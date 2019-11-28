Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Медведев: «Дзюба дает ответ злопыхателям, забивая голы и в РПЛ, и в Лиге чемпионов»

Медведев: «Дзюба дает ответ злопыхателям, забивая голы и в РПЛ, и в Лиге чемпионов»

28 ноября 2019, 11:34
12

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил игру нападающего Артема Дзюбы в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».

  • Петербургская команда победила со счетом 2:0.
  • Дзюба забил первый гол в этом поединке.
  • Ранее форварда оскорбляли фанаты во время матчей Сан-МариноРоссия и «Урал»«Спартак».

«Артем дает ответ всем злопыхателям, забивая голы и в РПЛ, и в Лиге чемпионов. То, как он продавливал защиту «Лиона», оказывал на нее давление – любо-дорого смотреть. Конечно, нападающему всегда приятно забивать, но мы видим, что он заботится не об индивидуальной статистике, а о прогрессе и результатах команды», – сказал Медведев.

Медведев: «Матч с «Лионом» показал, что «Зениту» под силу бороться с любым соперником»

Дзюба: «Непростая для меня неделя? Не понимаю, о чем вы. Пусть кто-то лает, вякает. Буду отвечать»

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Зенит Лион Дзюба Артем Медведев Александр
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Frankfurt Am Main
1574931871
Да мне насрать на зюбу и его голах, он даже не извинился за топтаный шарф,..гандура..ина..единоличная.
Ответить
Граф2019
1574933464
фигляром был, фигляром и остался!!! отскочил случайно и уря...
Ответить
MaxRnD
1574934667
Однако странно, при рикошете от ноги Марсело, гол записывают на Оздоева, а при рикошете от головы Дзюбы гол почему-то на Дугласа записывать не стали
Ответить
Boeung777
1574939604
Ничего не имею против, но Дзюба превращается в Ибрагимовича. Самовлюблённый павлин
Ответить
алдан2014
1574945325
Дзюба эгоист,он играет для себя,для рекордов.Ему плевать на болельщиков.У кого есть сомнения,то посмотрите нарезки бесед дзюбы с болельщиками.Посылал их нах...,короче туда,куда сейчас посылают его.И будь он хоть трижды рекордсмен по забитым голам,но нормального отношения болельщиков ему не вернуть.И я сейчас не о тех кто скандирует маты на стадионе.Я о кузьмичах у телевизора к примеру,то есть те кто далёк от фанатских движений
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+