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  • Медведев: «Матч с «Лионом» показал, что «Зениту» под силу бороться с любым соперником»

Медведев: «Матч с «Лионом» показал, что «Зениту» под силу бороться с любым соперником»

28 ноября 2019, 06:26
13

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу над «Лионом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Поздравляю всех болельщиков «Зенита», всех любителей нашего футбола с победой. Каждый матч сложен по-своему, в лице «Лиона» мы встретили сильного и опасного соперника, обладающего очень мобильными полузащитниками и нападающими.

Правильно выстроенная тактика, особенно в первом тайме и во второй половине второго, показала, что «Зениту» под силу бороться с любым соперником, если выдерживается план на игру, если футболисты действуют с максимальной самоотдачей, подстраховывают друг друга. На поле мы увидели команду – это касается действий и в атаке, и в обороне.

Фактически я могу припомнить один голевой момент у наших ворот. Михаил Кержаков сыграл очень уверенно и надежно, не допускал отскоков, фиксировал мяч, выходил на перехваты забросов и подач со стандартов. Ребята показали свои лучшие качества», – сказал Медведев.

  • «Зенит» обыграл «Лион» со счетом 2:0.
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Источник: ТАСС
Лига чемпионов Зенит Лион Медведев Александр
Комментарии (13)
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piligrim1986
1574913985
ахаха))) я конечно рад за наших, с победой, но тут медвед дал маху))) видать забыл про тот же лейпциг
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Viper for CSKA
1574914361
Эм, Лион - это как бы не Бавария и не Барселона. Обороны у него нет, он во Франции очень удобен для команд, играющих аккуратно, от обороны, вторым номером. Зенит этим воспользовался, зачёт Семаку. Правда и ткачи создавали убойные моменты, иногда было откровенно боязно за Зенит. Выдержали, молодцы, так держать. Но как вы умеете бороться с любым соперником уже показал Лейпциг.
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Добрый Бобер
1574915206
"Лион" немножко не "Ливерпуль".
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BRO_football
1574917840
Ага, с любым соперником, кроме РБ Лейпцига))
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Play
1574918973
Опять та же песня, что и со сборной, обыгрывает Кипр и может бороться с любым соперником, но не борется с Бельгией. Зенит обыгрывает Лион (причём далеко не уверенно, у французов была уйма моментов) - может бороться с любым соперником, но не борется с Лейпцигом. А Лион и Лейпциг это далеко не самые серьёзные соперники в Лиге Чемпионов.
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Axe111
1574920145
С Лейпцигом уже поборолся!!!! Молчи лучше
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ilichkadr
1574921914
Соглашусь с Медведевым, что «Зениту» под силу бороться с любым соперником, но на сколько времени его хватит? Игра на отбой не всегда спасает. Вчера Лион так возил Зенит, что невозможно было и представить. Если бы не уверенная игра Кержакова, то счёт мог бы быть иным.
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PNZ1985
1574922371
Кого он обманывает!) В уши Миллеру ссы, чтоб в ладоши в такт хлопал))
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Proker
1574925344
Ага,вас рикошет спасает,это не значит что вы можете соперничать с любыми командами
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АКС-74У
1574941451
Реально Зенита хватило на один тайм, как и Локо накануне. Жирны коты. Вывод следующий, переводить РПЛ на два матча в неделю и увеличивать количество игр. Варианты могут быть разные.
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