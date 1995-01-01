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    Медведев: «Дзюба дает ответ злопыхателям, забивая голы и в РПЛ, и в Лиге чемпионов»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил игру нападающего Артема Дзюбы в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».

    • Петербургская команда победила со счетом 2:0.
    • Дзюба забил первый гол в этом поединке.
    • Ранее форварда оскорбляли фанаты во время матчей Сан-МариноРоссия и «Урал»«Спартак».

    «Артем дает ответ всем злопыхателям, забивая голы и в РПЛ, и в Лиге чемпионов. То, как он продавливал защиту «Лиона», оказывал на нее давление – любо-дорого смотреть. Конечно, нападающему всегда приятно забивать, но мы видим, что он заботится не об индивидуальной статистике, а о прогрессе и результатах команды», – сказал Медведев.

    Медведев: «Матч с «Лионом» показал, что «Зениту» под силу бороться с любым соперником»

    Дзюба: «Непростая для меня неделя? Не понимаю, о чем вы. Пусть кто-то лает, вякает. Буду отвечать»

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:34
    Комментарии7
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      Рейтинг: +35216

      MaxRnD 54 минуты назад

      Однако странно, при рикошете от ноги Марсело, гол записывают на Оздоева, а при рикошете от головы Дзюбы гол почему-то на Дугласа записывать не стали

      1
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      Рейтинг: +824

      Frankfurt Am Main > MaxRnD 38 минут назад

      У Зюбы было сантиметровый здвиг головы.!!

      0
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      Рейтинг: +35216

      MaxRnD > Frankfurt Am Main 29 минут назад

      Хз был ли сдвиг, но рикошет в ворота Лиона от его головы после подачи углового Дугласом был явный

      0
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      Рейтинг: +180

      Граф2019 1 час назад

      фигляром был, фигляром и остался!!! отскочил случайно и уря...

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      Рейтинг: +824

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Да мне насрать на зюбу и его голах, он даже не извинился за топтаный шарф,..гандура..ина..единоличная.

      0
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      Рейтинг: +297

      dragoon000320 2 часа назад

      как же этот говорливый Медвед уже за3бал!

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      Рейтинг: +19445

      VVM1964 > dragoon000320 50 минут назад

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