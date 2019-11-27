Экс-судья ФИФА Хусаинов: «Решение отстранить Вилкова было для отвода глаз, чтобы успокоить общественность»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что судью Михаила Вилкова отстраняли от работы на матчах РПЛ, чтобы успокоить общественность.

«То, что Вилков сел за VAR… Его же отстранили от матчей премьер-лиги, только VAR – это тоже судейство в премьер-лиге. Значит, решение отстранить судью было для отвода глаз, чтобы успокоить общественность.

Главе ДСИ Александру Егорову дали время исправить ситуацию до конца 19-го тура, но это же нереально, тем более, если за полтора года ничего существенно не изменили», – сказал Хусаинов.

«Зенит» и «Спартак» рассудит Мешков, VAR – Вилков. Эти судьи работали на матче команд в первом круге

Вилков отстранен от судейства в РПЛ





