футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
Источник: Sport24