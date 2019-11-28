Медведев: «Дзюба дает ответ злопыхателям, забивая голы и в РПЛ, и в Лиге чемпионов»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил игру нападающего Артема Дзюбы в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».

Петербургская команда победила со счетом 2:0.

Дзюба забил первый гол в этом поединке.

Ранее форварда оскорбляли фанаты во время матчей Сан-Марино – Россия и «Урал» – «Спартак».

«Артем дает ответ всем злопыхателям, забивая голы и в РПЛ, и в Лиге чемпионов. То, как он продавливал защиту «Лиона», оказывал на нее давление – любо-дорого смотреть. Конечно, нападающему всегда приятно забивать, но мы видим, что он заботится не об индивидуальной статистике, а о прогрессе и результатах команды», – сказал Медведев.

Медведев: «Матч с «Лионом» показал, что «Зениту» под силу бороться с любым соперником»

Дзюба: «Непростая для меня неделя? Не понимаю, о чем вы. Пусть кто-то лает, вякает. Буду отвечать»