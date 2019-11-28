Медведев: «Матч с «Лионом» показал, что «Зениту» под силу бороться с любым соперником»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу над «Лионом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Поздравляю всех болельщиков «Зенита», всех любителей нашего футбола с победой. Каждый матч сложен по-своему, в лице «Лиона» мы встретили сильного и опасного соперника, обладающего очень мобильными полузащитниками и нападающими.

Правильно выстроенная тактика, особенно в первом тайме и во второй половине второго, показала, что «Зениту» под силу бороться с любым соперником, если выдерживается план на игру, если футболисты действуют с максимальной самоотдачей, подстраховывают друг друга. На поле мы увидели команду – это касается действий и в атаке, и в обороне.

Фактически я могу припомнить один голевой момент у наших ворот. Михаил Кержаков сыграл очень уверенно и надежно, не допускал отскоков, фиксировал мяч, выходил на перехваты забросов и подач со стандартов. Ребята показали свои лучшие качества», – сказал Медведев.

«Зенит» обыграл «Лион» со счетом 2:0.

Петербургская команда поднялась на второе место в группе.

Дзюба – идеальный мститель. Под прессингом всегда выдает максимум

Простая шпаргалка: при каких условиях «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов

​​​​​​​