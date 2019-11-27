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  • Экс-судья ФИФА Хусаинов: «Решение отстранить Вилкова было для отвода глаз, чтобы успокоить общественность»

Экс-судья ФИФА Хусаинов: «Решение отстранить Вилкова было для отвода глаз, чтобы успокоить общественность»

27 ноября 2019, 17:58
27

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что судью Михаила Вилкова отстраняли от работы на матчах РПЛ, чтобы успокоить общественность.

«То, что Вилков сел за VAR… Его же отстранили от матчей премьер-лиги, только VAR – это тоже судейство в премьер-лиге. Значит, решение отстранить судью было для отвода глаз, чтобы успокоить общественность.

Главе ДСИ Александру Егорову дали время исправить ситуацию до конца 19-го тура, но это же нереально, тем более, если за полтора года ничего существенно не изменили», – сказал Хусаинов.

«Зенит» и «Спартак» рассудит Мешков, VAR – Вилков. Эти судьи работали на матче команд в первом круге

Вилков отстранен от судейства в РПЛ



Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Егоров Александр Вилков Михаил
Комментарии (27)
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bset
1574866911
Судья ошибся, все это признали (в том числе руководители), отстранили, но тут же вернули назад. Вывод напрашивается сам собой - значит кому-то нужно. чтобы Вилков работал дальше. Лишнее доказательство удачной покупки Газпрома.
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ufos73
1574867206
Выдайте бомжам наконец золотые медали, *******!!!
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aaaaahhhh
1574867772
Питерцы, вам то самим не противно, за такой "Проект" болеть?
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ц
1574868353
Ну да, Вилков, Мешков...а как иначе питер сможет?!?
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slavа0508
1574868496
Газпром захватил всё,,,показ матчей ,,,систему VAR..судейский корпус,,,,вопрос кому нужен теперь этот чемпионат??????
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Владислав Vlad
1574869670
А кто будет судить кроме Вилкова? А кроме Вилкова у нас судей нет.)))))))))))
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Владислав Vlad
1574869725
Там что-то говорили о вывозе фургончиков ВАР? Может вместе с Вилковым и увезут?
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Чец
1574871889
Наша мафия бессмертна, она уже переплюнула коза ностру.
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BRO_football
1574877237
Оно и понятно. Я даже не удивлён. Такие способы для успокоения общественности даже политики используют. Увольняют кого-нибудь со скандалом, а на самом деле просто на другую должность переводят. Кругом обман! Тянут этот Зенит на первое место у нас в чемпионате всеми возможными способами, а толку никакого. Весь их настоящий уровень игры, без помощи судей и других важных шишек, виден в еврокубках.
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Hektor 84
1574878407
Да как Хусаинов судил все помнят
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