Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    Экс-судья ФИФА Хусаинов: «Решение отстранить Вилкова было для отвода глаз, чтобы успокоить общественность»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что судью Михаила Вилкова отстраняли от работы на матчах РПЛ, чтобы успокоить общественность.

    «То, что Вилков сел за VAR… Его же отстранили от матчей премьер-лиги, только VAR – это тоже судейство в премьер-лиге. Значит, решение отстранить судью было для отвода глаз, чтобы успокоить общественность.

    Главе ДСИ Александру Егорову дали время исправить ситуацию до конца 19-го тура, но это же нереально, тем более, если за полтора года ничего существенно не изменили», – сказал Хусаинов.

    «Зенит» и «Спартак» рассудит Мешков, VAR – Вилков. Эти судьи работали на матче команд в первом круге

    Вилков отстранен от судейства в РПЛ



    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:58
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2093

      aaaaahhhh 55 секунд назад

      Питерцы, вам то самим не противно, за такой "Проект" болеть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7851

      ufos73 10 минут назад

      Выдайте бомжам наконец золотые медали, *******!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7805

      parevg > ufos73 5 минут назад

      Ежегодно, пожизненно...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12731

      bset > ufos73 4 минуты назад

      Давайте не будем торопиться, дождемся весны. Они уже лежат, гравировка с поздравлением Зенита нанесена, никуда они не денутся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12731

      bset 15 минут назад

      Судья ошибся, все это признали (в том числе руководители), отстранили, но тут же вернули назад. Вывод напрашивается сам собой - значит кому-то нужно. чтобы Вилков работал дальше. Лишнее доказательство удачной покупки Газпрома.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74590
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru