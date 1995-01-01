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    Медведев: «Матч с «Лионом» показал, что «Зениту» под силу бороться с любым соперником»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу над «Лионом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Поздравляю всех болельщиков «Зенита», всех любителей нашего футбола с победой. Каждый матч сложен по-своему, в лице «Лиона» мы встретили сильного и опасного соперника, обладающего очень мобильными полузащитниками и нападающими.

    Правильно выстроенная тактика, особенно в первом тайме и во второй половине второго, показала, что «Зениту» под силу бороться с любым соперником, если выдерживается план на игру, если футболисты действуют с максимальной самоотдачей, подстраховывают друг друга. На поле мы увидели команду – это касается действий и в атаке, и в обороне.

    Фактически я могу припомнить один голевой момент у наших ворот. Михаил Кержаков сыграл очень уверенно и надежно, не допускал отскоков, фиксировал мяч, выходил на перехваты забросов и подач со стандартов. Ребята показали свои лучшие качества», – сказал Медведев.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +66

      Proker 16 минут назад

      Ага,вас рикошет спасает,это не значит что вы можете соперничать с любыми командами

      0
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      Рейтинг: +1990

      Alekxei Z. 44 минуты назад

      Ты коун , просто ох..швий клоун. Ведь победа пришла благодаря фарту , на поле особенно второй тайм вас возили...Ну чтобы делать такие заявления надо хотя бы доминировать , а так это как всегда бла-бла-бла.
      У своих болел спросите нравится им такой футбол команды ?

      1
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      Рейтинг: +1242

      PNZ1985 1 час назад

      Кого он обманывает!) В уши Миллеру ссы, чтоб в ладоши в такт хлопал))

      0
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      Рейтинг: +5315

      ilichkadr 1 час назад

      Соглашусь с Медведевым, что «Зениту» под силу бороться с любым соперником, но на сколько времени его хватит? Игра на отбой не всегда спасает. Вчера Лион так возил Зенит, что невозможно было и представить. Если бы не уверенная игра Кержакова, то счёт мог бы быть иным.

      1
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      Рейтинг: +1647

      Axe111 1 час назад

      С Лейпцигом уже поборолся!!!! Молчи лучше

      0
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      Рейтинг: +299

      Play 2 часа назад

      Опять та же песня, что и со сборной, обыгрывает Кипр и может бороться с любым соперником, но не борется с Бельгией. Зенит обыгрывает Лион (причём далеко не уверенно, у французов была уйма моментов) - может бороться с любым соперником, но не борется с Лейпцигом. А Лион и Лейпциг это далеко не самые серьёзные соперники в Лиге Чемпионов.

      4
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      Рейтинг: +5553

      BRO_football 2 часа назад

      Ага, с любым соперником, кроме РБ Лейпцига))

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      Ответить
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      Рейтинг: +857

      22 raza chemp 2 часа назад

      Ну да с каждой, которая идти на 9 месте в чемпионате где одна норм команда

      0
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      Рейтинг: +3770

      Добрый Бобер 3 часа назад

      "Лион" немножко не "Ливерпуль".

      2
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      Рейтинг: +1751

      Kollljan 3 часа назад

      Похоже, Миша плотно и надолго в воротах.

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